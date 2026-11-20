Mỗi tối, khi phố phường lên đèn, một lớp học nhỏ ở phường Hiệp Thành Ngọc Việt lại sáng đèn. Ở đó, những đứa trẻ từng phải nghỉ học, đi bán vé số, phụ giúp gia đình được thầy Khải kiên trì dìu dắt trở lại với con chữ.





Người thầy chạy xe đi tìm từng đứa trẻ bán vé số

Đúng 18h30, lớp học phổ cập phường Hiệp Thành Ngọc Việt lại sáng đèn. Gần 20 học trò lần lượt đến lớp. Có em vừa kết thúc buổi bán vé số, có em vừa phụ giúp gia đình xong, vội vàng cất những công việc thường ngày để kịp giờ học.

Trong căn phòng nhỏ sạch sẽ, khang trang, những bộ đồng phục ngay ngắn, những cuốn vở mở ra và tiếng đánh vần vang lên. Khung cảnh ấy có lẽ chẳng khác nhiều so với một lớp tiểu học bình thường. Nhưng với những đứa trẻ nơi đây, được ngồi trước bảng đen, cầm bút viết từng con chữ lại là một cơ hội không dễ dàng có được.

Lớp học phổ cập phường Hiệp Thành Ngọc Việt lại sáng đèn mỗi tối (Ảnh: Di Anh)

Theo anh Huỳnh Quang Khải, người đứng lớp, khoảng 95% học sinh ở đây có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều em mất cha, mất mẹ, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ. Số còn lại có những em mắc chứng chậm phát triển, gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức.

Ít ai biết rằng, những ngày đầu mở lớp vào khoảng năm 2007-2008, anh Khải chỉ có khoảng 12 học trò. Không chờ các em tự tìm đến, anh chủ động chạy xe đến những điểm bán vé số, đại lý vé số để tìm từng đứa trẻ.

Cứ khoảng 4 giờ chiều, anh lại rong ruổi trên đường. Thấy em nào còn nhỏ, anh dừng xe, tiến lại gần hỏi chuyện.

"Nói nghe nè, có đi học không? Muốn đi học không? Đi tới đó là anh dạy cho học".

"Nói nghe nè, có đi học không? Muốn đi học không? Đi tới đó là anh dạy cho học".

Hết điểm bán vé số này, anh lại chạy sang đại lý khác. Cứ thế, người thầy kiên nhẫn đứng giữa những nơi vốn chẳng dành cho trẻ nhỏ, tìm cách thuyết phục các em trở lại với trường lớp.

Động lực khiến anh Khải gắn bó với công việc ấy bắt nguồn từ chính tuổi thơ của mình. Anh kể, cha mẹ ly hôn khi anh mới 1 tuổi. Lớn lên mà thiếu vắng tình thương của cha, anh hiểu cảm giác một đứa trẻ phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm gia đình là như thế nào.

Anh Huỳnh Quang Khải (Ảnh: Di Anh)

"Khải thấy mấy đứa nhỏ thiếu thốn tình thương của cha, của mẹ hoặc cả của cha mẹ, Khải thương lắm. Vì Khải biết cảm giác thiếu thốn tình thương như thế nào", anh chia sẻ.

Có lẽ vì từng trải qua những khoảng trống ấy, anh Khải càng muốn dành cho những đứa trẻ một nơi để được quan tâm, được học hành và được đối xử như bao bạn bè cùng trang lứa.

Với nhiều học trò, lớp học của anh Khải không đơn thuần là nơi học chữ. Đó còn là nơi các em được bắt đầu lại sau những năm tháng phải dang dở chuyện học hành.

Y Khiên Kuln nhớ lại ngày đầu đến lớp, em đã bỏ học suốt 3 năm nên phải học lại từ lớp 1. Những chữ cái tưởng chừng đơn giản với nhiều bạn nhỏ lại là điều em phải làm quen từ đầu.

"Lúc con đến đây, do 3 năm con chưa học chữ nên con xuống lại lớp 1, các bạn chỉ cho con từng chữ cái và chỉ con viết", em kể.

Không chỉ được học, các em còn có những bữa no tại lớp học đặc biệt này (Ảnh: Di Anh)

(Ảnh: Di Anh)

Trần Ngọc Thùy Trang cũng từng phải nghỉ học khi đang học lớp 2. Khi ba mẹ đưa em lên thành phố, gia đình không có đủ tiền nên chuyện đến trường đành gác lại. Quãng thời gian nghỉ học kéo dài đến năm em 10 tuổi. Nhưng càng lớn, Trang càng nhận ra việc biết chữ quan trọng như thế nào.

"Con thấy việc học quan trọng lắm. Ví dụ như ra đường, người ta kêu mình viết cái chữ mà mình viết sai thì nó kỳ lắm", em hồn nhiên nói.

Còn với Danh Thị Thy, điều khiến em vui là được thầy cô kiên nhẫn giảng lại mỗi khi chưa hiểu bài.

"Nhờ thầy cô dạy nên con tiến bộ lên từng lớp luôn. Không hiểu bài nào cũng hỏi cô rồi cô dạy cho con từng câu", Thy chia sẻ.

