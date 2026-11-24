Dùng chân đá ống tuýp sắt, uốn cong thanh sắt bằng cổ hay đồng diễn võ thuật mạnh mẽ, những màn trình diễn của các chiến sĩ đặc công đang thu hút đông đảo khán giả tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Trong ngày 24/11, nơi đây cũng ghi nhận lượng lớn người dân, gia đình và du khách đến tham quan.

Ngày 24/11 năm nay là Ngày Văn hóa Việt Nam – dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời khuyến khích người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Trong ngày này, nhiều bảo tàng, không gian triển lãm tại Hà Nội trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ đơn thuần là tham quan, đây còn là cơ hội để mỗi người tiếp cận gần hơn với lịch sử, những câu chuyện về con người và các giá trị văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Sân bảo tàng đông kín người, màn biểu diễn võ thuật đặc công gây chú ý

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ghi nhận không khí vô cùng sôi động với lượng lớn người dân, gia đình, các bạn trẻ và du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Không chỉ các khu vực trưng bày hiện vật ngoài trời và không gian triển lãm bên trong thu hút khách, chương trình biểu diễn võ thuật đặc công kết hợp nghệ thuật truyền thống cũng trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngày 24/11 ghi nhận không khí vô cùng sôi động với lượng lớn người dân, gia đình, các bạn trẻ và du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Tại khu vực quảng trường ngoài trời, nhiều người dân và du khách tản bộ, chụp ảnh lưu niệm bên những hiện vật quân sự có kích thước lớn như máy bay tiêm kích A-37B, xe bọc thép, xe tăng, tên lửa và xác máy bay B-52. Khu vực chân tòa tháp biểu tượng và mặt tiền kiến trúc hiện đại của bảo tàng cũng trở thành địa điểm check-in được yêu thích. Đáng chú ý, một nhóm đông học sinh, sinh viên trong trang phục lễ phục tốt nghiệp đã tập trung tại đây để chụp ảnh kỷ yếu.

Các bạn học sinh chụp ảnh kỷ yếu tại bảo tàng

Tâm điểm thu hút sự chú ý là chương trình biểu diễn võ thuật đặc công kết hợp nghệ thuật truyền thống tại sân khấu ngoài trời. Trong trang phục quần rằn ri, thắt đai đỏ, các chiến sĩ đặc công với những họa tiết ngụy trang trên mặt và cơ thể đã thực hiện nhiều màn đồng diễn mạnh mẽ, dứt khoát cùng dao găm và vòng sắt.

Đặc biệt, những tiết mục khí công mạo hiểm như dùng chân đá ống tuýp sắt, chịu lực và uốn cong thanh sắt bằng cổ khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Phía sau sân khấu, đội hình trống hội với sắc vàng - đỏ rực rỡ góp phần tạo nên không khí hào hùng, kết hợp giữa tinh thần quân sự và nét đẹp nghệ thuật truyền thống.

Tâm điểm thu hút sự chú ý là chương trình biểu diễn võ thuật đặc công kết hợp nghệ thuật truyền thống tại sân khấu ngoài trời.

Chương trình thu hút đông đảo người dân, từ các gia đình có trẻ nhỏ, nhóm bạn trẻ đến các quân nhân. Nhiều người ngồi kín các hàng ghế, thậm chí đứng dọc những bậc tam cấp quanh khu vực sân khấu để theo dõi. Dù thời tiết có lúc xuất hiện mưa lất phất, một số khán giả phải dùng ô che nhưng không khí cổ vũ vẫn vô cùng hào hứng. Nhiều người liên tục giơ điện thoại ghi lại các màn trình diễn, trong khi một số bạn trẻ đeo băng rôn đỏ, nhiệt tình vẫy tay cổ vũ các chiến sĩ.

Dù thời tiết có lúc xuất hiện mưa lất phất, một số khán giả phải dùng ô che nhưng không khí cổ vũ vẫn vô cùng hào hứng.

