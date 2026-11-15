11h trưa ngày 15/11, hàng trăm người đội mưa ở TP.HCM để dự tiệc đầy tháng của 3 nhân vật đặc biệt

Dù thời tiết không thuận lợi, đông đảo bạn trẻ và các gia đình vẫn có mặt tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn để chung vui trong tiệc đầy tháng của ba capybara Anh - Yêu - Em. Buổi tiệc có bánh kem tạo hình capybara, mâm rau củ thịnh soạn và những khoảnh khắc khiến người xem thích thú.

Sáng 15/11, Thảo Cầm Viên tổ chức tiệc đầy tháng cho ba capybara con Anh - Yêu - Em. Tuy nhiên, thời tiết không ủng hộ khi trời đổ mưa ngay từ sáng sớm, khiến chương trình phải điều chỉnh thời gian so với dự kiến ban đầu.

Khoảng 7h sáng cùng ngày, Thảo Cầm Viên đăng thông báo trên fanpage: “Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, quý khách đã đến từ rất sớm, nhưng vì lý do thời tiết, chương trình Đại tiệc đầy tháng Anh - Yêu - Em sẽ tổ chức muộn hơn một xíu. Dự kiến khoảng 10g30. Mong quý khách thông cảm”.

Ảnh: Thảo Cầm Viên

Sau khi thời tiết có phần dịu lại, buổi tiệc được tổ chức vào khoảng 11h trưa. Dù mưa nhỏ vẫn còn rơi, nhiều khách tham quan đã chuẩn bị ô, áo mưa để tham dự. Khu vực chuồng capybara trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của đông đảo bạn trẻ và các gia đình đưa con nhỏ đến chung vui.

Trên fanpage, Thảo Cầm Viên cũng gửi lời cảm ơn tới những vị khách đã dành tình cảm cho ba capybara nhí, không ngại thời tiết mưa gió để có mặt trong ngày đặc biệt của các bé.

Sáng 15/11, Thảo Cầm Viên tổ chức tiệc đầy tháng cho ba capybara con Anh - Yêu - Em

Mở đầu chương trình, không khí được khuấy động bằng loạt mini game với những câu hỏi xoay quanh loài capybara. Các bạn nhỏ hào hứng giơ tay trả lời những câu hỏi như “Capybara tên tiếng Việt là gì?”, “Capybara có nguồn gốc từ châu lục nào?” hay “Capybara có đuôi dài như bạn khỉ không?”. Những cánh tay liên tục giơ lên khiến phần giao lưu trở nên sôi nổi, nhiều khán giả cũng nhiệt tình tham gia trả lời để nhận những phần quà từ ban tổ chức.

Tiếp đó, MC đưa ra những câu hỏi dành riêng cho các thành viên trong gia đình capybara tại Thảo Cầm Viên. Từ câu hỏi “Ai là người sinh ra ba thiên thần bé capybara nhỏ?”, “Chị em với mẹ Cát là ai?”, đến “Người đàn ông trụ cột của gia đình capybara là ai?” hay “Ba capybara Anh - Yêu - Em sinh ra vào ngày nào?”, các khán giả nhỏ tuổi có dịp thể hiện sự hiểu biết về những người bạn động vật mà mình yêu mến.

Dù mưa nhỏ vẫn còn rơi, nhiều khách tham quan đã chuẩn bị ô, áo mưa để tham dự. Ảnh: Thảo Cầm Viên, Sài Gòn nhenn

Điểm nhấn được mong chờ nhất là phần tiệc dành riêng cho ba nhân vật chính. Thảo Cầm Viên chuẩn bị một chiếc bánh kem được trang trí với hình ảnh ba capybara vô cùng dễ thương. Bên cạnh đó là một mâm thức ăn gồm cà rốt, bí đỏ và nhiều loại rau củ, thay cho lời chúc Anh - Yêu - Em luôn khỏe mạnh, đáng yêu và tràn đầy năng lượng trong hành trình lớn lên.

MC cùng các khán giả cũng gửi lời chúc mừng đến ba bé. Do khách tham quan chỉ được quan sát capybara từ khu vực bên ngoài, bánh kem và mâm rau củ sau đó được nhân viên đưa vào bên trong chuồng để dành tặng cho gia đình capybara.

Đáng chú ý, thời tiết sau đó lại chuyển mưa khá lớn. Dù vậy, nhiều người vẫn kiên nhẫn đứng quanh khu vực chuồng, che ô hoặc mặc áo mưa để theo dõi khoảnh khắc đặc biệt. Phía bên trong, nhân viên Thảo Cầm Viên hướng dẫn các thành viên trong gia đình capybara tiến lại gần mâm thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Những chú capybara vốn có dáng đi thong thả, chậm rãi nên không vội vàng tiến đến bữa tiệc như mong đợi. Trong khi đó, phía bên ngoài, các khán giả chăm chú dõi theo từng chuyển động của những nhân vật chính. Có lúc, nhân viên phải lấy từng miếng cà rốt và rau củ để đút cho các bé, giúp buổi tiệc diễn ra theo cách gần gũi và đáng yêu hơn.

Các khán giả chăm chú dõi theo từng chuyển động của những nhân vật chính. Trong chuồng, nhân viên Thảo Cầm Viên lấy từng miếng cà rốt và rau củ để đút cho các bé

Toàn bộ chương trình cũng được Thảo Cầm Viên phát trực tiếp trên fanpage, thu hút đông đảo người xem theo dõi và để lại bình luận. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến gia đình capybara, bày tỏ sự thích thú trước chiếc bánh kem và mâm rau củ được chuẩn bị riêng cho Anh - Yêu - Em. Một số khán giả dù không thể có mặt trực tiếp vẫn theo dõi buổi tiệc qua màn hình và cùng gửi lời chúc đến ba thành viên nhí.

Ảnh: Sài Gòn nghenn

Trước đó, ba capybara Anh - Yêu - Em chào đời vào khoảng 3h10 ngày 19/10, là con của capybara mẹ Cát. Sự xuất hiện của ba thành viên mới từng khiến mạng xã hội thích thú, đặc biệt là cách đặt tên ghép lại thành cụm từ “Anh - Yêu - Em”. Thảo Cầm Viên cũng từng giới thiệu những nét tính cách riêng của các bé: Yêu thường lũn tũn đi theo mẹ, trong khi Anh và Em hay đi cùng nhau, đôi lúc còn có những màn đùa nghịch, cạp nhau.

Từ màn ra mắt được đông đảo người quan tâm đến buổi tiệc đầy tháng diễn ra giữa trời mưa, ba capybara nhí tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại Thảo Cầm Viên. Dù thời tiết không thuận lợi, tình cảm mà các khán giả dành cho gia đình capybara vẫn được thể hiện qua sự có mặt đông đủ và những lời chúc gửi đến ba thành viên nhỏ.