Đại lộ dài hơn 8km, rộng 120m do Vingroup đầu tư đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công, dự kiến thông tuyến ngày 30/11. Tuyến đường chạy xuyên Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, kết nối sân vận động VinFast - Trống Đồng với Quốc lộ 21C, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đại lộ rộng 120m được khởi công từ tháng 12/2025, cùng thời điểm triển khai sân vận động VinFast - Trống Đồng. Nằm trong Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, tuyến đường được quy hoạch là trục giao thông chính, kết nối các khu chức năng trong khu liên hợp thể thao với mạng lưới giao thông phía Nam Hà Nội.

Đến đầu tháng 11/2026, tuyến đường đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công và dự kiến thông tuyến vào ngày 30/11. Với mặt cắt ngang lên tới 120m, đại lộ rộng gần gấp 3 lần đường băng 07L/25R tại sân bay Tân Sơn Nhất (45m) và tương đương bề ngang Đại lộ Thăng Long.

Đại lộ rộng 120m được khởi công từ tháng 12/2025.

Theo quy hoạch, đây là trục Đông - Tây của Khu B, đi qua khu vực tập trung nhiều công trình thể thao, khu đô thị và trung tâm dịch vụ. Khi hoàn thiện, tuyến đường sẽ kết nối xuyên suốt các khu chức năng trong khu liên hợp, đồng thời liên thông với mạng lưới giao thông phía Nam Hà Nội.

Dọc tuyến, các hạng mục cảnh quan được triển khai song song với phần đường. Cây xanh, thảm cỏ, dải phân cách và các hạng mục phụ trợ đang từng bước hoàn thiện, tạo diện mạo cho tuyến đại lộ trung tâm của khu liên hợp thể thao.

Cách tuyến đại lộ không xa, sân vận động VinFast - Trống Đồng cũng đang được thi công. Sau gần một năm triển khai, bốn khán đài A, B, C và D được thi công đồng loạt, giúp hình hài công trình dần rõ nét.

Phối cảnh sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Theo công bố của Vingroup, sân vận động được xây dựng trên khu đất rộng hơn 73ha, có sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, dự kiến trở thành sân vận động lớn nhất thế giới. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, tích hợp mái che đóng mở tự động cùng nhiều công nghệ hiện đại.

Được biết, hệ thống trụ giàn kích nâng mái dự kiến hoàn thành và chạy thử trong tháng 11/2026. Sang tháng 12, nhà thầu sẽ phối hợp với đối tác nước ngoài triển khai nâng mái thép tại phân khu đầu tiên. Để phục vụ công tác lắp dựng, công trường đã huy động những cần cẩu siêu trọng có sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn.

Khoảng 20.000 cán bộ, công nhân được huy động trên đại công trường, tổ chức thi công theo chế độ ba ca, bốn kíp nhằm đáp ứng tiến độ đề ra.

Theo kế hoạch, đại lộ rộng 120m và sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Toàn bộ Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương sẽ tiếp tục được đầu tư theo nhiều giai đoạn đến khoảng năm 2035.