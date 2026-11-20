12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội phải hoàn thành di dời cư dân trước cuối năm 2027, phá dỡ và cải tạo công trình trong năm 2028.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 công trình, dự án liên quan đến các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Hà Nội yêu cầu di dời cư dân tại 12 dự án Mường Thanh trước cuối năm 2027.

Theo Quyết định số 6301/QĐ-UBND ngày 17/11/2026, thành phố đặt thời hạn hoàn thành di dời cư dân khỏi các căn hộ phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng trước ngày 31/12/2027. Các công việc khắc phục hậu quả, phá dỡ và chỉnh trang công trình phải hoàn thành trước ngày 31/12/2028.

Danh sách 12 công trình thuộc diện xử lý gồm CT6 Kiến Hưng Bemes, công trình hỗn hợp Đại Thanh, CT5 Tân Triều, khu nhà ở Xa La, CT11 và CT12 Kim Văn - Kim Lũ. Tại khu đô thị Linh Đàm, các tòa VP3, VP5, VP6 và HH1, HH2, HH3, HH4 cũng nằm trong danh sách này.

Thành phố lưu ý việc di dời chỉ áp dụng với những căn hộ thuộc diện phải xử lý, không đồng nghĩa toàn bộ cư dân tại 12 dự án phải rời khỏi nơi ở.

Lộ trình xử lý được triển khai từ quý IV/2026. Trong giai đoạn này, Sở Xây dựng phải trình UBND thành phố danh mục các công trình, hạng mục được phép tồn tại, phải phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng, kèm giải pháp bổ sung hạ tầng.

UBND cấp xã có dự án cũng phải ban hành quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục vi phạm và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là xác định giá trị bồi thường cho người dân. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường tại từng dự án, trong đó Sở Tài chính là cơ quan thường trực. Chính quyền cấp xã xác định diện tích cụ thể của từng căn hộ thuộc diện phải di dời. Các công việc này phải hoàn thành trong quý IV/2026.

Đến quý II/2027, chủ đầu tư phối hợp với UBND cấp xã lập và công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường căn cứ vào đơn giá do Hội đồng thẩm định ban hành và diện tích căn hộ được xác định.

Trong quý III/2027, chủ đầu tư phải ký thỏa thuận, hợp đồng và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Việc tiếp nhận bàn giao căn hộ, nhà ở hoàn thành trong quý IV/2027. UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức di dời, giải quyết vướng mắc và thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết.

Sau khi hoàn thành di dời, chủ đầu tư phải tổ chức phá dỡ các hạng mục không đủ điều kiện tồn tại, hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng và thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Quá trình phá dỡ phải bảo đảm an toàn cho cư dân tại phần công trình còn lại và các công trình lân cận. Sau đó, chủ đầu tư phải tổ chức kiểm định, đánh giá khả năng chịu lực của phần công trình được giữ lại. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý IV/2028.

Thành phố cũng yêu cầu bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án. Đối với thủ tục cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nhóm CT6 Kiến Hưng Bemes, CT5 Tân Triều, khu nhà ở Xa La, CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ và các tòa VP3, VP5, VP6 Linh Đàm phải hoàn thành trong quý IV/2028.

Riêng công trình hỗn hợp Đại Thanh và các tòa HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm triển khai nhiệm vụ từ quý I/2027, hoàn thành trong quý IV/2028.

Về kinh phí, quyết định nêu rõ chủ đầu tư phải tự chi trả các nghĩa vụ tài chính, chi phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những khoản phát sinh từ hành vi vi phạm. Ngân sách nhà nước không được sử dụng để thanh toán các khoản thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, mà chỉ bố trí cho hoạt động của cơ quan nhà nước trong quá trình triển khai.

Trường hợp chủ đầu tư chậm chi trả hoặc không bảo đảm tiến độ, Sở Tài chính được giao tham mưu xử lý các khoản tiền đã nộp, tạm nộp và triển khai biện pháp liên quan đến cưỡng chế tài sản theo quy định.

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả. Các sở, ngành, địa phương liên quan phải báo cáo tiến độ hằng tháng trước ngày 20. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo triển khai kế hoạch.