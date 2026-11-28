Khởi công từ 2009 trên khu đất rộng hơn 40.000m², khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 1.900 tỷ đồng. Dự án gồm 6 tòa nhà cao 19 tầng, được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho học sinh, sinh viên tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi xây dựng, một số hạng mục không được khai thác như kế hoạch. Nhiều tòa nhà rơi vào tình trạng bỏ trống trong thời gian dài, gây lãng phí nguồn lực đã đầu tư.