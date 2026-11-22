Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo Chương trình phối hợp về phát triển thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo trong trường học giai đoạn 2026 - 2031.

Sáng 22/11/2026, trong khuôn khổ Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2031, hướng tới xây dựng mô hình trường học nhân đạo, an toàn, xanh và có trách nhiệm với cộng đồng.

Sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026). Cùng với lễ ký kết, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức khởi xướng Ngày Cộng đồng lần thứ nhất và phát động thương hiệu xã hội mở “Người Gần Nhất”.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo Chương trình phối hợp về phát triển thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo trong trường học giai đoạn 2026 - 2031

Sức mạnh quốc gia không chỉ đo bằng thành tựu kinh tế mà còn ở khả năng bảo vệ con người

Phát biểu tại sự kiện, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhấn mạnh giá trị của chương trình nằm ở việc mở ra phương thức hành động mới: kết nối sức mạnh của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, truyền thông và toàn xã hội để biến lòng nhân ái thành nhận thức, kỹ năng và nếp sống thường xuyên của mỗi người.

Theo bà Đỗ Thị Thu Thảo, sức mạnh quốc gia không chỉ đo bằng thành tựu kinh tế mà còn ở khả năng bảo vệ con người, sẻ chia trong hoạn nạn, chăm lo người yếu thế và gìn giữ môi trường sống cho các thế hệ tương lai. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2026–2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược: chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh; và xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó kịp thời ngay tại cơ sở. Các chương trình phối hợp với hai Bộ cùng hai sáng kiến cộng đồng được khởi xướng là những bước đi cụ thể đầu tiên đưa ba khâu đột phá này vào cuộc sống.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu

Theo bà Đỗ Thị Thu Thảo, giữa bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học càng trở nên cấp thiết. Công nghệ giúp học sinh, sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu nhanh chóng, nhưng chỉ trải nghiệm nhân đạo trực tiếp mới nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, sự thấu cảm và bản lĩnh hành động giữa đời thực. Giáo dục không chỉ truyền đạt tri thức mà còn hình thành nhân cách, dạy các em biết yêu thương, tự bảo vệ mình và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn các chương trình phối hợp sẽ cùng đưa giá trị nhân đạo thấm sâu vào học đường; phát triển lực lượng thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó thiên tai và xây dựng những ngôi trường nhân ái, an toàn, xanh.

"Tôi mong muốn các chương trình phối hợp được triển khai thực chất, có nhiệm vụ và nguồn lực cụ thể, tạo điều kiện để hệ thống Hội và tình nguyện viên tham gia ngay từ cơ sở. Sự phối hợp giữa hai Bộ và Hội sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng: vừa bảo vệ con người trước rủi ro, vừa nâng cao năng lực tự bảo vệ của cộng đồng, vừa bồi đắp nền tảng nhân ái cho các thế hệ mai sau", bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu.

Hướng tới mô hình “Trường học nhân đạo, an toàn, xanh và có trách nhiệm với cộng đồng”

Theo Chương trình phối hợp về phát triển thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo trong trường học giai đoạn 2026–2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm như:

Đẩy mạnh giáo dục lòng nhân ái, các giá trị nhân đạo và trách nhiệm công dân cho học sinh, sinh viên.

Củng cố, phát triển tổ chức Hội, chi hội, đội, nhóm thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học.

Xây dựng mô hình “Trường học nhân đạo, an toàn, xanh và có trách nhiệm với cộng đồng”.

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, thảm họa, phòng, chống tai nạn thương tích.

Phát triển hoạt động tình nguyện gắn với học tập và trải nghiệm thực tiễn; bồi dưỡng đội ngũ tình nguyện viên và thủ lĩnh trẻ.

Thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Hồ sơ nhân ái số nhằm ghi nhận những đóng góp và sáng kiến của thanh thiếu niên.

Thông qua các hoạt động này, chương trình hướng tới hình thành thế hệ trẻ có lòng nhân ái, kỹ năng, tinh thần tình nguyện và trách nhiệm xã hội, trở thành lực lượng kế thừa góp phần phát triển bền vững Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Gắn kết trường học với Ngày Cộng đồng và “Người Gần Nhất”

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cũng cho biết Ngày Cộng đồng được khởi xướng như điểm hẹn của tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, nơi cơ quan, doanh nghiệp, trường học và người dân cùng hội tụ, biến lòng nhân ái thành việc làm cụ thể như hiến máu tình nguyện, học sơ cấp cứu, bảo vệ môi trường và trợ giúp người yếu thế.

Nếu Ngày Cộng đồng là không gian hội tụ của lòng nhân ái, thì “Người Gần Nhất” là sáng kiến biến tinh thần đó thành năng lực hành động của mỗi người, phát triển trên năm trụ cột gắn kết và cô đọng qua ba chữ GẦN – GỌI – GIÚP. Song hành cùng mạng lưới con người là Cổng Nhân đạo số quốc gia và từng bước xây dựng “Hồ sơ nhân ái số – dấu ấn hành trình Người Gần Nhất”, ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện kỹ năng, giờ tình nguyện và việc làm tử tế của mỗi cá nhân.

Nhân đây, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng kêu gọi mỗi nhà trường, doanh nghiệp, gia đình, tình nguyện viên và các em học sinh, sinh viên hãy bắt đầu từ những việc làm bình dị ngay sau sự kiện như học một kỹ năng bảo vệ sự sống, quan tâm người bên cạnh, kết nối khi có người cần giúp đỡ và góp sức bằng khả năng của mình.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định: “Khi lòng nhân ái trở thành bản lĩnh sống của mỗi người, chúng ta sẽ cùng xây dựng một Việt Nam không chỉ hùng cường, mà còn nhân ái, an toàn và phát triển bền vững.”