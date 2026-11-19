Từ triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội đến các hoạt động cộng đồng, hàng trăm sự kiện tại 34 tỉnh, thành phố đang được tập hợp trên một nền tảng bản đồ số. Người dùng có thể tra cứu địa điểm, tìm hoạt động gần mình và tham khảo cả những chương trình ưu đãi chỉ với vài thao tác.

Nếu đã quá quen với những quán cà phê, trung tâm thương mại hay địa điểm vui chơi thường lui tới mỗi dịp cuối tuần, có lẽ đã đến lúc thử tìm kiếm một trải nghiệm mới. Đó có thể là một buổi triển lãm nghệ thuật, chương trình biểu diễn, lễ hội truyền thống, hoạt động thể thao hay đơn giản là ghé thăm một bảo tàng, di tích ngay tại địa phương mình sinh sống.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những hoạt động này đang diễn ra ở đâu, vào thời gian nào. Thông tin thường nằm rải rác trên nhiều website, fanpage của các đơn vị tổ chức hoặc trang thông tin địa phương, khiến việc tìm kiếm và tổng hợp đôi khi khá mất thời gian.

Đây cũng là lý do Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) ra đời. Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức giới thiệu vào tối 1/11/2026 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), nền tảng hướng tới việc kết nối các nguồn lực văn hóa trên cả nước vào một không gian số chung.

Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức giới thiệu vào tối 1/11/2026. Ảnh chụp màn hình

Tính đến ngày 6/11, CMAP đã công bố 431 sự kiện tại 34/34 tỉnh, thành phố. Người dân và du khách có thể tìm kiếm thông tin về di sản, bảo tàng, sự kiện, lễ hội, hoạt động nghệ thuật, thể thao và các điểm đến văn hóa trên cùng một nền tảng.

Thay vì chỉ đóng vai trò như một bản đồ chỉ đường thông thường, CMAP tổ chức thông tin gắn với vị trí địa lý cụ thể. Người dùng có thể tìm kiếm theo địa điểm, thời gian, chủ đề, khám phá những hoạt động đang hoặc sắp diễn ra, từ đó chủ động lựa chọn lịch trình phù hợp với bản thân, gia đình và bạn bè.

Cách sử dụng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam để tìm địa điểm vui chơi, sự kiện

Để trải nghiệm, người dùng chỉ cần truy cập website https://cmap.vn/ bằng điện thoại hoặc máy tính. Nền tảng hiện có 4 danh mục chính gồm Bản đồ, Sự kiện, Ưu đãi và Sinh hoạt cộng đồng. Mỗi mục phục vụ một nhu cầu tìm kiếm khác nhau.

Mục Bản đồ: Tìm hoạt động văn hóa, địa điểm gần mình

Đây là lựa chọn phù hợp với những người chưa có kế hoạch cụ thể, chỉ đơn giản muốn tìm một nơi thú vị để đi chơi vào cuối tuần.

Sau khi truy cập website, người dùng chọn mục Bản đồ để khám phá các địa điểm và hoạt động được hiển thị trên bản đồ số. Tại đây, có thể lựa chọn nhóm nội dung quan tâm như văn hóa, nghệ thuật; thể dục, thể thao; trưng bày, triển lãm và sinh hoạt cộng đồng.

Sau khi truy cập website, người dùng chọn mục Bản đồ để khám phá các địa điểm và hoạt động được hiển thị trên bản đồ số. Ảnh chụp màn hình

Điểm tiện lợi là bản đồ cho phép người dùng chủ động di chuyển, phóng to hoặc thu nhỏ để quan sát các khu vực khác nhau. Những địa điểm và sự kiện được gắn với tọa độ địa lý cụ thể, nhờ đó người dùng có thể tìm hiểu những hoạt động nằm gần nơi mình sinh sống hoặc khu vực đang du lịch.

Khi thấy một địa điểm hay sự kiện đáng chú ý, chỉ cần lựa chọn thông tin hiển thị trên bản đồ để tìm hiểu chi tiết hơn. Từ một điểm đến ban đầu, người dùng cũng có thể tiếp tục khám phá những địa điểm văn hóa lân cận, qua đó kết nối thành một hành trình trải nghiệm thay vì chỉ ghé thăm một nơi duy nhất.

Chẳng hạn, khi đến một tỉnh, thành phố mới, ngoài những địa điểm check-in quen thuộc, du khách có thể tìm thêm bảo tàng, di tích, không gian văn hóa, triển lãm hoặc hoạt động cộng đồng để làm phong phú lịch trình.

Mục Sự kiện: Tìm chương trình theo sở thích và thời gian

Nếu đã biết mình muốn tham gia hoạt động gì, người dùng có thể chuyển sang mục Sự kiện.

Danh mục này tập hợp các chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể thao và những hoạt động cộng đồng được đăng tải trên hệ thống. Thay vì phải tìm kiếm từng chương trình trên nhiều trang thông tin khác nhau, người dùng có thêm một địa chỉ để tham khảo và lựa chọn.

