Một ngày nghỉ đầu tuần, thời tiết nắng đẹp và vé tham quan chỉ còn 30.000 đồng/người, Thảo Cầm Viên trở thành lựa chọn của đông đảo người dân.

Sáng 24/11, thời tiết TP.HCM nắng đẹp khiến lượng khách đổ về Thảo Cầm Viên tăng vọt ngay từ sớm. Trước phòng bán vé, từng lớp bạn trẻ, học sinh, sinh viên và các gia đình có con nhỏ xếp hàng dài tràn ra tận lối đi. Nhiều người phải đội mũ, che dù và kéo kín khẩu trang để kiên nhẫn chờ mua vé giữa trời nắng.

Vượt qua cổng Thảo Cầm Viên, con đường dạo phủ mái vòm xanh mát cũng không còn chỗ trống. Người đi chậm, người dừng lại chụp ảnh, hai bên đường là hàng bóng bay, kẹo bông đủ màu hút mắt trẻ con. Giữa dòng người có không ít bé gái diện áo dài đi cùng bố mẹ, xen lẫn những đoàn học sinh, sinh viên mặc đồng phục xanh đi thành từng nhóm. Đến gần các khu chuồng thú hay nhà vệ sinh, khách lại chụm đầu đứng chờ đến lượt.

Nhưng nơi chật nhất lại là bờ hồ sen. Dọc bờ kè đá, từng nhóm bạn ngồi sát nhau, người cầm máy ảnh, người giơ điện thoại tạo dáng giữa thảm lá sen xanh ngát. Có hội xếp hàng chờ đến lượt chụp, có bạn đứng chỉ đạo góc máy cho cả nhóm. Trên bãi cỏ bên cạnh, nhiều người mang theo bạt trải ngồi dưới tán cây, vừa ăn vặt vừa chuyện trò, như một buổi picnic cuối tuần diễn ra vào ngày thường.

Cách đó không xa, khu trò chơi cũng liên tục vang lên tiếng cười xen lẫn tiếng hò hét từ những chiếc ghế đỏ của trò cảm giác mạnh. Nhiều gia đình sau khi đưa con đi xem thú đã ghé thẳng khu vực này cho các bé vui chơi, trong khi phụ huynh đứng phía dưới giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Nhờ mức vé ưu đãi cùng không gian xanh rộng rãi ngay trung tâm, Thảo Cầm Viên trở thành điểm dừng chân quen thuộc cho đông đảo người dân TP.HCM trong ngày nghỉ giữa tuần đầu tiên của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được nghỉ đã kéo người TP.HCM đi chơi theo đủ cách: người xem thú, người đi săn ảnh, người chỉ cần một bóng râm để ngồi thở. Với nhiều bạn trẻ, đó là cái cớ hoàn hảo để cả hội cùng bỏ lại deadline một ngày.