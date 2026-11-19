Chuyển nhầm 33.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của người khác, người phụ nữ ở TP Hải Phòng đã đến Công an trình báo. Sau khi xác minh và phối hợp với Công an địa phương nơi người nhận tiền cư trú, lực lượng chức năng đã hỗ trợ chị nhận lại toàn bộ số tiền.

Theo thông tin từ Công an xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng, ngày 10/11/2026, chị Đ.T.L, sinh năm 1969, trú tại thôn Cộng Hòa, xã Lạc Phượng đến trụ sở Công an xã trình báo về việc chuyển khoản nhầm 33.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lạc Phượng đã khẩn trương xác minh thông tin giao dịch, tìm kiếm chủ tài khoản nhận tiền nhằm hỗ trợ người dân thu hồi tài sản.

Qua tra soát, lực lượng Công an xác định số tiền trên được chuyển đến tài khoản số 8322xxxxxx, mở tại Ngân hàng MB Bank. Chủ tài khoản là anh N.T.H, sinh năm 1989, trú tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh.

Công an xã Lạc Phượng sau đó chủ động trao đổi, phối hợp với Công an xã Kỳ Thượng để xác minh, liên hệ với anh N.T.H, đồng thời vận động và hướng dẫn người này thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Đến ngày 13/11/2026, chị Đ.T.L đã nhận lại đầy đủ 33.000.000 đồng tiền chuyển khoản nhầm. Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng Công an, chị đã viết thư cảm ơn gửi Công an xã Lạc Phượng.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản, nhằm hạn chế những sai sót đáng tiếc.

Trường hợp bất ngờ nhận được tiền từ người lạ hoặc nghi ngờ có giao dịch chuyển khoản nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng số tiền này. Thay vào đó, cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

(Theo Công an xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng)