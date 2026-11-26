Lê Huỳnh Đức SN 1996 chuyển khoản 114.700.000 đồng vào tài khoản của Đinh Văn Thao SN 1988: Công an khẩn trương xác minh giao dịch
Công an phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm số tiền 114,7 triệu đồng, giúp người chuyển tiền nhận lại đầy đủ tài sản.
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Vào hồi 16h10 ngày 24/11, Công an phường Kỳ Sơn tiếp nhận thông tin về trường hợp chuyển khoản nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng. Theo đó, anh Lê Huỳnh Đức (SN 1996, trú tại phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ) trong quá trình giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 114.700.000 đồng vào tài khoản của anh Đinh Văn Thao (SN 1988, trú tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ).
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kỳ Sơn đã khẩn trương xác minh, liên hệ với những người có liên quan, hướng dẫn các bên đối chiếu thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết để giải quyết vụ việc theo quy định.
Với tinh thần trung thực, tự giác, anh Đinh Văn Thao đã chủ động phối hợp và chuyển trả đầy đủ số tiền 114.700.000 đồng cho anh Lê Huỳnh Đức trước sự chứng kiến, hỗ trợ của lực lượng Công an phường. Nhận lại được số tiền đã chuyển nhầm, anh Đức bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an phường Kỳ Sơn và anh Thao đã có nghĩa cử đẹp, trách nhiệm.
Qua vụ việc, Công an phường Kỳ Sơn khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không tự ý sử dụng số tiền này mà cần liên hệ với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật, tránh phát sinh vi phạm đáng tiếc.
Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