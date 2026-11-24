Suốt nửa tiếng đồng hồ tối 24/11, toàn bộ mặt tiền công trình xây từ năm 1927 liên tục biến hóa sắc màu giữa tiếng reo hò của hàng nghìn người đứng kín ngã tư Nguyễn Huệ. Đây là lần đầu tiên khách sạn Rex gần một thế kỷ tuổi được chọn làm màn chiếu cho một màn trình diễn ánh sáng quy mô như thế ngay giữa trung tâm

Mới hơn 7 giờ tối 24/11, khu vực giao lộ Nguyễn Huệ và Lê Thánh Tôn đã rơi vào cảnh kín người. Người đi bộ tràn xuống sát mép lòng đường, nhiều nhóm bạn trẻ ngồi bệt trên nền gạch giữ góc đẹp, còn các gia đình bế con nhỏ đứng chờ dọc vỉa hè. Tất cả ánh mắt đều hướng về mặt tiền khách sạn Rex tại số 141 Nguyễn Huệ, chờ đợi khoảnh khắc tòa nhà 99 tuổi lên đèn.

Nửa tiếng mãn nhãn khi tòa nhà gần trăm tuổi liên tục thay áo

Đúng 19h, khi hệ thống ánh sáng bật lên, cả khối kiến trúc cổ kính như bừng tỉnh. Chương trình do VINAMA JSC thực hiện phần công nghệ kéo dài trọn 30 phút với ba tiết mục nối tiếp nhau gồm Ánh sáng của kỷ nguyên mới, Dòng chảy bản sắc cùng Nhịp cầu thịnh vượng và Play the future Khai mở kỷ nguyên số.

Từ từng ô cửa sổ quen thuộc đến các mảng tường lớn trên mặt tiền Rex đều đồng loạt chuyển sắc theo nhịp nhạc. Có lúc cả tòa nhà chạy dải xanh, hồng, tím nhấp nháy như một dàn equalizer khổng lồ, chỉ lát sau lại phủ kín những họa tiết xanh vàng uốn lượn gợi nhớ hoa văn trên trống đồng. Khoảnh khắc ấn tượng nhất là khi hai chữ VIỆT NAM hiện lên nổi bật giữa nền đêm, đỏ rực cả một góc phố.

Nhịp chuyển cảnh nhanh và dứt khoát khiến nhiều người bên dưới không khỏi thích thú. Chỉ vài giây trước mặt tiền còn mang dáng dấp bức tranh nhiều mảng pastel dịu mắt, vài giây sau đã bừng lên sắc cam vàng ấm nóng. Dưới đường, những tiếng trầm trồ nổi lên từng đợt rồi lại chùng xuống đầy tập trung mỗi khi hình ảnh mới xuất hiện.

Giữa bầu không khí rộn ràng ấy, gần như ai cũng giơ điện thoại để kịp lưu lại khoảnh khắc hiếm có. Có bạn trẻ kiễng chân quay từng nhịp chuyển động, có người đứng hẳn lên bậc thềm để lấy góc rộng toàn cảnh. Giữa đám đông, một nhóm sinh viên giơ tay làm dấu chữ V hướng vào ống kính trong khi bên cạnh là một bé gái mải mê nhìn không rời mắt. Không ít du khách nước ngoài cũng hòa vào dòng người, vừa thưởng thức vừa tranh thủ chụp ảnh với phông nền lung linh phía sau. Chỉ ít phút sau khi màn trình diễn bắt đầu, những đoạn clip đầu tiên đã lan nhanh trên mạng xã hội, trong đó bài đăng ghi lại cảnh khách sạn Rex rực sắc đỏ cùng dòng chữ VIỆT NAM sớm thu về hàng trăm lượt thích.

Hành trình gần một thế kỷ của mặt tiền vừa hóa thành màn chiếu

Sức hút của đêm trình chiếu không chỉ nằm ở hiệu ứng thị giác, mà còn đến từ bề dày lịch sử gần tròn một thế kỷ của chính tòa nhà đứng giữa ngã tư này.

Ít ai ngờ công trình tại số 141 Nguyễn Huệ được xây dựng vào năm 1927 khởi đầu không phải khách sạn mà là Bainier Auto Hall, một showroom kiêm gara ô tô hai tầng của thương nhân người Pháp tên Bainier chuyên trưng bày xe Citroën và các hãng xe châu Âu. Hơn ba thập kỷ sau, từ năm 1959, vợ chồng ông bà Ưng Thi đã cải tạo nơi đây thành tổ hợp Rex Complex quy mô 100 phòng, tích hợp cả ba rạp chiếu phim, quán ăn, phòng khiêu vũ lẫn thư viện. Năm 1960, tầng trệt được American Culture Centre thuê lại để đặt thư viện Abraham Lincoln, trước khi nhóm khách lưu trú đầu tiên chính thức ghé đến vào năm 1961 lúc công trình còn chưa hoàn thiện hẳn.

Đi qua hành trình từ một gara ô tô xưa cũ cùng bốn lần đổi tên, khoảnh khắc mặt tiền gần trăm tuổi ấy sáng rực hai chữ VIỆT NAM trong đêm Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên cả nước được nghỉ lễ mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho người đứng xem.

Đêm hội nối dài từ phố đi bộ đến khoảnh khắc pháo hoa

Màn trình chiếu tại khách sạn Rex nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa Đại đoàn kết 2026. Đây là buổi trình diễn 3D mapping thứ hai của chuỗi, nối tiếp đêm mở màn tối 22/11 trên mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM với tác phẩm The Eternal Flow Dòng chảy bất tận. Tác phẩm trước đó chia thành ba chương Khởi nguyên, Hiện tại và Tương lai, kể về truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, sự gắn kết của 54 dân tộc cùng hành trình phát triển của vùng đất Sài Gòn Gia Định đến TP.HCM. Tối 24/11, chỉ cách Rex vài chục mét, trụ sở UBND TP.HCM vẫn tỏa sáng sắc vàng ấm như một phông nền quen thuộc phía sau đài phun nước lấp lánh.

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Song song với màn ánh sáng rực rỡ, phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn náo nhiệt với các gian trưng bày về công nghiệp văn hóa gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa. Cách đó không xa, sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam thu hút đông đảo khán giả qua các tiết mục hát bội, cải lương và đờn ca tài tử, trước khi khép lại đêm lễ bằng chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa tại đường đi bộ Nguyễn Huệ cùng hai địa điểm khác.

Trong vỏn vẹn 30 phút, một công trình gần trăm tuổi giữa trung tâm thành phố đã trở thành sân khấu ánh sáng sống động để kể câu chuyện bản sắc. Khi những dải màu cuối cùng khép lại, đám đông tản dần về phía bờ sông đón giờ pháo hoa, còn khách sạn Rex lại trầm tĩnh trở về với lớp áo màu kem quen thuộc mà người Sài Gòn vẫn đi ngang mỗi ngày.