Không gian trưng bày bên trong cũng tấp nập khách tham quan

Không chỉ khu vực quảng trường ngoài trời, không gian bên trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng ghi nhận lượng khách đông đảo. Khu vực sảnh rộng lớn trải thảm đỏ có nhiều người ngồi nghỉ chân, trò chuyện sau khi tham quan.

Tại các khu vực trưng bày, khách tham quan thuộc nhiều độ tuổi, bao gồm cả du khách nước ngoài, tập trung tìm hiểu các tư liệu, bản đồ lịch sử và chiêm ngưỡng những hiện vật quân sự gắn liền với các giai đoạn đấu tranh của dân tộc. Những hiện vật nổi bật như xe tăng số hiệu 843 hay hệ thống màn hình trình chiếu 360 độ trên trần cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Có thể thấy, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không chỉ là điểm đến để tìm hiểu lịch sử mà còn trở thành không gian trải nghiệm thu hút nhiều thế hệ. Sự kết hợp giữa hoạt động tham quan, check-in và các chương trình biểu diễn trực tiếp đã góp phần tạo nên bầu không khí náo nhiệt tại đây.

Triển lãm "Một Bát Thương" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: Nhiều người không kìm được nước mắt khi tham quan

Những ngày gần đây, triển lãm tương tác "Một Bát Thương" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Trên Threads và các nền tảng mạng xã hội, không ít bạn trẻ chia sẻ trải nghiệm, hình ảnh cũng như những cảm xúc đọng lại sau khi trực tiếp tham quan triển lãm. Nhiều bài đăng nhận được sự quan tâm bởi những câu chuyện phía sau mỗi hiện vật và thông điệp nhân văn mà sự kiện muốn truyền tải.

Ghi nhận chiều 24/11, sức hút của triển lãm thể hiện rõ ngay từ khu vực sân bên ngoài. Một hàng dài các bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt vào tham quan. Đáng chú ý, dù triển lãm đóng cửa lúc 17h, đến khoảng 16h50 vẫn còn nhiều người đứng chờ bên ngoài.

Các bạn trẻ xếp hàng vào triển lãm

Theo chia sẻ của một tình nguyện viên tại đây, ngày 24/11 là một trong những ngày đông khách nhất, lượng người xếp hàng đã đông từ buổi sáng và kéo dài đến tận chiều. Phần lớn các bạn trẻ biết đến triển lãm thông qua mạng xã hội, sau đó quyết định dành thời gian đến trải nghiệm trực tiếp, khám phá một hoạt động văn hóa mang màu sắc khác biệt so với những địa điểm vui chơi, giải trí thông thường.

Bước vào bên trong, không gian triển lãm được thiết kế theo hướng tương tác, khuyến khích khách tham quan trực tiếp tìm hiểu, cảm nhận và để lại thông điệp của riêng mình. Hoạt động đầu tiên là theo dõi một đoạn phim giới thiệu dài khoảng 7 phút. Những thước phim cùng câu chuyện được kể đã khiến không ít người xúc động, thậm chí có bạn trẻ không kìm được nước mắt ngay từ những phút đầu tiên.

Phần lớn các bạn trẻ biết đến triển lãm thông qua mạng xã hội, sau đó quyết định dành thời gian đến trải nghiệm trực tiếp

Sau khi xem phim, khách tham quan tiếp tục tìm hiểu thông tin về các trường hợp phụ nữ là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời chiêm ngưỡng những chiếc bát gốm do chính các nạn nhân tham gia làm ra. Mỗi hiện vật không đơn thuần là một tác phẩm thủ công mà còn gắn với câu chuyện, ký ức và những tổn thương riêng.

Ở khu vực trung tâm, mô hình chiếc bát khổng lồ thu hút nhiều nhóm bạn trẻ đứng quây quần xung quanh, chăm chú đọc từng dòng thông tin được đặt trên tác phẩm. Không khí bên trong triển lãm khá trầm lắng, nhiều người dành thời gian quan sát, đọc tư liệu thay vì chỉ đi qua để chụp ảnh.

