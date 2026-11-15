Câu hỏi khó của MCK khiến người hâm mộ nháo nhào

Chỉ một câu hỏi của MCK cũng đủ khiến một quán ăn nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở Hà Nội được chú ý.

Là rapper sở hữu hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, MCK luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ. Mới đây, nam rapper đăng tải hình ảnh tại một quán ramen, đồng thời hỏi khán giả xem ở Hà Nội còn địa điểm nào “ẩn ẩn mà hay hay” để anh ghé khám phá hay không.

Thế nhưng, thay vì tập trung gợi ý những điểm đến mới lạ cho MCK, nhiều người lại chú ý đến menu xuất hiện trong story. Không ít cư dân mạng liên tục chia sẻ lại hình ảnh, hỏi xin địa chỉ quán ăn. Chẳng mất quá lâu, dân tình đã tìm ra nơi nam rapper ghé qua là Moto-san, nằm tại số 15 ngõ Tạm Thương, Hà Nội.

MCK đăng hình ở 1 quán ramen, hỏi khán giả xem ở Hà Nội còn địa điểm nào “ẩn ẩn mà hay hay” để anh ghé khám phá hay không.

Quán ramen nằm sâu trong ngõ nhỏ, không gian bé xinh và có phần trầm mặc

Quán ramen này có vẻ ngoài khá kín đáo, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ giữa khu phố trung tâm. Đúng với tiêu chí “ẩn ẩn mà hay hay” mà MCK nhắc tới, nếu không để ý, thực khách có thể dễ dàng đi lướt qua.

Để tìm đến Moto-san, thực khách cần đi thẳng vào cuối ngõ Tạm Thương rồi rẽ phải, đi thêm một đoạn sẽ bắt gặp quán. Không sở hữu mặt tiền rộng rãi hay biển hiệu quá nổi bật, nơi này ghi điểm bằng không gian nhỏ nhắn, có phần tối màu nhưng ấm cúng. Quán có khu vực tầng một và một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên gác lửng, tạo cảm giác riêng tư, tách biệt với sự náo nhiệt bên ngoài.

Không gian quán nhỏ nhắn, có phần tối màu nhưng ấm cúng

Thực đơn ở đây cũng khá đa dạng, không chỉ có ramen mà còn phục vụ há cảo, sushi, sashimi, bánh mì và một số món ăn mang phong cách kết hợp. Đáng chú ý, quán có cách lựa chọn ramen khá linh hoạt: thực khách chọn loại nước dùng trước, sau đó mới đến phần thịt ăn kèm.

Cụ thể, có ba lựa chọn gồm Miso (tương đậu), Shoyu (xì dầu) và Shio (muối tinh). Phần topping cũng phong phú với xá xíu giá 125.000 đồng, heo quay 140.000 đồng, vịt quay 140.000 đồng và combo cả ba loại thịt giá 170.000 đồng. Nếu muốn bát mì đầy đặn hơn, khách có thể gọi thêm rong biển, hành ba rô, trứng hoặc thịt với mức giá từ 10.000 đồng.

Bát combo ramen ba loại thịt có phần nhìn khá bắt mắt, khẩu phần tương đối lớn. Trong ba loại topping, xá xíu được đánh giá cao nhất nhờ phần thịt mềm, thơm và được khò xém nhẹ bên ngoài. Thịt vịt quay không quá nổi bật, còn heo quay có phần hơi nhiều mỡ, nhưng nhìn chung các miếng thịt đều khá to và dày.

Trứng ngâm tương cũng là điểm cộng với phần lòng trắng mềm, lòng đỏ béo và tan khi ăn cùng mì. Sợi mì không quá dai, lượng mì nhiều nên một bát có thể khiến thực khách no bụng. Nước dùng Shoyu có vị tương đối nhẹ, không quá mặn hay nồng, được nhận xét là dễ ăn và có phần điều chỉnh để hợp khẩu vị người Việt. Thực khách còn có thể thêm ớt chưng ngọt để tăng hương vị.

Ngoài ramen, phần há cảo gồm 6 chiếc, giá 70.000 đồng, cũng là món được nhiều khách này gọi thử. Há cảo có lớp vỏ mỏng, phần nhân mềm và mọng nước, vị vừa miệng, ăn cùng nước chấm ngọt khá hợp. Tuy nhiên, khẩu phần tương đối nhiều nên có lẽ sẽ phù hợp hơn nếu đi ăn cùng người khác để chia sẻ.

Review của thực khách: Người khen không gian có gu, người lại chưa thực sự ấn tượng với ramen

Dạo quanh các đánh giá trên Google, Moto-san nhận được nhiều lời khen về không gian nhỏ xinh, cách bài trí có gu và cảm giác ấm cúng. Một số thực khách thích sự yên tĩnh, trầm mặc của quán, cho rằng nơi đây tạo được nét riêng giữa khu phố cổ đông đúc.

Đồ ăn cũng có những món được khách nhắc đến khá tích cực. Bên cạnh ramen, bánh mì thịt kho là món gây bất ngờ với một thực khách, thậm chí được người này đánh giá là món ấn tượng nhất trong bữa ăn. Một vị khách khác cho biết đây là quán ramen quen mỗi khi thèm, đồng thời dành lời khen cho tốc độ lên món và thái độ thân thiện của nhân viên.

Bên cạnh ramen, bánh mì thịt kho là món gây ấn tượng nhất trong bữa ăn.

Tuy nhiên, trải nghiệm tại quán không hoàn toàn đồng nhất. Có khách cho rằng ramen chưa thực sự nổi bật, nước dùng nhạt, sợi mì thiếu hương vị và món ăn khi phục vụ chưa đủ nóng. Sushi cũng được nhận xét ở mức bình thường, trong khi giá đồ ăn và đồ uống có phần cao so với chất lượng cảm nhận. Điều này cho thấy khẩu vị và kỳ vọng của mỗi người có thể khá khác nhau.

Một điểm đáng lưu ý là Moto-san có diện tích không lớn, số lượng chỗ ngồi tương đối hạn chế. Vì vậy, nếu muốn ghé thử, thực khách nên kiểm tra giờ hoạt động và cân nhắc đặt bàn trước để tránh phải chờ đợi. Ngoài địa chỉ tại số 15 ngõ Tạm Thương, quán còn có cơ sở ở số 4 Lý Đạo Thành để mọi người tham khảo.

Với một địa chỉ nằm khuất trong ngõ, không gian có cá tính riêng và thực đơn không chỉ gói gọn trong ramen, Moto-san cũng phần nào đáp ứng đúng kiểu địa điểm “ẩn ẩn mà hay hay” mà MCK đang tìm kiếm. Còn món ăn có hợp khẩu vị hay không, có lẽ vẫn cần mỗi người tự mình ghé thử và cảm nhận.