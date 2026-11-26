Sau khoảng 10 ngày xét xử và nghị án, hôm nay, TAND TP Hà Nội sẽ ra phán quyết với bị cáo Lê Thanh Thản liên quan đến hành vi lừa bán 519 căn hộ xây dựng trái quy hoạch tại dự án CT6 Kiến Hưng cho người dân.

Buộc các bị hại diện di dời phải bàn giao căn hộ

Chiều nay (26/11), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Tổng giám đốc Công ty Bemes) cùng 5 cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng, Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ, liên quan đến sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Trước đó, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa phạt bị cáo Lê Thanh Thản mức án từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lừa dối khách hàng".

Các bị cáo Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ); Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ); Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ); Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ); Bị cáo Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị đề nghị từ 18 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về trách nhiệm dân sự, đối với những căn nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng thuộc diện phải di dời, Viện Kiểm sát đề nghị buộc Công ty Bemes hoàn trả số tiền mua nhà mà các hộ dân đã thanh toán. Đồng thời, bị cáo Lê Thanh Thản phải cùng Công ty Bemes thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Tổng số tiền hoàn trả và bồi thường được xác định theo giá trị tài sản do hội đồng định giá đưa ra tại thời điểm tháng 7/2026.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX buộc các bị hại thuộc diện phải di dời bàn giao lại căn hộ cho Công ty Bemes để thực hiện việc khắc phục những sai phạm dự án.

Bị cáo Lê Thanh Thản cùng nhóm cựu cán bộ tại phiên tòa.

Chủ 519 căn hộ có được đền bù bằng giá thị trường?

Trước đó tại phiên tòa, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cho biết, giá giao dịch tham khảo trung bình của các căn hộ đã có giấy chứng nhận tại khu vực dự án CT6 Kiến Hưng khoảng 53 triệu đồng/m2, trong khi mức giá chào bán trung bình khoảng 56 triệu đồng/m2.

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh sau đó phản bác cho rằng, phương án bồi thường phần nặng nề, ông đề nghị HĐXX xem xét lại mức định giá căn hộ.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng Hội đồng định giá đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật. Báo cáo thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và kết luận định giá tài sản đều có căn cứ.

Theo Viện kiểm sát, 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ hiện nay chính là hậu quả trực tiếp từ hành vi lừa dối khách hàng của ông Lê Thanh Thản và doanh nghiệp chủ đầu tư. Khi ký hợp đồng mua bán và thu đủ tiền, chủ đầu tư đã quảng cáo, cam kết dự án được xây dựng đúng quy hoạch, hồ sơ pháp lý đã được phê duyệt.

Giá bán căn hộ bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và việc hỗ trợ người mua làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Người dân đã thanh toán 100% giá trị để mua một tài sản hợp pháp, có sổ đỏ, chứ không phải bỏ tiền ra mua căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Viện kiểm sát nhấn mạnh việc chủ đầu tư không giao được tài sản đúng cam kết khiến một số người dân phải di dời khỏi căn hộ của mình, là căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường. Do đó, chủ đầu tư phải bồi thường theo giá trị căn hộ hợp pháp (có sổ đỏ) tương đương trên thị trường.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thanh Thản không trình bày gì thêm, chỉ "cảm ơn Hội đồng xét xử". Các cựu cán bộ bày tỏ "băn khoăn" về tội danh bị truy tố, họ mong Tòa xem xét thành tích công tác để lượng hình.