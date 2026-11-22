Trong khi đó, hệ thống xử lý hành lý (BHS) cũng đang được lắp đặt, kiểm tra và kết nối với các công đoạn phục vụ hành khách. Hệ thống có nhiệm vụ tiếp nhận hành lý ký gửi sau khi làm thủ tục, vận chuyển qua các khâu kiểm tra, phân loại, đưa đến khu vực tập kết để chuyển lên tàu bay.