Mục Sự kiện tập hợp các chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể thao và những hoạt động cộng đồng được đăng tải trên hệ thống. Ảnh chụp màn hình

Các thông tin có thể được tìm hiểu theo địa điểm, thời gian và chủ đề. Đặc biệt, nền tảng hướng tới việc cung cấp dữ liệu về những hoạt động đã diễn ra, đang diễn ra và sắp diễn ra, giúp người dùng chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình.

Đây là mục đáng lưu lại nếu thường xuyên tìm kiếm các chương trình biểu diễn, triển lãm, lễ hội hoặc hoạt động trải nghiệm để tham gia cùng bạn bè và gia đình.

Mục Ưu đãi: Tìm kiếm các chương trình giúp tiết kiệm chi phí

Không chỉ cung cấp thông tin về địa điểm và sự kiện, CMAP còn có mục Ưu đãi dành cho những người muốn khám phá các hoạt động văn hóa nhưng vẫn cần cân đối ngân sách.

Người dùng có thể lựa chọn những nhóm địa điểm, hoạt động mình quan tâm như bảo tàng, di tích, điểm vui chơi - giải trí, ẩm thực, du lịch hoặc sự kiện có chương trình ưu đãi.

Sau đó, có thể tham khảo mức ưu đãi, thời gian áp dụng, địa điểm và những điều kiện đi kèm để lựa chọn chương trình phù hợp.

CMAP còn có mục Ưu đãi dành cho những người muốn khám phá các hoạt động văn hóa nhưng vẫn cần cân đối ngân sách. Ảnh chụp màn hình

Đây là một tiện ích đáng chú ý với những người thường xuyên đi tham quan, trải nghiệm hoặc muốn tìm kiếm các hoạt động mới mà không phải tốn quá nhiều chi phí. Tuy nhiên, người dùng nên kiểm tra kỹ điều kiện áp dụng của từng chương trình trước khi sử dụng.

Mục Sinh hoạt cộng đồng: Khám phá những nét văn hóa tại địa phương

Bên cạnh các sự kiện nghệ thuật hay điểm tham quan quen thuộc, CMAP còn hướng đến việc giới thiệu những hoạt động văn hóa gắn liền với đời sống cộng đồng.

Đây là nhóm nội dung dành cho những người muốn tìm hiểu sâu hơn về phong tục, tập quán, nghi lễ, hoạt động cộng đồng và những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của từng địa phương.

CMAP cũng hướng đến việc giới thiệu những hoạt động văn hóa gắn liền với đời sống cộng đồng. Ảnh chụp màn hình

Không nhất thiết phải đến những địa danh nổi tiếng hay tham gia các sự kiện quy mô lớn, đôi khi một hoạt động văn hóa truyền thống, một lễ hội địa phương hay trải nghiệm tại làng nghề cũng đủ để chuyến đi trở nên đáng nhớ.

Thông qua việc kết nối các hoạt động này với vị trí địa lý, nền tảng mở ra thêm cơ hội để người dân và du khách khám phá những giá trị văn hóa gần gũi nhưng có thể chưa từng biết đến.

Không chỉ là công cụ tìm chỗ đi chơi

Điểm đáng chú ý của CMAP không chỉ nằm ở việc tập hợp hàng trăm sự kiện trên cùng một nền tảng, mà còn ở mục tiêu kết nối các nguồn lực văn hóa vốn trước đây được giới thiệu riêng lẻ.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nền tảng hướng tới việc số hóa hệ thống di sản, bảo tàng, thiết chế văn hóa, không gian sáng tạo, hoạt động thể thao và các điểm đến du lịch trên cả nước. Dữ liệu được tổ chức theo không gian địa lý, giúp người dùng dễ dàng hình dung mối liên hệ giữa các địa điểm và hoạt động văn hóa trong cùng một khu vực.

Người dân tham quan gian hàng tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đang được tổ chức những ngày gần đây.Ảnh: Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội

Với người dân, đây là một kênh tham khảo để tiếp cận các hoạt động văn hóa, lựa chọn điểm đến và xây dựng lịch trình trải nghiệm. Với các địa phương, đơn vị văn hóa và doanh nghiệp, nền tảng mở ra thêm một kênh giới thiệu sự kiện, quảng bá sản phẩm và kết nối với công chúng.

Đáng chú ý, thông tin sự kiện trên CMAP không phải nội dung mà bất kỳ tài khoản cá nhân nào cũng có thể tự do đăng tải. Theo quy chế vận hành, các cơ quan, đơn vị được cấp tài khoản mới có thể tạo lập, cập nhật dữ liệu; thông tin trước khi công bố cũng phải trải qua bước kiểm tra, xác thực của cơ quan có thẩm quyền.

Dù vậy, hiệu quả của nền tảng về lâu dài vẫn phụ thuộc vào mức độ đầy đủ, chính xác và thường xuyên của dữ liệu được cập nhật. Người dùng nên kiểm tra lại thông tin về thời gian, địa điểm, vé tham dự và điều kiện tổ chức với đơn vị phụ trách trước khi lên đường.

Với những người thường xuyên tìm kiếm trải nghiệm mới, CMAP là một địa chỉ có thể lưu lại trên trình duyệt. Biết đâu, ngay gần nơi mình sống đang có một triển lãm, lễ hội hay hoạt động thú vị mà trước đây chưa từng biết đến.