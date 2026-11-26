Việt Nam đã triển khai công nghệ hiện đại chưa từng có tại Đông Nam Á.

Từ vị thế phải phụ thuộc vào thiết bị viễn thông nhập khẩu, thương hiệu Việt Nam - Viettel đã phát triển hệ sinh thái 5G gồm 8 nền tảng công nghệ, đưa hàng nghìn thiết bị tự nghiên cứu vào mạng lưới thực tế và mới đây thử nghiệm thành công công nghệ 5G Advanced đạt tốc độ 10 Gbps.

Trong cuộc đua công nghệ viễn thông, Việt Nam từng ở vị trí khá xa so với các quốc gia đi đầu. Khi Viettel bắt đầu nghiên cứu, phát triển công nghệ 4G vào năm 2014, thế giới đã đi trước khoảng 7-8 năm. Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào năng lực nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thiết bị viễn thông.

Dấu mốc đáng chú ý xuất hiện năm 2019. Sau khi thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 5 bằng thiết bị của đối tác, Viettel phát triển thành công trạm thu phát sóng 5G gNodeB của riêng mình chỉ trong 6 tháng, từ tháng 6 đến tháng 12 cùng năm.

gNodeB là thiết bị quan trọng trong mạng 5G, đảm nhiệm kết nối điện thoại và các thiết bị đầu cuối với hệ thống mạng. Trong quá trình nghiên cứu, các kỹ sư Viettel từng bước làm chủ nhiều công nghệ lõi như xử lý băng thông rộng, mã hóa kênh LDPC, thuật toán cân bằng kênh chống nhiễu, anten mảng pha và Massive MIMO.

Không dừng ở trạm phát sóng, Viettel tiếp tục mở rộng nghiên cứu sang mạng lõi, hệ thống truyền dẫn và các nền tảng phần mềm điều phối. Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2025, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) triển khai chương trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hạ tầng mạng 5G.

Sau hơn 6 năm, doanh nghiệp phát triển được 8 nền tảng và 31 công nghệ, bao phủ các thành phần quan trọng của mạng truy nhập vô tuyến, mạng lõi và hệ thống truyền dẫn. Danh mục sản phẩm gồm trạm gNodeB, mạng lõi 5G Core, hệ thống thoại IMS, hệ thống tính cước trực tuyến OCS và thiết bị truyền dẫn Site Router 100G.

Đáng chú ý, các sản phẩm đã được đưa vào mạng lưới thực tế. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Viettel triển khai 2.800 trạm gốc 5G và 2.837 thiết bị truyền dẫn do doanh nghiệp phát triển. Riêng năm 2025, đơn vị sản xuất và cung cấp 2.000 trạm gNodeB theo kiến trúc Open RAN, hỗ trợ cả hai phương thức triển khai mạng 5G SA và NSA.

Thử nghiệm công nghệ 5G Advanced đạt tốc độ 10 Gbps

Sau khi xây dựng nền tảng 5G, Viettel tiếp tục tham gia cuộc đua phát triển thế hệ công nghệ tiếp theo là 5G Advanced (5G-A).

Tháng 6/2026, Viettel phối hợp với Ericsson và MediaTek thử nghiệm thành công hệ thống 5G Advanced đạt tốc độ truyền dữ liệu 10 Gbps. Theo công bố của Ericsson, đây là lần đầu tiên một nhà mạng tại Đông Nam Á đạt được tốc độ này.

Kết quả trên đạt được nhờ khả năng kết hợp đồng thời 11 băng tần trên nền tảng mạng 5G Standalone (5G SA) thương mại. Hệ thống sử dụng 3 băng tần thuộc dải C-band 3,5 GHz và 8 băng tần thuộc dải mmWave 26 GHz.

Việc kết hợp nhiều băng tần giúp mở rộng dung lượng truyền tải dữ liệu, đáp ứng nhu cầu kết nối tốc độ cao. Hệ thống cũng ứng dụng các công nghệ NR-DC và Carrier Aggregation để khai thác đồng thời nhiều dải tần.

Mạng 5G Advanced đạt tốc độ 7,3 Gbps - Ảnh: Viettel

Từ nhập khẩu thiết bị đến tự nghiên cứu và sản xuất

Quá trình phát triển 5G cũng giúp Viettel từng bước nâng cao năng lực sản xuất thiết bị viễn thông trong nước. Đến tháng 12/2025, doanh nghiệp đã triển khai hơn 20.700 trạm 5G trên toàn quốc, trong đó có 2.011 trạm sử dụng thiết bị do chính Viettel nghiên cứu, sản xuất theo kiến trúc Open RAN.

Đầu tháng 11/2026, công trình nghiên cứu nền tảng công nghệ, thiết kế và chế tạo hạ tầng mạng viễn thông 5G của Viettel cũng được Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7.

Từ khoảng cách 7–8 năm khi bắt đầu nghiên cứu 4G, Viettel đã từng bước xây dựng năng lực tự phát triển nhiều thành phần quan trọng của mạng 5G. Đáng chú ý, thiết bị trạm gốc 5G đầu tiên chỉ mất 6 tháng để hoàn thiện, còn hệ sinh thái 5G được hình thành sau hơn 6 năm nghiên cứu.

Kết quả này cho thấy Việt Nam không chỉ tiếp nhận công nghệ từ những nhà cung cấp quốc tế mà đang từng bước tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thiết bị viễn thông.