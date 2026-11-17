Sau vụ nổ nghiêm trọng trên đường Bùi Văn Ba khiến 2 người tử vong, 10 người bị thương, UBND TPHCM yêu cầu tổng rà soát các cơ sở kinh doanh gas trên toàn địa bàn, đặc biệt là những cửa hàng nằm xen cài trong khu dân cư.





Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy vừa ký Công văn số 11226/UBND-NCPC, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ làm sập hai căn nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh khí gas trên toàn địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và chính quyền xã, phường, đặc khu hoàn thành việc rà soát ban đầu các cơ sở kinh doanh khí gas trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành công văn. Kết quả rà soát, các vi phạm được phát hiện và biện pháp xử lý phải báo cáo về UBND thành phố thông qua Công an TPHCM.

Kiểm soát lượng gas tồn chứa không vượt quá 1.000 kg

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, chính quyền các xã, phường, đặc khu phải khẩn trương rà soát, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh khí gas trên địa bàn, nhất là những cơ sở nằm xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh, bảo quản, tồn chứa khí gas và an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Một trong những nội dung được thành phố đặc biệt lưu ý là kiểm soát tổng trữ lượng gas tồn chứa tại các cửa hàng, bảo đảm không vượt quá 1.000 kg theo TCVN 6223:2017.

Đồng thời, các cơ quan chức năng phải kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những trường hợp kinh doanh, sang chiết, nạp gas trái phép và các hành vi vi phạm khác.

UBND TPHCM giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và UBND cấp xã kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh, bảo quản, tồn chứa, vận chuyển và nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Trong đó, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sang chiết, nạp gas trái phép; kinh doanh gas không đủ điều kiện; sử dụng chai chứa khí và thiết bị không bảo đảm an toàn.

Công an TPHCM được yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh gas, nhất là những cơ sở nằm trong khu dân cư. Đồng thời, khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ nổ tại phường Tân Thuận, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Công an thành phố cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ khiến 12 người thương vong

Trước đó, khoảng 11 giờ 5 phút ngày 13/11, một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM.

Vụ nổ khiến 2 người tử vong, 10 người bị thương; hai căn nhà số 79A và 81 bị sập hoàn toàn, hai căn nhà số 79 và 83 bị ảnh hưởng một phần.

Hình ảnh lực lượng chức năng cứu hộ vụ nổ cửa hàng gas số 81 đường Bùi Văn Ba.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, tìm kiếm người mắc kẹt và khắc phục hậu quả.

Trước thiệt hại nghiêm trọng, lãnh đạo UBND TPHCM đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình.

UBND thành phố giao UBND phường Tân Thuận phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và những hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Chính quyền địa phương phải bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra vụ nổ; rà soát, đánh giá nguy cơ mất an toàn đối với các công trình lân cận để chủ động phòng ngừa sự cố thứ cấp.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng của công trình xảy ra vụ nổ và các công trình lân cận, hướng dẫn triển khai biện pháp bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nhân lực, phương tiện và trang thiết bị để cấp cứu, điều trị tốt nhất cho những người bị thương.

Kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm quy định an toàn cháy, nổ

Không chỉ yêu cầu rà soát hoạt động kinh doanh khí gas, UBND TPHCM còn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, hướng dẫn áp dụng ngay những giải pháp PCCC đối với nhà ở và cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Đặc biệt, UBND thành phố yêu cầu khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh và người dân sử dụng gas an toàn, trang bị kỹ năng phát hiện, xử lý khi xảy ra rò rỉ khí gas, cháy, nổ.

Trong văn bản chỉ đạo, UBND TPHCM nhấn mạnh yêu cầu “đưa công tác phòng cháy thành văn hoá, công tác chữa cháy thành kỹ năng”, coi công tác bảo đảm an toàn cháy, nổ không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng.