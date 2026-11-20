Người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước cần lưu ý gì trong năm 2027?

Bước sang năm 2027, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) ghi nhận nhiều điều chỉnh quan trọng tác động trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động cũng như doanh nghiệp. Từ mức đóng BHXH bắt buộc tối thiểu theo lương tối thiểu vùng mới, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đến quy định về thời hạn ủy quyền nhận trợ cấp, người dân cần nắm rõ các mốc thông tin dưới đây để chủ động bảo vệ quyền lợi an sinh của mình.

Mức đóng BHXH bắt buộc tối thiểu áp dụng từ ngày 01/01/2027

Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Dựa trên công thức tính: Mức đóng BHXH 2027 = Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm × Tỷ lệ đóng BHXH, mức đóng BHXH bắt buộc tối thiểu từ ngày 01/01/2027 tương ứng với từng vùng được xác định cụ thể như sau:

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Tuổi nghỉ hưu và thời điểm hưởng lương hưu năm 2027

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, trong năm 2027, tuổi nghỉ hưu được ấn định là 61 tuổi 9 tháng đối với lao động nam và 57 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Chi tiết thời điểm sinh tương ứng với tuổi nghỉ hưu và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu trong năm 2027 như sau:

Đối với lao động nam

Thời điểm sinh (Tháng/Năm) Tuổi nghỉ hưu Thời điểm hưởng lương hưu (Tháng/Năm) Tháng 4/1965 61 tuổi 9 tháng Tháng 01/2027 Tháng 7/1965 61 tuổi 9 tháng Tháng 05/2027 Tháng 8/1965 61 tuổi 9 tháng Tháng 06/2027 Tháng 9/1965 61 tuổi 9 tháng Tháng 07/2027 Tháng 10/1965 61 tuổi 9 tháng Tháng 08/2027 Tháng 11/1965 61 tuổi 9 tháng Tháng 09/2027 Tháng 12/1965 61 tuổi 9 tháng Tháng 10/2027 Tháng 01/1966 61 tuổi 9 tháng Tháng 11/2027 Tháng 02/1966 61 tuổi 9 tháng Tháng 12/2027

Đối với lao động nữ

Thời điểm sinh (Tháng/Năm) Tuổi nghỉ hưu Thời điểm hưởng lương hưu (Tháng/Năm) Tháng 9/1969 57 tuổi 4 tháng Tháng 01/2027 Tháng 01/1970 57 tuổi 4 tháng Tháng 06/2027 Tháng 02/1970 57 tuổi 4 tháng Tháng 07/2027 Tháng 03/1970 57 tuổi 4 tháng Tháng 08/2027 Tháng 04/1970 57 tuổi 4 tháng Tháng 09/2027 Tháng 05/1970 57 tuổi 4 tháng Tháng 10/2027 Tháng 06/1970 57 tuổi 4 tháng Tháng 11/2027 Tháng 07/1970 57 tuổi 4 tháng Tháng 12/2027

Quy định về điều kiện hưởng lương hưu và thời hạn ủy quyền nhận trợ cấp BHXH

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cũng quy định rõ ràng về điều kiện nhận lương hưu cũng như thủ tục ủy quyền lĩnh thay chế độ:

Điều kiện hưởng lương hưu (Điều 64 Luật BHXH 2024): Người lao động làm việc trong doanh nghiệp tư nhân tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ hai điều kiện: có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và thuộc một trong các trường hợp về độ tuổi:

Đủ tuổi nghỉ hưu thông thường theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019;

Được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi thông thường đối với người bị suy giảm khả năng lao động, người làm nghề/công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm), hoặc người làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ;

Được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi thông thường đối với người có từ đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò, người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thời hạn giấy ủy quyền nhận trợ cấp BHXH (khoản 2 Điều 10 Luật BHXH 2024): Người thụ hưởng chế độ có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH và các chế độ khác. Văn bản ủy quyền này có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập và bắt buộc phải được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật về chứng thực. Ngoài ra, đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên nếu có nhu cầu sẽ được cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được ủy quyền thực hiện chi trả trực tiếp tại nơi cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.