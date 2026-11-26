Với sự chung tay của cộng đồng đối tác thương nhân tại 6 tỉnh, thành phố, chiến dịch "Quán Tốt Bụng" tiếp tục trao tặng những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng đến các bác tài. Đây là nỗ lực của Grab trong việc chăm lo cho đối tác tài xế, lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết giữa cộng đồng đối tác trong hệ sinh thái.

Grab Việt Nam cùng cộng đồng đối tác thương nhân tiếp tục triển khai chiến dịch "Quán Tốt Bụng" từ nay đến hết ngày 13/12/2026 tại 6 tỉnh, thành phố. Chiến dịch lần này dự kiến tặng hơn 100.000 bữa ăn đến đối tác tài xế, góp phần san sẻ những vất vả thường ngày của bác tài. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Grab nhằm góp phần chăm lo cho đời sống của đối tác tài xế, đồng thời là lời tri ân đến các bác tài vẫn luôn miệt mài sau tay lái mỗi ngày.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Grab phối hợp cùng các đối tác thương nhân mang đến những bữa ăn ngon, đủ chất dành riêng cho đối tác tài xế, thông qua mã ưu đãi trị giá 50.000 đồng. Mỗi "Quán Tốt Bụng" cũng trở thành một điểm dừng chân để bác tài nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng giữa những giờ làm việc tất bật.

Để thuận tiện cho bác tài nhận phần ăn, Grab chủ động kết nối và hỗ trợ các đối tác thương nhân gửi tặng bữa ăn thông qua ứng dụng Grab. Theo đó, ưu đãi sẽ được gửi vào tài khoản người dùng Grab của đối tác tài xế. Sau khi nhận được ưu đãi, bác tài có thể đặt món tại các quán thuộc bộ sưu tập "Quán Tốt Bụng" trên GrabFood, chọn hình thức "Lấy tại quán" và áp dụng ưu đãi.

Chị Nguyễn Phương Thanh, chủ cửa hàng Phở Cổ, Đà Nẵng, chia sẻ "Quán tôi chủ yếu bán trên GrabFood nên ngày nào cũng có bác tài ghé lấy đơn. Nhìn các bác tài chạy xe cả ngày, nhiều khi đến giờ ăn vẫn còn tất bật với đơn hàng, tôi cũng muốn làm gì đó để động viên mọi người. Khi biết đến chương trình "Quán Tốt Bụng", tôi đăng ký tham gia ngay. Vừa rồi quán đã gửi tặng hơn 100 suất ăn, thấy các bác tài vui vẻ ghé nhận, tôi cũng vui lây."

Chị Trương Thị Thuỳ Trang, đối tác tài xế Grab, TP.HCM, chia sẻ: "Hồi tháng 5 nắng nóng, tôi có ghé mấy "Quán Tốt Bụng" để lấy nước mát trong lúc chạy xe. Lần này nghe chương trình quay lại, còn có thêm những suất ăn cho tài xế nên tôi vui lắm. Chạy xe cả ngày, nhiều khi mải nhận đơn nên tôi cũng không ăn uống đúng giờ. Được các quán gửi một bữa cơm ngon như vậy, vừa đỡ được một khoản chi phí, vừa thấy ấm lòng vì Grab và các quán vẫn luôn quan tâm đến anh chị em tài xế."

Bên cạnh đó, người dùng Grab cũng có thể cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng cách lựa chọn và ủng hộ những "Quán Tốt Bụng" đang chung tay chăm lo cho bác tài. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, người dùng có cơ hội nhận ưu đãi 10.000 đồng khi đặt món tại các quán thuộc bộ sưu tập "Quán Tốt Bụng" trên GrabFood, với số lượng ưu đãi giới hạn mỗi ngày. Để khám phá và đặt món ngon từ những "Quán Tốt Bụng", người dùng có thể vào đường dẫn tại đây trên điện thoại di động.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Grab đã triển khai chiến dịch "Quán Tốt Bụng" với hơn 1.600 điểm tiếp sức trên toàn quốc, cung cấp nước mát, khăn lạnh miễn phí cùng một số tiện ích khác dành cho đối tác tài xế.