Vị khách Colombia ghi dấu mốc quan trọng với Quảng Ninh

"Quảng Ninh chạm mốc 5 triệu khách là một tín hiệu rất vui mừng, phấn khởi để có thể từ giờ đến cuối năm, Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu đón trên 23,5 triệu lượt khách, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế. Từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ còn khoảng 20 chuyến tàu biển đến với Quảng Ninh nữa và lượng khách cần tiếp tục thu hút, kích cầu các tháng cuối năm là khoảng hơn 4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch thì cần đạt con số trên 72.000 tỷ đồng", bà Yên chia sẻ.