Từ những đứa trẻ còn bỡ ngỡ với từng nét chữ, các em dần tiến bộ, từng bước theo kịp chương trình học. Những thay đổi ấy có thể không đến trong ngày một ngày hai, nhưng với người thầy đã từng chạy xe đi tìm từng học trò, mỗi bước tiến đều đáng quý.

Bán cả nhẫn cưới để có lớp học khang trang

Duy trì một lớp học cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Trong nhiều năm qua, anh Khải gần như dành phần lớn thời gian cho lớp học.

Ban ngày, anh tranh thủ làm hướng dẫn viên du lịch trong khu vực nội thành. Tối đến, khi công việc kết thúc, anh lại trở về với những trang giáo án và học trò. Công việc cứ nối tiếp nhau, ngày này qua ngày khác.

Phía sau người thầy ấy còn có chị Nguyễn Thanh Hà, vợ anh Khải. Chị không chỉ là hậu phương, chia sẻ những vất vả trong cuộc sống mà còn đồng hành cùng chồng trong hành trình duy trì lớp học.

(Ảnh: Di Anh)

Một trong những quyết định khiến cả hai nhớ mãi là bán vàng cưới để có tiền xây dựng lớp học mới.

Anh Khải kể, số vàng hai vợ chồng bán đi có hơn một cây, trong đó có cả cặp nhẫn cưới. Tổng số tiền thu về khoảng hơn 80 triệu đồng. Hai người dự tính chỉ cần bù thêm khoảng 60 triệu đồng nữa là có thể hoàn thành lớp học.

"Khải nghĩ việc bán vàng cưới của hai vợ chồng là việc táo bạo nhất cuộc đời. Nhưng thật sự nếu không có quyết định bán vàng cưới thì sẽ không có được một lớp như ngày hôm nay".

Nhưng khi bắt tay vào làm, hàng loạt khoản chi phát sinh. Có phòng học rồi vẫn cần bàn ghế, quạt, bảng và nhiều vật dụng thiết yếu khác. Những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt ấy cộng lại thành một khoản tiền không hề nhỏ.

Cuối cùng, số tiền hai vợ chồng dành dụm cũng hết sạch.

Anh Khải không giấu được sự xúc động khi nhắc đến quyết định của vợ. Giữa lúc phải đánh đổi một tài sản gắn với kỷ niệm ngày cưới, chị Hà vẫn chọn ủng hộ chồng.

"Khải nghĩ việc bán vàng cưới của hai vợ chồng là việc táo bạo nhất cuộc đời. Nhưng thật sự nếu không có quyết định bán vàng cưới thì sẽ không có được một lớp như ngày hôm nay.

Tưởng đắp thêm 60 triệu nữa là xong rồi nhưng không. Bàn ghế không có, quạt cũng không có, bảng cũng không có. Tất cả đều phải sắm thêm. Xong là hết tiền luôn. Vợ mình cũng ủng hộ. Cô ấy nói với mình: 'Thôi kệ cứ bán đi, rồi làm kiếm lại'", anh Khải kể.

(Ảnh: Di Anh)

Sự ủng hộ ấy trở thành điểm tựa để anh tiếp tục công việc đã gắn bó suốt nhiều năm. Bởi với anh, một lớp học khang trang không chỉ là nơi để các em có chỗ ngồi học tử tế, mà còn là cách để những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn cảm nhận rằng mình cũng xứng đáng được quan tâm, được đầu tư và có cơ hội đi tiếp trên con đường học tập.

Thế nhưng, câu chuyện về cặp nhẫn cưới vẫn còn một điều khiến anh Khải day dứt.

Từ năm 2018 đến nay, đã 8-9 năm trôi qua, anh vẫn chưa thể mua lại cho vợ một cặp nhẫn cưới mới. Trong khi những bộ bàn ghế, chiếc bảng, chiếc quạt đã lần lượt được sắm sửa cho lớp học, món đồ gắn với kỷ niệm ngày hai người về chung một nhà vẫn chưa thể trở lại.

Nói đến đây, anh Khải có chút ngậm ngùi: "Tính ra là Khải nợ cô ấy dữ lắm".

Có lẽ, món nợ mà anh nhắc đến không chỉ nằm ở giá trị của một cặp nhẫn. Đó còn là sự hy sinh của người vợ đã cùng chồng đặt giấc mơ đến trường của những đứa trẻ lên trước một món kỷ vật của riêng hai người.

Và rồi, mỗi tối 18h30, lớp học ấy vẫn sáng đèn. Những đứa trẻ từng được anh Khải tìm thấy ở các điểm bán vé số giờ đã có một nơi để trở về sau ngày dài mưu sinh. Trên bảng, những con chữ vẫn được viết tiếp, từng nét một.

Còn người thầy năm nào vẫn miệt mài với công việc của mình. Anh đã bán đi cặp nhẫn cưới để dựng nên một lớp học, nhưng có lẽ điều anh nhận lại mỗi ngày chính là những đứa trẻ đang dần biết đọc, biết viết và có thêm cơ hội bước ra khỏi những thiệt thòi của tuổi thơ.