8 năm sau lời tuyên bố của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tập đoàn Trung Nguyên đã đánh chiếm tại nhiều thị trường trọng điểm như Mỹ, Trung Quốc.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên Legend

Tham vọng xây dựng "đế chế" cà phê thống trị toàn cầu

Vào năm 2018, sau 22 năm thành lập Tập đoàn Trung Nguyên đã chính thức công bố danh xưng mới "Trung Nguyên Legend - Tập đoàn Chuyên Cà Phê Năng Lượng – Cà Phê Đổi Đời".

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ khi đó xuất hiện trong buổi lễ công bố và đã có bài phát biểu dài 10 phút trước quan khách, đối tác và cán bộ nhân viên Trung Nguyên sau nhiều năm vắng bóng.

Tại buổi lễ, ông Vũ khẳng định tầm nhìn của Trung Nguyên từ trước đến nay là trở thành một tập đoàn số một, thống ngự toàn diện trên toàn cầu. Muốn đạt được mục tiêu đó, Trung Nguyên phải có sách lược khác biệt, đặc biệt và tiến tới tính duy nhất, khác với toàn bộ hoạt động của các tập đoàn trong ngành.

Để tạo ra sự khác biệt, ông Vũ cho biết tập đoàn cần quan sát toàn diện ngành cà phê, từ cà phê vật lý, hệ sinh thái cà phê vật lý đến hệ sinh thái cà phê tinh thần. Trên cơ sở đó mới có thể đưa ra sách lược phù hợp.

Trước hết, theo ông Vũ, Trung Nguyên cần xây dựng hệ sản phẩm khác biệt, từ đó phát triển dịch vụ khác biệt và mô hình kinh doanh khác biệt, chỉ như vậy mới có thể đi xa.

“Để thực hiện tầm nhìn và sách lược khác biệt, đặc biệt, duy nhất này, một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị em rằng, từ các nhà máy đến bộ phận thương hiệu, tiếp thị và toàn thể đội ngũ lãnh đạo, mỗi người đều phải nhận thức sâu sắc thông điệp hôm nay. Trong từng công việc, các anh chị em phải quan sát, suy nghĩ và hành động với mục tiêu đạt đến sự khác biệt, đặc biệt, tiến tới duy nhất so với mọi tập đoàn khác trên thế giới.

Điều đó có nghĩa Trung Nguyên phải thực hiện một cuộc cách mạng thực sự, gần như toàn diện, thay đổi gần như tất cả mọi mặt. Nếu vẫn định vị cà phê năng lượng theo cách cũ, vẫn giữ nguyên tư duy và cách làm hiện tại thì sẽ không thể tạo ra sự khác biệt mà chúng ta hướng tới”, ông Vũ nhắn nhủ.

Ông cho biết thông điệp này không chỉ dành cho những người đang làm việc trong nước mà còn dành cho cả các nhà phân phối tại các quốc gia, khu vực đã gắn bó lâu năm với Trung Nguyên.

“Muốn mọi người thấu hiểu, các bộ phận đào tạo và truyền thông cần tổ chức những buổi chia sẻ để đội ngũ hiểu sâu hơn về sách lược mà tôi đang truyền tải. Chỉ khi thấu suốt định hướng này, mỗi người mới xác lập được động lực lớn, không còn đơn thuần là những người kinh doanh cà phê thông thường”, ông Vũ nhấn mạnh.

Trung Nguyên Legend đã phát triển đến đâu?

Sau 8 năm kể từ lời tuyên bố trên, Tập đoàn Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã mở rộng trên toàn cầu.

Theo danh sách hệ thống được công bố trên website chính thức của Trung Nguyên Legend, cập nhật đến tháng 11/2026, thương hiệu hiện có 1.068 không gian, thuộc 3 mô hình: Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend: 50 không gian. Trung Nguyên Legend: 133 không gian. Trung Nguyên E-Coffee: 885 cửa hàng.

Trong tháng 11, Trung Nguyên Legend mở mới gần 15 không gian tại Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc.

Tại Mỹ, hệ thống của Trung Nguyên Legend có 16 không gian, cửa hàng thuộc ba mô hình Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee và Trung Nguyên Legend, hiện diện tại các thành phố như Los Angeles, Long Beach, Carrollton, Portland, Houston, Philadelphia và Katy.

Tại Trung Quốc, hai không gian mới được khai trương trong tháng 11 và 12, nâng tổng số quán của thương hiệu tại thị trường này lên hơn 30, tập trung ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng, Tô Châu và Chiết Giang.

Trong nước, gần 10 cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee cũng đi vào hoạt động trong tháng 11 tại TP HCM, Khánh Hòa, Đồng Nai và Vĩnh Long.

Song song với mở rộng chuỗi quán, doanh nghiệp phát triển hệ thống bán lẻ và kênh thương mại hiện đại, đưa các sản phẩm G7, Trung Nguyên và Trung Nguyên Legend đến hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, ASEAN và châu Âu.

Tại ASEAN, doanh nghiệp cho biết doanh thu 10 tháng đầu năm tăng 79% so với cùng kỳ. Khu vực này được xác định là một trong những trọng điểm phát triển quốc tế, với hệ thống phân phối đang mở rộng tại Campuchia, Lào, Philippines và Malaysia; đồng thời từng bước tiếp cận Indonesia, Brunei và Myanmar. Riêng tại Philippines, sản phẩm Trung Nguyên Legend đã có mặt trong hệ thống siêu thị SM Supermarket.

Trong tháng 12, Trung Nguyên Legend dự kiến khai trương gần 20 không gian mới tại Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc. Sang năm 2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng chuỗi tại Australia, Canada và ASEAN, hướng tới 100 quán tại Mỹ, 130 quán tại Trung Quốc và 20 quán tại Đài Loan (Trung Quốc). Các thị trường Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và những khu vực khác ở châu Á, châu Âu cũng nằm trong kế hoạch phát triển.