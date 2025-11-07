Bão số 13 Kalmaegi: 23 con trâu cột ngoài đồng chết do ngạt nước

Sáng 7-11, ông Đỗ Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), cho biết có 23 con trâu của 7 hộ dân bị chết do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi.

23 con trâu cột ngoài ruộng bị ngạt nước chết

Từ chiều 6-11, trên địa bàn xã Ea Súp bắt đầu có mưa to, cao điểm nhất là từ 19 giờ đến khoảng 1 giờ sáng nay. Xã đã triển khai phương án di dời 5 hộ dân với khoảng 20 nhân khẩu ở khu vực ven hồ đến nơi an toàn.

Nước đổ về nhanh, người dân không kịp đưa 23 con trâu lên nơi an toàn

Tuy nhiên, nước đổ về nhanh khiến nhiều hộ dân đang cột trâu ngoài ruộng không kịp di chuyển. Do đó, có 23 con trâu của 7 hộ dân bị chết do ngạt nước.

"Xã đã huy động lực lượng hỗ trợ thu gom, thống kê thiệt hại và kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ theo giá thị trường để giúp bà con giảm bớt tổn thất" - ông Dũng thông tin.

Ngoài ra, trên địa bàn có một số điểm ngập cục bộ, giao thông tạm thời bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo để người dân không đi qua vùng nước sâu, chờ nước rút.

Hiện công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão ở xã Ea Súp vẫn đang được triển khai, tình hình cơ bản đã ổn định.