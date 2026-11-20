Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch sáng lập Geleximco mong muốn thế hệ học sinh, sinh viên hiện nay tiếp tục duy trì truyền thống tôn sư trọng đạo.

Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch sáng lập Geleximco

Tại buổi giao lưu với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mới đây, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco, cựu sinh viên của trường đã có những chia sẻ về những điều ông học được tại giảng đường.

Theo vị Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Geleximco, khi bước chân vào nhà trường, điều đầu tiên ông đặt trọng tâm là học chữ, sau đó là văn và lễ.

“Tôi không đặt vấn đề đến trường chỉ để học kiến thức mà trước hết phải học lễ, biết tôn sư trọng đạo. Các bạn hãy nhớ điều đó. Khi còn trẻ, tôi luôn tuân thủ những nguyên tắc này: Gặp thầy cô, tôi phải khoanh tay chào hỏi; ra đường, gặp người già hay người trẻ cũng phải biết tôn trọng”, ông Tiền nói.

Ông nhấn mạnh nghề giáo và nghề y luôn giữ vị trí đặc biệt trong xã hội. Theo ông, giáo viên là những người dìu dắt, dạy dỗ mỗi người nên người, còn bác sĩ có sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, cứu chữa bệnh tật. Đây cũng là hai ngành nghề được coi trọng trong xã hội trước đây và tiếp tục nhận được sự trân trọng tại nhiều quốc gia tiên tiến hiện nay.

“Trước khi thành tài, mỗi người phải học cách làm người. Đó phải là người tử tế, có văn hóa và được giáo dục. Nền tảng này đương nhiên các thầy cô đều giảng dạy, nhưng điều quan trọng là mỗi người đã thấm nhuần và thực hành sâu sắc hay chưa. Đây là vấn đề rất cơ bản”, ông Tiền nói.

Chủ tịch sáng lập Geleximco cho biết luôn biết ơn các thầy cô, đặc biệt là những người thầy đã từng dạy dỗ mình. Ông cũng mong muốn thế hệ trẻ ngày nay tiếp tục duy trì truyền thống tôn sư trọng đạo.

“Những thầy cô lớn tuổi, nay nhiều người đã mất, tôi đều cố gắng đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên khi còn có thể. Khi các thầy cô còn đang công tác, việc gặp gỡ có thể là điều bình thường, nhưng khi đã nghỉ hưu, sự quan tâm và thăm hỏi lại càng đáng quý. Các bạn sinh viên cần ghi nhớ điều đó”, ông Tiền gửi gắm.

Ông cho rằng mỗi người cần sống có tâm, biết đồng cảm và sẻ chia với những người xung quanh. Khi chứng kiến người khác đau khổ hay gặp khó khăn, con người cần biết rung động và sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình. Ông chia sẻ, các hoạt động tài trợ, từ thiện mà bản thân thực hiện cũng xuất phát từ tinh thần đó. Theo ông, sự giàu có không đồng nghĩa với việc ai cũng quan tâm và có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng.

“Tôi luôn nghĩ đến câu hỏi: Tiền nhiều để làm gì? Kinh doanh không chỉ để làm giàu cho bản thân, gia đình hay tổ chức mà còn phải quan tâm đến xã hội, tạo điều kiện để cộng đồng cùng phát triển. Đó mới là điều đáng quý”, ông nói.

Ông Vũ Văn Tiền sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Tiền Hải, Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên). Sau khi xuất ngũ năm 1982, ông thi đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Tốt nghiệp, ông có 6 năm công tác tại Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp trước khi chuyển hướng sang kinh doanh.

Tháng 2/1993, ông thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu với số vốn ban đầu 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp khi đó chỉ có 3 nhân sự, gồm chính ông, một lái xe và một nhân viên văn phòng.

Hơn 30 năm sau, từ điểm xuất phát khiêm tốn, ông Vũ Văn Tiền đã phát triển Geleximco thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn tại Việt Nam. Theo số liệu được công bố, tập đoàn hiện có tổng tài sản khoảng 80.000 tỷ đồng, doanh thu hằng năm trên 20.000 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động.