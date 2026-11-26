Khu đô thị gần 600ha do Vinhomes đầu tư tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội vừa công bố quy hoạch chi tiết 1/500, với định hướng phát triển nhà ở xã hội, tái định cư và hạ tầng đô thị đồng bộ.

Chiều 25/11, UBND xã Tam Hưng phối hợp với Công ty Cổ phần Vinhomes tổ chức hội nghị công bố, công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng. Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là 598,21ha. Trong đó, phần diện tích thuộc xã Tam Hưng khoảng 323,25ha, tương đương 10,9% diện tích tự nhiên của xã, nằm trên địa bàn 7 thôn gồm Song Khê, Lê Dương, Đại Định, Tê Quả, Hưng Giáo, Văn Khê và Rùa Hạ.

Đồ án được định hướng hình thành khu đô thị đa chức năng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian kiến trúc cảnh quan được tổ chức đồng bộ. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội, đồng thời tạo lập quỹ nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm tại khu vực.

Vị trí dự án.

Trước khi được phê duyệt, đồ án đã trải qua quá trình lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cộng đồng dân cư. NgKhu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưngày 9/4/2026, UBND xã Tam Hưng ban hành thông báo lấy ý kiến trong thời gian 30 ngày; đến ngày 14/4, địa phương phối hợp với Vinhomes tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân. Ngày 15/10/2026, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Tại hội nghị công bố ngày 25/11, đại diện đơn vị tư vấn đã giới thiệu phạm vi, ranh giới nghiên cứu, quy mô sử dụng đất, định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các khu chức năng của dự án.

Đáng chú ý, người dân tại khu vực quy hoạch đã nêu 5 ý kiến, tập trung vào việc thu hồi đất xen kẹt, đất còn lại sau thu hồi có diện tích nhỏ hoặc hình thể không phù hợp; đề nghị thu hồi gọn thửa, làm rõ vị trí bố trí tái định cư, tiến độ giải phóng mặt bằng và thời điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Phối cảnh dự án.

Đối với các khu vực tái định cư, đại diện đơn vị tổ chức lập quy hoạch đã giới thiệu vị trí trên bản đồ để người dân theo dõi. Việc bố trí tái định cư cho từng trường hợp sẽ căn cứ vào nguồn gốc, loại đất, điều kiện cụ thể và quy định pháp luật. Với phần đất còn lại có diện tích nhỏ, hình thể không phù hợp sau thu hồi, người dân có thể gửi đơn đề nghị để cơ quan chức năng xem xét trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Một nội dung khác được trao đổi tại hội nghị là việc bảo tồn các công trình văn hóa, tín ngưỡng. Theo thông tin được đưa ra, các công trình miếu thuộc diện địa phương đề nghị bảo tồn sẽ được giữ nguyên; các khu vực nghĩa trang cơ bản được giữ nguyên và chỉnh trang theo định hướng quy hoạch.

Hiện khu đất triển khai dự án vẫn chủ yếu là đất nông nghiệp, với nhiều diện tích đang được người dân sử dụng để trồng lúa, rau màu và cây ngắn ngày.

Lãnh đạo xã đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nắm rõ định hướng quy hoạch, chức năng sử dụng đất, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. UBND xã sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan, bảo đảm quy hoạch được triển khai đúng định hướng, quy định pháp luật, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 600ha, tổng vốn đầu tư khoảng 111.000 tỷ đồng. Với diện tích này, dự án rộng hơn hồ Tây và tương đương khoảng 50 lần hồ Gươm. Khu đô thị nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, cách trung tâm thành phố hơn 20km, sát tuyến Vành đai 4 và các trục Quốc lộ 21C, 21B.

Đáng chú ý, dự án còn kết nối với trục không gian Quốc lộ 1A đang được mở rộng lên quy mô 16 làn xe và tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn Ngọc Hồi – trung tâm Hà Nội. Cách khu đô thị không xa là Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, quy mô hơn 9.000ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 925.000 tỷ đồng, trải dài qua các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa, với trung tâm là sân vận động được xây dựng trên khu đất rộng hơn 73ha, có sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, dự kiến trở thành sân vận động lớn nhất thế giới.