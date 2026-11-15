Giao quán cà phê cho "sếp AI": Quán lỗ vì AI sợ ế nên cắt sạch đồ ăn

Được nâng cấp lên mô hình mới của OpenAI để làm quản lý quán cà phê tại thủ đô Stockholm, trợ lý AI Mona lại ra quyết định ngừng nhập toàn bộ bánh ngọt để tránh lãng phí, khiến khách bỏ về.

Ngày 12/11/2026, kết quả khảo sát thực tế sau 5 tháng vận hành tại quán cà phê Andon Café ở thủ đô Stockholm (Thụy Điển) cho thấy quán vẫn chưa thể có lãi vì những quyết định máy móc của vị quản lý AI.

Vào tháng 6/2026, công ty khởi nghiệp Andon Labs từng thu hút sự chú ý lớn khi giao toàn quyền điều hành quán Andon Café cho một trợ lý AI mang tên Mona: từ việc tự đăng tin lên mạng xã hội LinkedIn để tuyển nhân viên pha chế con người, đến việc tự lên thực đơn và đặt hàng. Để giúp quán vận hành trơn tru hơn trong mùa đông, đội ngũ kỹ sư của Andon Labs thậm chí đã nâng cấp bộ não của Mona lên phiên bản mô hình ngôn ngữ mới hơn của OpenAI.

Nhân viên kỹ thuật của Andon Labs trò chuyện với trợ lý AI Mona. Ảnh: Getty (qua Nextgov).

Thế nhưng, khi khách hàng bước vào quán Andon Café trong đợt kiểm tra tháng 11/2026 để tìm mua món bánh quế cuộn đặc trưng của Thụy Điển, toàn bộ tủ trưng bày thức ăn đều trống trơn. Anh Rubel Ali - một trong hai nhân viên pha chế làm việc tại quán từ tháng 4/2026 - giải thích rằng "sếp AI" Mona đã ra lệnh ngừng đặt mua toàn bộ các loại bánh ngọt và đồ ăn tươi từ mùa hè.

Lý do mà trí tuệ nhân tạo đưa ra cực kỳ đúng về mặt toán học nhưng lại sai hoàn toàn về mặt kinh doanh thực tế: vào mùa hè, Mona nhận thấy có nhiều bánh ngọt nhập về bán không hết trong ngày và phải vứt bỏ gây lãng phí. Để kéo tỷ lệ hao hụt thực phẩm về con số 0 tuyệt đối, trợ lý AI này quyết định... cắt sạch mọi món ăn cần bảo quản tươi và chỉ giữ lại trên quầy duy nhất một món ăn được là viên bánh sô-cô-la tròn Delicatoboll bọc kín trong túi nilon vì món này để ở nhiệt độ phòng lâu ngày cũng không bị hỏng.

Hệ quả tất yếu của quyết định "chống lãng phí" cực đoan này là doanh thu của quán tiếp tục sụt giảm. Anh Rubel Ali cho biết cứ đến khung giờ cao điểm buổi trưa, từng tốp khách văn phòng và các gia đình dẫn theo con nhỏ bước vào quán hỏi mua đồ ăn rồi lại thất vọng quay lưng bỏ đi ngay lập tức kèm lời tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại nữa, trong khi chiếc điện thoại gắn trên tường để khách góp ý trực tiếp cho "quản lý AI" Mona thì chỉ lặp đi lặp lại câu trả lời tự động về giờ mở cửa.