Đây là những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi (Đề xuất).

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được xem xét thông qua với nhiều nội dung mang tính tháo gỡ, linh hoạt hóa các quy định hiện hành nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động và tối ưu hóa công tác quản lý. Dưới đây là 7 điểm mới cốt lõi trong dự thảo luật:

Không áp dụng BHXH bắt buộc và tự nguyện đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Nội dung bổ sung: Dự thảo sửa đổi khoản 4 và khoản 7 Điều 2 Luật BHXH 2024, làm rõ quy định công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên chỉ thuộc nhóm tham gia BHXH tự nguyện nếu không thuộc diện BHXH bắt buộc và không đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng hoặc trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng.

Đồng thời, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng chính thức được bổ sung vào nhóm không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, giúp phân định rõ ràng các chế độ an sinh xã hội.

Lao động trên nền tảng số có thể thuộc diện đóng BHXH bắt buộc theo lộ trình

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Quy định linh hoạt: Dự thảo bổ sung quy định giao Chính phủ căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng thời kỳ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia BHXH bắt buộc đối với: Người làm việc không có quan hệ lao động; Người làm việc trên nền tảng số; Các đối tượng khác ngoài quy định có việc làm, thu nhập ổn định và thường xuyên.

Đây là bước chuẩn bị pháp lý quan trọng cho tương lai nhưng không áp dụng tự động ngay từ khi luật có hiệu lực, đảm bảo lộ trình phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế số.

Người lao động được tự đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung mà không cần doanh nghiệp cùng đóng

Điểm mới: Nếu như trước đây quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc phải có sự đóng góp từ người sử dụng lao động, thì dự thảo đã bổ sung phương thức tạo lập quỹ từ đóng góp của riêng người lao động.

Người lao động có thể trực tiếp tham gia trên cơ sở tự nguyện theo nguyên tắc thị trường để gia tăng tích lũy cho tuổi già, tách bạch với hệ thống BHXH tự nguyện do Nhà nước tổ chức.

Đề xuất bỏ giới hạn 12 tháng và yêu cầu chứng thực khi ủy quyền nhận chế độ BHXH

Cải cách thủ tục: Dự thảo sửa đổi theo hướng để người thụ hưởng được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các thủ tục về BHXH tuân thủ theo pháp luật dân sự.

Dự thảo không giữ quy định cứng nhắc về hiệu lực tối đa 12 tháng của văn bản ủy quyền hay yêu cầu chứng thực bắt buộc như trước đây. Tuy nhiên, thời hạn và hình thức cụ thể vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các điều kiện chung của Bộ luật Dân sự (không mặc nhiên có hiệu lực vô thời hạn hay miễn mọi thủ tục xác nhận).

Doanh nghiệp vẫn phải đóng BHXH khi lao động nghỉ ốm từ 14 ngày trong tháng đầu làm việc

Sửa đổi chế độ: Dự thảo điều chỉnh khoản 3 Điều 34, theo đó không áp dụng việc người sử dụng lao động được miễn đóng BHXH đối với trường hợp người lao động trong tháng đầu làm việc hoặc tháng đầu trở lại làm việc mà nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 làm việc trở lên. Doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm đóng BHXH cho tháng đó theo quy định.

Doanh nghiệp không tổ chức công đoàn cơ sở được quyền quyết định số ngày nghỉ dưỡng sức

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Trao quyền chủ động: Dự thảo bổ sung trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có hoặc không tổ chức công đoàn cơ sở thì người sử dụng lao động sẽ trực tiếp quyết định thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động.

Các mức thời gian tối đa vẫn được giữ nguyên để bảo đảm quyền lợi: tối đa 10 ngày (với bệnh dài ngày hoặc sinh đôi trở lên), 07 ngày (với trường hợp phẫu thuật) và 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Xử lý tháng lẻ đóng BHXH trước tuổi nghỉ hưu để tính trợ cấp một lần

Cách tính mới: Đối với lao động nam đóng BHXH cao hơn 35 năm và nữ cao hơn 30 năm (được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bên cạnh lương hưu), nếu thời gian đóng trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ, các tháng lẻ này sẽ được chuyển sang giai đoạn đóng sau thời điểm đủ tuổi để tính trợ cấp một lần, bảo đảm quyền lợi tối đa cho người lao động. Hệ số 0,5 lần mức bình quân tiền lương cho mỗi năm đóng vượt ngưỡng vẫn tiếp tục được duy trì.