Xuất hiện con trâu lạ liên tiếp đuổi húc người

Ngày 1-11, ông Hà Vĩnh Ước, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn (Nghệ An), cho biết những ngày gần đây tại khu vực vực Xóm Mới, bản Quăn xuất hiện một con trâu lạ rượt đuổi, húc người dân.

Con trâu lạ rượt đuổi nhiều người dân. Ảnh: MXH

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, con trâu nặng khoảng 200-250 kg, màu đen, đuôi và cổ có màu trắng. Trâu rượt đuổi, tấn công khi người lại gần. Đã có khoảng 7 người bị trâu rượt đuổi nhưng may mắn không ai bị thương.

Trước thực trạng trên, UBND xã Bình Chuẩn đã phát đi thông báo tìm chủ sở hữu con trâu lạc tại xóm Mới, bản Quăn, đồng thời yêu cầu người dân không nên qua lại khu vực trâu tấn công người.

UBND xã Bình Chuẩn cũng giao ban quản lý bản Quăn tổ chức, phân công người theo dõi lộ trình và hoạt động của con trâu nói trên để kịp thời thông báo cho người dân để phòng tránh.