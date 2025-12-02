Vụ con trâu mắc kẹt trên mái nhà sau trận lũ lịch sử: Chủ trâu ra quyết định bất ngờ

Theo thông tin từ báo Dân trí, cơn "đại hồng thủy" vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, đặc biệt là gia súc, gia cầm của người dân. Trong số đó, một chú trâu đã may mắn sống sót nhưng bị mắc kẹt trên mái nhà của bà Phan Thị Điệp (65 tuổi, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh) gần một tuần.

Sau 6 ngày mắc kẹt trên mái nhà do lũ dữ, một chú trâu tại đã được giải cứu thành công vào sáng 25/11, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và người dân địa phương.

Bà Điệp chia sẻ: “Khi trở về nhà sau lũ, tôi thấy trâu đứng trên mái nhà. Ban đầu tôi lo sợ nhà sập, nhưng sau đó lại thấy thương nó. Nó đã chịu đói, chịu khát mấy ngày liền, tôi sợ nó sẽ chết mất nếu không được đưa xuống sớm”.

Con trâu bị mắc kẹt trên mái nhà hơn 5 ngày ở vùng lũ xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) hồi tháng 11 vừa qua (ẢNH: PHẠM HỮU/ báo Thanh Niên)

Sáng 25/11, các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5, cùng với chủ trâu là ông Nguyễn Xuân Hội (48 tuổi, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh), đã có mặt tại nhà bà Điệp để tiến hành giải cứu.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, anh Hội cho biết, trong đợt mưa lũ cách đây hơn 10 ngày, gia đình anh hải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Trong nhà, tủ, bàn và nhiều vật dụng khác trong nhà đều bị hư hỏng, bên ngoài chuồng trâu cũng bị sập. Tính đến thời điểm này, đàn trâu của gia đình anh vốn có 6 con nhưng đã mất đi 1 con trong đợt lũ. Trong số những con vật còn lại, con trâu cái bị mắc kẹt trên mái nhà của người dân thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh suốt nhiều ngày trước là con trâu già nhất. Con trâu này được anh Hội mua về từ năm 2021 với mục đích chính để nhân giống. Đây là con trâu đầu tiên trong "sự nghiệp" chăn nuôi của anh ở xã Hòa Thịnh. Nhờ con trâu này, gia đình anh có thêm 3 con trâu.

Dù đứng hơn 5 ngày trên mái nhà, nhịn đói 3 ngày nhưng vẫn được chủ nhà cho ăn ngay sau khi lũ rút ẢNH: PHẠM HỮU/ báo Thanh Niên) Anh Hội cho biết mặc dù nuôi trâu vất vả nhưng lại có hiệu quả kinh tế vì chi phí thức ăn thấp, chỉ cần rơm và cỏ, không tốn kém như nuôi bò. Anh Hội cho biết, ở thôn Phú Hữu, tình trạng trâu bò bị lạc tại khu vực này là rất phổ biến. Trong trận lũ lịch sử vừa qua, khi mực nước ngập ngang bụng anh lập tức tháo dây, mở cổng lùa trâu đi về hướng núi cao. Tuy nhiên, do nước cao, sóng đánh mạnh nên con trâu không đi theo hướng núi nữa mà quay trở lại nhà và sau đó thất lạc. May mắn là con trai anh Hội lướt mạng và thấy hình ảnh con trâu. "Con tôi lướt mạng thấy hình con trâu rồi đưa tôi coi. Lúc tôi coi hình là nhận ra nó liền vì quen mặt nó rồi", anh Hội kể và giải thích thêm rằng chỉ cần người chủ kêu là trâu chạy lại liền. Hơn nữa, con trâu này của anh rất thông minh, biết nghe lời và nhớ "hơi" chủ.

Đến ngày 25.11, con trâu được chủ tìm thấy và nhờ sự giúp đỡ của bộ đội nên đã mang trâu xuống đất an toàn ẢNH: NVCC

Sáng hôm sau, anh tìm đến nơi, con trâu trong tình trạng mệt mỏi, đứng thở lưng chừng trên mái nhà. Sau đó, con trâu được bộ đội hỗ trợ đưa xuống đất. Theo anh Hội, việc giải cứu gặp nhiều khó khăn vì trâu rất sợ cây cối và độ cao. Cuối cùng, bộ đội đã cùng anh vác rơm chất lên để dụ và đưa con trâu từ mái nhà xuống đất thành công.

Anh Hội gửi lời cảm ơn gia đình đã cưu mang, cho con trâu nhà anh ăn uống trong những ngày lũ lụt. Đồng thời, anh cảm ơn bộ đội đã giúp giải cứu con trâu.

Gia đình anh Hội vẫn quyết định giữ lại con trâu già nhất này, tiếp tục nuôi làm giống, không bắt cày bừa và nuôi đến cuối đời. Anh cũng khẳng định con trâu cái này giờ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của gia đình. Nó là động lực tinh thần giúp anh Hội và gia đình gượng dậy sau trận lũ lịch sử vào giữa tháng 11 vừa qua.

Anh Hội, chủ con trâu bị mắc kẹt trên mái nhà ở rốn lũ hứa sẽ nuôi con trâu đến cuối đời (ẢNH: HỮU TÚ/ báo Thanh Niên)

Trước đó, khi nước lũ dâng cao ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) một con trâu này từ nơi khác trôi dạt đến nhà mẹ anh. Sau đó, nó bám víu vào một số nơi và leo lên mái nhà vệ sinh ở góc trái của căn nhà. Nhờ có mái nhà vệ sinh chắc chắn nên con trâu tránh được đợt lũ kinh hoàng vừa qua.



