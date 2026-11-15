uniQ dẫn đường, hội Sống đỉnh "debut" trước giờ G tại Tinh Hà "Say Hi" Concert Đêm 3

Chưa đến giờ 24 Anh Trai lên sân khấu, Tinh Hà "Say Hi" Đêm 3 (14/11) ở VEC Hà Nội đã náo nhiệt từ đầu giờ chiều. Tâm điểm là TPBank Zone sắc tím, nơi chương trình khách hàng thân thiết uniQ chính thức được ra mắt, mang lại đặc quyền sống đỉnh cho người trẻ.

Chương trình khách hàng thân thiết của TPBank ra mắt trước giờ G

Sau hai đêm concert sôi động tại Vạn Phúc City, TP.HCM với những trải nghiệm độc đáo cùng Trợ lý AI - Chuyên gia Ngân hàng Số T’AioX, "Kim chủ" TPBank mang tới một bất ngờ mới mang tên TPBank uniQ tại sự kiện concert lần này. Vừa lộ diện, Chương trình khách hàng thân thiết TPBank uniQ đã thu hút đông đảo fan hâm mộ nhập hội Sống đỉnh với một chuỗi trải nghiệm các đặc quyền chưa - từng - có, nơi mỗi điểm dừng là một màn "unbox" đặc quyền chuẩn gu cho các fan hâm mộ, đưa các khách hàng đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác trong hành trình khám phá.

TPBank uniQ là chương trình TPBank thiết kế riêng cho khách hàng thân thiết, giúp mỗi lần dùng App TPBank đều "có lời": tích điểm, đổi quà và mở khóa những đặc quyền dành riêng cho người trẻ. Không dừng ở ưu đãi quen thuộc, uniQ hứa hẹn mang tới những trải nghiệm lần đầu tiên có, và TPBank Zone hôm nay chính là "màn unbox" đầu tiên dành cho fan.

Từ đầu giờ chiều, TPBank Zone như một "trạm sống đỉnh" phủ tím giữa dòng người tấp nập. Hàng người nối dài chờ tới lượt vào trải nghiệm, biến cả khu vực thành sàn runway của những bạn trẻ đầy phong cách khoe cá tính trước giờ diễn.

Đêm 3 chưa lên đèn, "sân khấu" của hội fan tại TPBank Zone đã đông vui.

"Tụi mình hẹn nhau đến sớm hẳn 5 tiếng trước giờ diễn không phải để xếp hàng giữ chỗ, mà để kịp ‘phá đảo’ hết các góc tại TPBank Zone. Mình nhất định phải săn những món quà độc đáo, nhất là chiếc Ly có chữ ký của các Anh Trai", Bảo An (21 tuổi, Cầu Giấy) hào hứng chia sẻ.

"Nghe nói tham gia chương trình khách hàng thân thiết TPBank uniQ vừa có rất nhiều quà độc lạ và được thêm đặc quyền nên mình đã tải App TPBank và xếp hàng để nhận quà" - Mai Anh (25 tuổi, Hoàn Kiếm) thích thú khoe những món quà săn được tại TPBank uniQ Zone.

Khu trải nghiệm chất càng thêm chất với sự tham gia của các bạn trẻ với những cá tính rất riêng, rất độc đáo. Nếu sân khấu bên trong thuộc về 24 Anh Trai, thì photobooth uniQ Star Fit Check chính là sàn catwalk để fan khoe gu, từ streetwear bụi bặm, Y2K cho tới những outfit tím đồng điệu với "Bank Tím". Chụp xong có ngay ảnh xinh mang về, nên đây đích thị là tọa độ "ngốn" dung lượng điện thoại nhất chiều nay.

Rời sàn catwalk, uniQ dẫn fan sang một góc dịu dàng hơn. Tạm gác vẻ ngoài "slay" hết nấc, các bạn trẻ xếp hàng trước máy uniQ, cẩn thận gõ từng "lời iu" và gửi thẳng tới 24 Anh Trai một cách thật "unQ". Mỗi lời nhắn là một lần fan được "Say Hi" với thần tượng theo cách của riêng mình.

Sức nóng đang tăng vọt quanh chiếc máy Gacha khổng lồ với 100% cơ hội cứ chơi là trúng quà. Thứ khiến cả fandom sôi sục là "trùm cuối" nằm đâu đó trong máy: ly Stanley phiên bản giới hạn có chữ ký tay của các Anh Trai, số lượng cực có hạn. Không khí như vỡ òa mỗi khi một chiếc ly tìm thấy chủ nhân.

"Mình thực sự run tay khi mở ra chiếc ly Stanley có chữ ký của 2 Anh Trai. Đây chắc chắn là kỷ vật vô giá nhất mùa concert năm nay, chưa nghe hát đã thấy một ngày đi đu idol quá trọn vẹn!", Bảo Khang (24 tuổi, Ba Đình) xúc động khoe chiến lợi phẩm.

Vật phẩm được săn lùng gắt gao nhất hôm nay: ly Stanley giới hạn có chữ ký của 2 Anh Trai, chỉ có tại TPBank Zone!

Chưa trúng "trùm cuối" ở máy Gacha cũng chưa phải hết cơ hội. Trong suốt sự kiện, TPBank liên tục thông báo các khung giờ thả quà đặc biệt trên App TPBank ngay tại Zone. Fan chỉ cần để ý loa, màn hình và mở sẵn app là có thể nhanh tay chốt ngay chiếc ly Stanley. Thêm một "món hời" nhỏ: chỉ với 2.000 đồng, fan bỏ túi ngay 50.000 điểm loyalty trên App TPBank.

Hành trình còn tiếp: uniQ "hẹn" fan ngay trên sân khấu VEC tối nay

Hành trang đầy ắp ảnh đẹp và quà xịn, hàng nghìn khán giả đang đếm ngược tới giờ G. Nhưng hành trình của uniQ chưa dừng ở Zone Tím.

Trước khi đèn sân khấu chính bật sáng tối nay, "Kim chủ" TPBank đã chuẩn bị riêng một màn warm-up để kéo cả VEC vào nhịp concert sớm hơn. Tâm điểm là sự xuất hiện bất ngờ của hai Anh Trai trên màn LED khổng lồ, cùng loạt quà gửi tới khán giả. Đó là hai Anh Trai nào, và họ mang theo bất ngờ gì cho fandom Hà Nội? TPBank vẫn đang giữ kín đến phút chót.

Ai đã theo dõi Vạn Phúc đều hiểu vì sao fan Thủ đô háo hức đến vậy. Ở D1, các fan may mắn được bước lên sân khấu, đứng chung với "bias" trước hàng vạn khán giả. Sang D2, màn công bố đêm diễn thứ 4 tại Hà Nội khiến cả khán đài như nổ tung. Vì thế, câu hỏi tối nay không còn là "có bất ngờ hay không", mà là "bất ngờ lớn đến cỡ nào". Cùng đón chờ những đặc quyền được "Kim chủ" giữ kín đến phút 89 mới bật mí!

Lời nhắn dành cho các fan tham gia D4 "Hẹn giữa Tinh Hà" từ TPBank: nhớ lên đồ thật "nghệ", kích hoạt sẵn App TPBank, nhập hội sống đỉnh cùng TPBank uniQ và đến thật sớm, vì cuộc vui luôn bắt đầu từ trước khi concert chính thức khai màn!