Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối: Viết tiếp chương mới 2025 đầy hứng khởi

Quang Vũ, Theo Phụ nữ số 19:30 01/11/2025
Sau hai năm tạo dấu ấn mạnh mẽ, sáng kiến “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” của Coca-Cola đã chứng minh sức mạnh của cộng đồng trong việc trao cho nhựa có thêm nhiều vòng đời mới.

Năm 2025, hành trình đầy cảm hứng này không chỉ tiếp tục được lan tỏa ở TP.HCM mà còn được mở rộng ra thủ đô Hà Nội, sẵn sàng viết tiếp một chương mới sôi động và quy mô hơn.

Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối: Viết tiếp chương mới 2025 đầy hứng khởi- Ảnh 1.

Từ không khí sôi động của lễ phát động đến những chia sẻ chân thành của các bạn sinh viên, có thể thấy, những hành động nhỏ, khi cộng hưởng, sẽ tạo nên những thay đổi lớn. Thông qua chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối", Coca-Cola không chỉ khuyến khích thế hệ trẻ chủ động thu gom và gửi chai đi tái chế mà còn giúp hàng nghìn người tiêu dùng nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng và thúc đẩy cộng đồng cùng hành động, góp phần vào mục tiêu chung là giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.

