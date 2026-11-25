Một bữa BBQ có thể bắt đầu bằng màn hip-hop ngay tại quầy. Tại Firebeat 2026, thực khách vừa thưởng thức ẩm thực quốc tế, vừa nghe nhạc, xem nghệ sĩ biểu diễn và cổ vũ các đầu bếp tranh tài.

Lễ hội kết hợp ẩm thực và giải trí theo mô hình "eatertainment", diễn ra từ 27–29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, hoàn toàn miễn phí vào cửa.

Hoạt động giải trí từ sáng đến tối

Sáng 27/11, Global Fire Moment – Nghi thức Thắp lửa khai hội sẽ diễn ra cùng các màn diễu hành, đồng diễn nghệ thuật và hiệu ứng sân khấu. Khách đến từ ngày đầu có thể dự lễ khai hội, thưởng thức ẩm thực và xem các tiết mục tại nhiều phân khu trước khi tham gia chương trình âm nhạc buổi tối. Đêm diễn có Trang Pháp, nữ ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc với phong cách cá tính, giàu năng lượng, cùng DJ, ban nhạc và vũ công.

Sân khấu Lễ hội Firebeat được thiết kế nổi bật với hình ảnh tượng trưng cho sự kết hợp của ẩm thực và âm nhạc. Ảnh: BTC cung cấp.

Ngày 28/11, người yêu anime có thể theo dõi Cosplay Music Show, xem những màn hóa thân và giao lưu với cộng đồng những bạn trẻ có chung sở thích. Trong ngày, không gian Lễ hội sẽ duy trì các chương trình nhạc sống, các phần biểu diễn của DJ, nghệ sĩ đường phố. Đặc biệt, sân khấu buổi tối sẽ được "hâm nóng" với ca sĩ Lâm Bảo Ngọc - giọng ca được biết đến qua "I'm Sorry", "Tôi Không Còn Viết Tình Ca".

Ngày 29/11, Đinh Mạnh Ninh sẽ góp mặt trong chương trình âm nhạc cùng các ban nhạc và DJ. Giọng hát trầm ấm của nam ca sĩ đã quen thuộc với nhiều khán giả qua những ca khúc cùng M4U và các sáng tác như "Mùa Yêu Đầu", "Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè". Cũng trong ngày này, cộng đồng cosplay có vòng chung kết Cosplay Catwalk và Talent Show, kết hợp các buổi giao lưu, ký tặng với những gương mặt nổi bật trong cộng đồng.

Lễ hội Firebeat diễn ra từ ngày 27-29/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, khách hàng vào cửa tự do. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Các tiết mục còn diễn ra ngay tại khu vực nơi khách ăn uống và chọn món, mang lại trải nghiệm tương tác gần gũi. Tại quầy đảo BBQ, các vũ công sẽ biểu diễn hip-hop ngay trước giờ phục vụ món. Đi qua các gian hàng, khách có thể bắt gặp nghệ sĩ xiếc tung hứng dụng cụ nhà bếp cùng những màn trình diễn đường phố mãn nhãn với lửa. Đặc biệt, đoàn nghệ sĩ sẽ mang đến màn diễu hành ấn tượng, di chuyển qua khuôn viên, dừng biểu diễn và chụp ảnh cùng người tham quan.

Những hoạt động ăn uống quen thuộc cũng được tổ chức thành trò chơi để khách cùng thử sức. Không chỉ thưởng thức ẩm thực và âm nhạc, khách tham quan Lễ hội Firebeat còn được tham gia miễn phí chuỗi 7 minigame tương tác hấp dẫn, từ phi tiêu, ném bóng, bowling đến thử tài vị giác, thử thách gắp đũa và khám phá kiến thức BBQ. Đặc biệt, khi chinh phục đủ 4 thử thách tại các booth minigame hoặc nạp thẻ chi tiêu tại Lễ hội từ 1 triệu đồng, người chơi sẽ được tham gia bốc thăm quà tặng hấp dẫn như Điện thoại Xiaomi Redmi từ Hoàng Hà Mobile, Bếp điện và đồ dùng nhà bếp từ Sunhouse,… với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Xem đầu bếp tranh tài, tự tay làm món ăn

Firebeat quy tụ gần 30 đầu bếp quốc tế, trong đó có các chuyên gia từ Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) và Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs). Với hàng chục năm kinh nghiệm làm nghề và được ghi danh với nhiều thành tích ấn tượng trong lĩnh vực ẩm thực, các đầu bếp và nghệ nhân hứa hẹn mang đến Lễ hội những món ăn tinh hoa của nhiều nền văn hóa đa dạng.

Chef Don David - Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực Châu Á và Đông Âu sẽ cùng các đầu bếp quốc tế đưa món ngon năm châu đến Firebeat 2026. Ảnh: BTC cung cấp.

