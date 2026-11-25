Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống DVOR/DME tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai ngày 24/11.

Chuyến bay được thực hiện bằng tàu bay chuyên dụng, tập trung kiểm tra tầm phủ tín hiệu, các hướng phương vị kỹ thuật và những hướng phục vụ phương thức khởi hành, đến và tiếp cận hạ cánh.

Trong quá trình hiệu chuẩn, tàu bay thực hiện nhiều bài bay ở các cự ly và độ cao khác nhau nhằm đánh giá độ chính xác, phạm vi phủ sóng và khả năng cung cấp tín hiệu dẫn đường của hệ thống.

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống DVOR/DME tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình Ảnh: MAI

Cụ thể, tàu bay bay vòng quanh đài ở cự ly 5 hải lý, độ cao khoảng 760m; bay dọc đường băng theo cả hai hướng ở độ cao khoảng 213m; đồng thời thực hiện các bài bay mở rộng ở cự ly 40 hải lý, độ cao khoảng 2.740m. Chương trình cũng bao gồm các đường bay tiếp cận theo tín hiệu VOR từ hai hướng đường băng 07 và 25, cùng các đường bay khởi hành và đến sân bay.

Tàu bay thực hiện nhiệm vụ được chuẩn bị và cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sau đó di chuyển đến khu vực Gia Bình. Quá trình tổ chức bay có sự phối hợp giữa Cục Hàng không Việt Nam, chủ đầu tư, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan, nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, hiệp đồng hoạt động bay và an toàn, đặc biệt trong điều kiện mật độ bay tại Nội Bài và khu vực kiểm soát tiếp cận Nội Bài.

Phối cảnh sân bay Gia Bình.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai tại thành phố Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 40km, với diện tích hơn 1.884ha. Theo nghị quyết của Quốc hội, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD, đạt tiêu chuẩn cấp 4F.

Đến năm 2030, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất quy hoạch tăng lên 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành, Gia Bình được định hướng trở thành cảng hàng không quốc tế quy mô lớn, phục vụ nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa của khu vực phía Bắc.

Gia Bình nằm trong số 7 cảng hàng không mới dự kiến đưa vào khai thác đến năm 2030, bên cạnh Long Thành, Quảng Trị, Phan Thiết, Sa Pa, Thổ Chu và Thành Sơn.