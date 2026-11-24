Thay vì ngủ nướng trong ngày nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, từ 4h sáng 24/11, hàng nghìn người dân và du khách ở hai đầu đất nước đã rủ nhau lên núi săn mây và đón bình minh.

Tại Đà Nẵng, con đường dẫn lên đỉnh Bàn Cờ trên bán đảo Sơn Trà sớm chật kín đến mức không còn chỗ để xe, còn ở Tây Ninh, cả nhà ga cáp treo lẫn các lối leo bộ lên núi Bà Đen cũng rơi vào cảnh đông nghịt ngay từ rạng sáng.

Đỉnh Bàn Cờ chật kín từ lúc trời chưa sáng, nhiều người đành bỏ xe lại giữa đường rồi đi bộ lên

Đà Nẵng là một trong những nơi cho thấy rõ nhất sức nóng của ngày nghỉ 24/11 khi dòng người đổ về bán đảo Sơn Trà tăng vọt từ tờ mờ sáng. Theo ghi nhận của tài khoản vietnamwalks, hơn 2.000 người đã lên núi từ 4h sáng khiến khu vực đỉnh Bàn Cờ gần như không còn lối đi bộ. Tuyến đường lên đỉnh kín đặc xe máy xen lẫn cả ô tô nối đuôi nhau, xe đỗ san sát hai bên rồi tràn cả ra giữa lòng đường. Giữa rừng xe ken chặt không còn khoảng trống để nhích thêm, nhiều người đành bỏ xe lại dọc đường rồi cuốc bộ lên đỉnh.

Đường lên đỉnh Bàn Cờ ùn kín từ sáng sớm, nhiều người phải bỏ xe dọc đường rồi đi bộ lên núi, trong khi phía trên các mỏm đá cũng chật kín du khách đứng chờ ngắm cảnh. Ảnh: jenny_2k2000

Hàng nghìn người đã đổ về bán đảo Sơn Trà để săn bình minh, khiến con đường lên đỉnh Bàn Cờ đông nghịt xe máy lẫn ô tô, nhiều đoạn không còn chỗ để nhích.Ảnh: jenny_2k2000

Dù trời Đà Nẵng sáng nay nhiều mây và mặt đường ướt, dòng người hướng lên đỉnh vẫn không hề giảm nhiệt. Nhiều nhóm bạn trẻ vẫn kiên nhẫn bước trên con dốc ẩm, phía xa là triền núi phủ sương mù. Ở đoạn gần điểm đỗ xe, hàng trăm người ngồi bệt xuống mặt đường để nghỉ chân, ăn uống và chờ đến lượt đi tiếp.Một du khách chia sẻ hình ảnh người đứng kín các mỏm đá trên đỉnh kèm đúng bốn chữ tôi không cô đơn. Câu đùa dí dỏm ấy tóm gọn đúng tâm trạng của rất nhiều người sáng nay, khi ai cũng tưởng mình dậy sớm nhất nhưng lên tới nơi mới ngỡ ngàng thấy cả thành phố cũng chọn cùng một khung giờ.





Ảnh: Hoaihuong92

Núi Bà Đen đông nghịt cả nhà ga cáp treo lẫn các lối leo bộ

Cùng thời điểm tại Tây Ninh, áp lực lượng khách đổ về núi Bà Đen không chỉ dồn vào khu vực cáp treo mà các cung đường leo bộ cũng đông không kém.Tại nhà ga cáp treo, sảnh chờ chật kín người kéo dài đến tận gần trưa. Dòng khách đứng dày đặc từ cổng soát vé ra tới cửa ra vào, tấp nập bóng nón lá, khẩu trang và cả những gia đình mang theo xe đẩy trẻ nhỏ. Trên cầu thang cuốn dẫn xuống sảnh, người mới vẫn tiếp tục đổ vào không dứt. Ngoài sức hút của ngày nghỉ lễ, dịp này khu du lịch có chương trình giảm giá vé cáp treo nên càng kéo thêm đông đảo du khách.

Ảnh: Rùa

Ảnh: Rùa Ở các lối leo bộ, cảnh tượng cũng nhộn nhịp tương tự. Cả đoàn người nối đuôi nhau len qua các tảng đá dưới tán chuối rừng, người trước người sau sát vai nhích từng bước chậm rãi. Có những đoạn cả đoàn phải đứng lại chờ vì nghẽn người ngay trên mỏm đá, không ai vượt lên được.

Ảnh: nnb.traan

Chuyện các điểm du lịch đông đúc vào ngày nghỉ vốn dễ hiểu, nhưng cảnh hàng nghìn người cùng kéo lên núi từ lúc trời còn tối mịt lại đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng.

Trước hết, đây là lần đầu tiên 24/11 trở thành ngày nghỉ lễ chính thức hưởng nguyên lương, lại rơi vào thứ Ba nên nhiều người thu xếp nghỉ phép nối liền với cuối tuần, khiến nhu cầu đi chơi bùng nổ cùng lúc. Quan trọng hơn, thứ đẩy mọi người ra khỏi nhà từ 4h sáng chính là hiệu ứng từ những khung hình săn bình minh, săn mây phủ kín mạng xã hội suốt mấy ngày qua. Vì ai cũng muốn đến sớm để kịp khoảnh khắc mặt trời lên, cả đám đông vô tình dồn vào đúng một khung giờ.

Trong bối cảnh đó, chuyện mưa hay nắng gần như không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của du khách. Với một ngày nghỉ giữa tuần hiếm hoi, nhiều người không ngại thời tiết âm u, thậm chí coi mây mù và đường ướt là nét riêng cho tấm ảnh.