Tại phân khu Đại Tiệc Đầu Bếp, thực khách được thưởng thức brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi do các đầu bếp trực tiếp chế biến. Qua cách đầu bếp chọn nguyên liệu, tẩm ướp và canh lửa, thực khách có thể tìm hiểu những khác biệt trong kỹ thuật nướng của từng vùng.

Với cuộc tranh tài Đại chiến BBQ, đội thi từ các doanh nghiệp, các câu lạc bộ, hội nhóm sẽ trổ trài nấu nướng với sự hướng dẫn của đầu bếp Worldchefs. Mỗi đội có 45 phút để nấu, trình bày món ăn trước khi ban giám khảo chấm điểm. Khán giả có thể theo dõi từ lúc các đội chuẩn bị, tẩm ướp, canh lửa đến khi hoàn thiện món. Qua từng phần thi, người mê đồ nướng được quan sát những cách xử lý nguyên liệu khác nhau và cách các đội phối hợp dưới áp lực thời gian.

Với người muốn tìm hiểu sâu hơn về cách nấu ăn, Masterclass Tinh hoa Ẩm thực tại Chef Studio có 11 buổi trình diễn trong ba ngày, giới thiệu ẩm thực châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Bên cạnh đó, các gia đình có thể cùng con tham gia Đầu bếp nhí, nơi trẻ tự xếp từng lớp nguyên liệu để hoàn thành chiếc burger của mình. Phần thịt đã được phụ bếp nướng sẵn, các em nhỏ tập trung vào việc làm quen với nguyên liệu và tự tay làm món.

Với hoạt động trải nghiệm "Đầu bếp Nhí", các đầu bếp Worldchefs sẽ hướng dẫn các bé tự tay làm món ăn. Ảnh: Worldchefs cung cấp.

Đến với hành trình thưởng thức món ăn, khu Lửa Á Châu giới thiệu cách dùng lửa và gia vị của phương Đông qua yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, gà tandoori Ấn Độ. Các món Việt Nam như gà đồi nướng mắc khén, cá pa pỉnh tộp cũng được phục vụ tại đây. Món ăn được quay, nướng và cắt phục vụ ngay tại quầy. Một nhóm bạn có thể chọn những món khác nhau để cùng nếm thử, tìm hiểu cách chế biến và so sánh hương vị của từng vùng.

Khách hàng có nhiều lựa chọn với hơn 2.000 món ngon từ hơn 200 thương hiệu ẩm thực danh tiếng. Giữa nhiều món nướng quốc tế, các thương hiệu quen thuộc như Haidilao, Vua Chả Cá, và Lotteria cũng tham gia lễ hội, giúp những gia đình, nhóm bạn có sở thích ăn uống khác nhau dễ chọn món cho bữa chính. Khách cũng có thể cùng nhau thưởng thức pizza kiểu Ý của Pepperoni’s, hay tacos và nachos của NacoTaco trong lúc cùng thưởng thức các chương trình nghệ thuật.

Khám phá Hà Nội xưa trên Toa Đồng Xuân

Tại phân khu Hanoi Heritage – Vị Hà Nội, Toa Đồng Xuân thuộc Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô (The Hanoi Train) sẽ lần đầu xuất hiện ở VEC. Toa tàu hai tầng lấy cảm hứng từ chợ Đồng Xuân hơn 130 năm tuổi, gợi lại đời sống giao thương và sinh hoạt văn hóa của đất Kẻ Chợ. Giữa lễ hội có nhiều món ăn và chương trình quốc tế, du khách có thể dành thời gian tìm hiểu Hà Nội qua không gian phố chợ, nghệ thuật dân gian và những hương vị địa phương.

Toa Đồng Xuân với thiết kế 2 tầng độc đáo sẽ hiện diện tại Lễ hội Firebeat. Ảnh: BTC cung cấp.

Trên toa tàu, khách có thể ngồi bên những bộ bàn ghế làm từ tà vẹt đường sắt cũ để nghỉ chân, thưởng thức món Hà Nội. Góc chiếu Xẩm gợi nhớ loại hình diễn xướng dân gian từng gắn với đời sống cửa chợ Đồng Xuân, giúp người xem hình dung thêm sinh hoạt văn hóa của phố chợ xưa. Sau khi khám phá không gian bên trong, khách có thể lên boong tàu không mui rộng 200 m² để chụp ảnh và ngắm toàn cảnh lễ hội.

Ở các gian hàng Hanoi Heritage, câu chuyện về Hà Nội còn được kể bởi chính những người làm nghề. Nghệ nhân trực tiếp nướng chả, tráng bánh cuốn, pha cà phê và chia sẻ quá trình giữ nghề. Với những món vốn quen thuộc như bún chả, bánh cuốn hay cà phê trứng, khách có dịp xem thao tác chế biến, gặp người làm món và nghe họ kể về công việc gắn bó hằng ngày. Việc thưởng thức vì thế có cả hương vị món ăn lẫn câu chuyện của những người đang gìn giữ nghề ẩm thực.