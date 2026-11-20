Hôm nay (20/11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc rét nhất từ đầu mùa, đồng thời có lúc có mưa. Miền Trung bước vào hai ngày mưa lớn nhất đợt không khí lạnh lần này.

Sáng sớm nay (20/11), không khí lạnh tăng cường đã mở rộng ảnh hưởng đến Quảng Trị, Huế. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, khu vực Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Miền Bắc hôm nay (20/11) rét đỉnh điểm trong đợt không khí lạnh lần này.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có lúc có mưa, từ trưa không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Dự báo ngày mai (21/11), miền Bắc tiếp tục rét nhưng nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ so với hôm nay. Trong hai ngày 22-23/11, trời ấm dần.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, ít mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 19-22 độ.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Đông Gia Lai hôm nay bước vào hai ngày (20-21/11) có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Quảng Trị và Huế hôm nay chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 24-26 độ.

Khu vực từ Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà hôm nay ít mưa, trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.