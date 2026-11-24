Sau vụ nổ khiến công trình bị hư hại, nhiều hộ dân nhà tập thể E3, E4 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội được hỗ trợ di dời ra khỏi khu vực để bảo đảm an toàn.

Sau vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết xảy ra vào sáng 24-11, 126 hộ dân phải tạm di dời đến Khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng để bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương hỗ trợ thuê xe tải, giúp các gia đình vận chuyển đồ đạc đến nơi ở tạm.

Lực lượng Cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: CATP

Từ trưa nay, người dân đã khẩn trương thu dọn vật dụng cá nhân, giấy tờ và những tài sản cần thiết để rời khỏi nơi ở. Việc di dời được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi công trình không còn đáp ứng điều kiện an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật dụng. Ảnh: CATP

Cùng với việc triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cũng đã huy động các lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Tại khu tập thể E3, E4, các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội cùng lực lượng dân phòng, tổ dân phố trực tiếp đến từng hộ gia đình, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thu dọn những vật dụng thiết yếu; đồng thời hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và các gia đình gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong suốt quá trình di dời.

Khẩn trương hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Ảnh: CATP

Trước đó, sáng cùng ngày, ngay sau khi nhận thông tin về vụ nổ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng liên quan tổ chức di dời, tạm cư cho các hộ dân trong khu vực nguy hiểm xung quanh hiện trường vụ nổ. Vụ nổ xảy ra ở khu vực tập thể cũ, làm kết cấu công trình bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Thành phố sẽ có các phương án hỗ trợ người dân.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng được yêu cầu chủ trì, phối hợp UBND phường Đống Đa tổ chức di dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng của vụ nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân; khẩn trương có phương án bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.