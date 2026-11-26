Cảnh tượng đang được nhắc tới cụ thể là gì?

Thông thường, hình ảnh quen thuộc tại Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) là những dòng người kéo vali, di chuyển giữa các cửa khởi hành hay tranh thủ nghỉ ngơi trước những chuyến bay quốc tế. Tuy nhiên, sáng 24/11 vừa qua, một khung cảnh khác lạ đã xuất hiện tại đây.

Giữa không gian nhà ga hiện đại, một đoàn người trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, mang đậm dấu ấn văn hóa cung đình Việt Nam, lần lượt diễu hành. Những lá cờ nhiều màu sắc, những chiếc quạt cùng các bộ trang phục có hoa văn thêu dệt tinh xảo thu hút sự chú ý của đông đảo hành khách. Nhiều người dừng chân theo dõi, lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Theo thông tin từ fanpage chính thức của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đây là màn tái hiện Đoàn Ngự giá Hoàng gia triều Nguyễn, một trong những hoạt động nổi bật được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Những người đặc biệt trong đoàn diễu hành giữa sân bay

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, vào 9h sáng 24/11, chương trình "Ngày hội Văn hóa – Hành trình Di sản và Sáng tạo" chính thức khai mạc tại khu vực cách ly đi quốc tế, Nhà ga hành khách T2. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa kéo dài từ ngày 23/11 đến ngày 2/12/2026.

Sau các tiết mục nghệ thuật truyền thống, đoàn trình diễn Việt phục tái hiện hình ảnh triều Nguyễn đã diễu hành dọc theo hai cánh Đông – Tây của nhà ga. Điều đặc biệt là tham gia màn trình diễn có chính những cán bộ, nhân viên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Những người vốn gắn bó với công việc trong ngành hàng không nay khoác lên mình các bộ Việt phục, trực tiếp giới thiệu vẻ đẹp văn hóa truyền thống tới hành khách đến từ nhiều quốc gia.

Chia sẻ về hoạt động này, phía sân bay Nội Bài cho biết, đằng sau mỗi kiểu dáng, sắc màu và hoa văn trên trang phục là những câu chuyện lịch sử, phản ánh bàn tay tài hoa của người Việt qua nhiều thế hệ. Việc đưa Việt phục vào không gian sân bay cũng thể hiện mong muốn để di sản tiếp tục hiện diện trong nhịp sống hiện đại, thay vì chỉ được lưu giữ tại các bảo tàng hay di tích.

Khách nước ngoài bất ngờ trước giờ cất cánh

Không chỉ được chiêm ngưỡng màn diễu hành Việt phục, hành khách có mặt tại Nhà ga T2 trong dịp này còn có cơ hội thưởng thức nghệ thuật dân gian và trực tiếp trải nghiệm những nghề thủ công truyền thống của Việt Nam.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, chương trình được tổ chức với ba không gian chủ đề, mang đến cho hành khách nhiều cách khác nhau để khám phá văn hóa bản địa.

Tại không gian "Việt Nam – Di sản sống", du khách có thể tìm hiểu trang phục truyền thống của các vùng miền, thưởng thức nghệ thuật cổ truyền và chụp ảnh lưu niệm. Trong khi đó, không gian "Chạm vào Việt Nam" tái hiện nét đẹp của những làng nghề thông qua các hoạt động như nặn tò he, in tranh dân gian, viết thư pháp, làm cào cào từ lá dừa hay trải nghiệm làm tranh sơn mài.

Mỗi hoạt động thủ công được thiết kế kéo dài khoảng 5–15 phút, phù hợp với quỹ thời gian chờ chuyến bay. Ngoài ra, hành khách còn có thể khám phá văn hóa cà phê phin, thưởng thức hương thơm đặc trưng của sen, quế, hồi và tìm hiểu các đặc sản vùng miền tại không gian "Hương vị Việt Nam".

Theo ghi nhận được Cảng hàng không quốc tế Nội Bài công bố, nhiều hành khách nước ngoài đã dành phần lớn thời gian chờ bay để tham gia các hoạt động. Một du khách đến từ Israel đặc biệt thích thú, bày tỏ mong muốn mang những giá trị văn hóa vừa được trải nghiệm về đất nước mình.

Trong khi đó, một hành khách đến từ Ấn Độ chia sẻ: "Chưa có sân bay nào mang lại cho tôi những trải nghiệm đặc biệt như vậy". Thay vì chỉ mang theo hành lý, nhiều du khách rời sân bay với những bức tranh Đông Hồ, tấm thiệp in hoa văn hay bức thư pháp do chính tay mình thực hiện.

Đáng chú ý, những hành khách có chuyến bay quốc tế từ Nội Bài trong những ngày tới vẫn còn cơ hội trải nghiệm các hoạt động văn hóa này.

Theo lịch trình được Cảng hàng không quốc tế Nội Bài công bố, từ nay đến ngày 1/12, cả ba không gian văn hóa tiếp tục được duy trì để hành khách tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu di sản thông qua hệ thống mã QR song ngữ Việt – Anh.

Đến ngày 2/12, màn diễu hành Việt phục sẽ được tổ chức trở lại, cùng với các tiết mục hát bài chòi, múa sạp giao lưu với du khách và những hoạt động trải nghiệm nghề thủ công. Toàn bộ hoạt động được phục vụ miễn phí cho hành khách tại khu vực cách ly đi quốc tế.