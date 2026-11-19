Hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại nhà kho công ty sản xuất đồ nhựa ở Tây Ninh, kèm nhiều tiếng nổ lớn. Cảnh sát PCCC khẩn trương đến hiện trường dập lửa.

Ngày 19/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho của công ty sản xuất đồ nhựa nằm trong con hẻm trên đường Nguyễn Văn Dương, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh. Đám cháy bùng phát dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ15 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ khu vực nhà kho. Lực lượng bảo vệ công ty nhanh chóng sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó lan rộng, bao trùm khu vực nhà kho.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh cùng lực lượng chữa cháy tại các khu công nghiệp lân cận điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói lớn bao trùm khu vực. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đến hơn 17 giờ 30, khói vẫn cuồn cuộn bốc lên từ bên trong nhà kho. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án dập lửa, khống chế đám cháy.

Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.