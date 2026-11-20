Tại khu vực phát hiện các bình tông khắc tên “Sinh” và “Quốc Khánh”, lực lượng chức năng Quảng Ngãi tiếp tục tìm thấy 2 hài cốt.

Thực hiện giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ , ngày 19/11, tại khu vực Hồ Le Cạn (thôn Hồ Le, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi), các lực lượng chức năng cất bốc, quy tập được 2 hài cốt.

Khu vực tìm thấy 2 hài cốt cùng nhiều di vật. (Ảnh: Q.N)

Quá trình cất bốc được thực hiện thận trọng, trang nghiêm. Mẫu sinh phẩm được thu thập phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm tại khu vực trên, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật. Đáng chú ý có các bình tông khắc tên “Sinh” và “Quốc Khánh”, một mặt khóa thắt lưng, một chiếc muỗng kim loại, đôi dép, một gồ đựng cơm bằng nhôm và tăng quấn.

Từ những dấu tích này, các lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Kết quả là cất bốc và quy tập được 2 hài cốt.

Cũng trong ngày 19/11, tại Đà Nẵng, khi triển khai khai quật ở thôn Thạch Bích, xã Quế Phước, Tổ công tác số 4 thuộc Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phát hiện hai hài cốt và hai tấm bia ximăng có khắc thông tin về họ tên, đơn vị.

Theo đó, hài cốt thứ nhất còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 14 chiếc răng. Tấm bia phát hiện cùng hài cốt có hình ngôi sao năm cánh, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Tô Ng... Lang” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93”. Tổ công tác còn phát hiện một số mảnh bom, đạn AK tại vị trí này.

Hài cốt thứ hai còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 22 chiếc răng. Tấm bia phát hiện cùng hài cốt có hình ngôi sao, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Nguyễn Gia” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96”. Các di vật khác gồm một số mảnh bom, đạn AK và hai nút áo.

Những dòng chữ trên hai tấm bia là căn cứ để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính.