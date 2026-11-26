Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam 31 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mở rộng điều tra, công an khởi tố thêm 2 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm của Quế đã rao bán hơn 600 “suất mua nhà” tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng.