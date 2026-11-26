Theo kế hoạch dự kiến, TPHCM sẽ khởi công một số hạng mục vào tháng 12/2026 và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2030.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất để thực hiện Dự án tuyến đường sắt đô thị Bình Dương - Suối Tiên.

Theo kế hoạch đã phê duyệt, Thành phố sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất đồng loạt, cuốn chiếu theo từng khu vực nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Dự án sẽ phải giải phóng mặt bằng qua địa bàn 7 phường gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Tân Đông Hiệp, Dĩ An và Đông Hòa.

Về tiến độ thực hiện, Sở Xây dựng được giao phối hợp với các địa phương xác định nhu cầu, tham mưu phân bổ quỹ nhà, đất tái định cư cho người dân bị thu hồi đất trước ngày 6/12/2026.

Công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất được triển khai từ ngày 8/11 đến 1/12/2026. Còn dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện từ ngày 16/11 đến 1/12/2026.

Sau đó, phương án được niêm yết công khai từ ngày 1/12 đến 11/12/2026 để người dân tham gia ý kiến. Thành phố sẽ bố trí thời gian tổ chức đối thoại, giải trình và hoàn thiện phương án đối với những trường hợp còn ý kiến chưa đồng thuận, trước khi thẩm định và phê duyệt.

Theo kế hoạch, việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư dự kiến thực hiện từ ngày 25/12/2026 đến 9/1/2027. Đối với những trường hợp chưa đồng thuận hoặc chưa phối hợp bàn giao đất, các cơ quan chức năng tiếp tục vận động, thuyết phục và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Công tác thu hồi đất và bàn giao mặt bằng được tổ chức cuốn chiếu từ ngày 25/12/2026 đến 30/1/2027.

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận mặt bằng theo từng khu vực, tổ chức quản lý và triển khai thi công ngay khi đủ điều kiện.

Hiện nay, tuyến metro Bình Dương - Suối Tiên đang nhận được đề xuất đầu tư của Liên danh Tập đoàn Becamex - Tập đoàn Trường Hải (Thaco). Theo đề xuất của Liên danh nhà đầu tư, dự án có chiều dài 32,4 km, dự kiến bố trí 19 ga trên cao và 1 depot tại phường Bình Dương.

Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến là 64.370 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay), trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 8.032 tỷ đồng. Theo kế hoạch dự kiến, TPHCM sẽ khởi công một số hạng mục vào tháng 12/2026 và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2030.