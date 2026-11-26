Từ chiều 27/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến trời chuyển rét, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, trong khi nhiều tỉnh miền Trung được cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (26/11), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chuyển rét từ đêm 27/11, trong khi nhiều tỉnh miền Trung có nguy cơ xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Miền Bắc chuyển rét, Hà Nội thấp nhất 15 độ C

Cơ quan khí tượng cho biết, khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.

Tại Hà Nội, dự báo không có mưa, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Trên biển, từ chiều tối 27/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2,5m, biển động.

Từ đêm 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Miền Trung cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Bên cạnh đó, gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội trên biển.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh để hạn chế thiệt hại do mưa lớn và không khí lạnh gây ra.