Một hình ảnh đáng chú ý khác là các bạn trẻ ngồi ngay dưới sàn nhà, bên chân cột, cẩn thận viết những suy nghĩ và lời nhắn của mình lên các tấm thẻ giấy do ban tổ chức chuẩn bị. Sau đó, những tấm thẻ được mang đến khu vực nghệ thuật sắp đặt bằng tre đan và treo lên, hòa vào hàng trăm thông điệp đã có từ trước.

Các bạn trẻ ngồi ngay dưới sàn nhà, bên chân cột, cẩn thận viết những suy nghĩ và lời nhắn của mình lên các tấm thẻ giấy do ban tổ chức chuẩn bị

Trên mỗi tấm thẻ không chỉ có những dòng chia sẻ cảm xúc mà còn ghi lại thông tin về các nạn nhân cùng những lời cầu nguyện, lời nhắn gửi mà người tham quan muốn dành cho họ. Từ những hành động nhỏ ấy, không gian triển lãm dần trở thành nơi kết nối cảm xúc giữa những người chưa từng gặp mặt, nhưng cùng dành sự quan tâm và đồng cảm cho những số phận chịu tổn thương.

Bạn Tú Anh chia sẻ sau khi tham quan: "Mình đi triển lãm mà nước mắt vô thức chảy xuống. Cũng rất mừng vì sự kiện được biết đến, trong khoảng thời gian mình tới sự kiện không chỉ có các bạn nữ, mà còn có sự xuất hiện của các bạn nam, các cô chú lớn tuổi nữa. Mong rằng những triển lãm nhân văn và đầy tính giáo dục giới như thế này sẽ được quan tâm hơn nữa trong tương lai".

Trên mỗi tấm thẻ không chỉ có những dòng chia sẻ cảm xúc mà còn ghi lại thông tin về các nạn nhân cùng những lời cầu nguyện, lời nhắn gửi mà người tham quan muốn dành cho họ.

Có thể thấy, sức hút của "Một Bát Thương" không chỉ nằm ở cách kể chuyện bằng nghệ thuật sắp đặt hay những chất liệu truyền thống, mà còn ở khả năng khiến người xem dừng lại, suy ngẫm và đặt mình vào câu chuyện của người khác. Việc đông đảo bạn trẻ chủ động tìm đến, dành thời gian tìm hiểu và để lại những lời nhắn của riêng mình cũng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với những vấn đề xã hội vốn không dễ được nhắc đến.

Không chỉ thu hút khách tham quan bởi triển lãm “Một Bát Thương”, các không gian trưng bày thường trực tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cũng ghi nhận lượng khách đáng chú ý. Nhiều nhóm bạn trẻ cùng du khách nước ngoài chăm chú tìm hiểu những câu chuyện về văn hóa và đời sống phụ nữ Việt qua từng hiện vật.

Tại đây, khách tham quan dừng lại quan sát trang phục áo dài cưới truyền thống, theo dõi các tư liệu được trình chiếu trên màn hình, tìm hiểu hiện vật trong tủ kính và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh bộ tranh dân gian Đạo giáo được trưng bày trên tường.

Các không gian trưng bày thường trực tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cũng ghi nhận lượng khách đáng chú ý.

Từ những điểm vui chơi, ăn uống quen thuộc ở khu vực trung tâm đến các bảo tàng, triển lãm mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa, nhiều địa điểm tại Hà Nội đều ghi nhận lượng khách tăng trong ngày 24/11. Dù thời tiết khá lạnh và có gió lớn, không ít người vẫn tranh thủ ngày nghỉ để dạo phố, gặp gỡ bạn bè, thưởng thức món ăn yêu thích hay dành thời gian tìm hiểu những câu chuyện văn hóa. Sự góp mặt đông đảo của nhiều lứa tuổi, đặc biệt là các bạn trẻ tại những không gian bảo tàng, triển lãm, cũng cho thấy sức hút của những trải nghiệm văn hóa trong đời sống đô thị.