Vị khách Colombia ghi dấu mốc quan trọng với Quảng Ninh

Vị khách mang quốc tịch Colombia tới Quảng Ninh ghi cột mốc 5 triệu khách du lịch quốc tế. Đây là động lực quan trọng để thành phố Quảng Ninh bứt tốc, hướng tới mục tiêu đón 6 triệu khách quốc tế và đạt doanh thu 72.000 tỷ đồng năm nay.
Sáng 14/11, tại Cảng tàu quốc tế Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Quảng Ninh tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Quảng Ninh trong năm nay. Đây là dấu mốc ghi nhận sức hút ngày càng lớn của điểm đến Quảng Ninh trên hành trình hội nhập với thị trường du lịch quốc tế.
Vị khách đặc biệt này đến Hạ Long trên tàu biển cao cấp Celebrity Millennium, khởi hành từ Hồng Kông - Trung Quốc, đưa hơn 2.000 du khách và thuyền viên đến Việt Nam. Du khách trên tàu chủ yếu đến từ Mỹ, Anh, Canada và Australia.
Chuyến tàu còn đưa những vị khách là trẻ em đến khám phá, trải nghiệm các địa điểm của Quảng Ninh.
Nhiều du khách khi bước xuống tàu cảm thấy ấn tượng với không khí náo nhiệt ngay trên bến cảng, đặc biệt là hình ảnh rồng, lân đầy màu sắc mang đậm nét văn hóa Á Đông đã mang lại cho khách du lịch những trải nghiệm thú vị ngay trên thành phố di sản Quảng Ninh.
Bà Vũ Thị Mai Anh - Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng ninh - cùng đoàn lãnh đạo thành phố tặng hoa, trao kỷ niệm chương và chúc mừng vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến với Quảng Ninh trong năm 2026.
Phó Chủ tịch UBND thành phố gửi lời chào mừng nồng thắm nhất tới các vị khách quốc tế đến Quảng Ninh, đặc biệt là vị khách thứ 5 triệu, đồng thời bà mong muốn những vị khách quốc tế sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại đây.
Ông Diego Campuzano Boogta đến từ Colombia (ngoài cùng bên phải) cho biết, ông cảm thấy xúc động và vui mừng khi biết mình là vị khách du lịch quốc tế đặc biệt thứ 5 triệu đặt chân tới Quảng Ninh. Đây là lần đầu tiên vợ chồng ông đến Việt Nam và sự đón tiếp nồng nhiệt của người dân địa phương khiến vợ chồng ông thực sự hạnh phúc.
Các du khách chia sẻ hôm nay rất tuyệt, từ thời tiết và cả cách đón tiếp, những nụ cười thật nồng hậu của những người ở trên bờ khi tàu vừa cập cảng. Đoàn du khách sẽ đi Hà Nội, ngày mai sẽ về lại TP. Quảng Ninh và đi tham quan di sản vịnh Hạ Long, sau đó sẽ tiếp tục hành trình trên chuyến tàu.
Bà Nguyễn Thùy Yên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Quảng Ninh - cho biết việc Quảng Ninh chạm mốc 5 triệu lượt khách quốc tế là tín hiệu rất phấn khởi, tạo thêm động lực để ngành du lịch tăng tốc trong những tháng cuối năm nay.
"Quảng Ninh chạm mốc 5 triệu khách là một tín hiệu rất vui mừng, phấn khởi để có thể từ giờ đến cuối năm, Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu đón trên 23,5 triệu lượt khách, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế. Từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ còn khoảng 20 chuyến tàu biển đến với Quảng Ninh nữa và lượng khách cần tiếp tục thu hút, kích cầu các tháng cuối năm là khoảng hơn 4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch thì cần đạt con số trên 72.000 tỷ đồng", bà Yên chia sẻ.
Theo lịch trình các du khách quốc tế sẽ tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, chùa Long Tiên, đi thuyền khám phá vịnh Hạ Long và hang Sửng Sốt, chèo kayak tại hang Luồn hoặc đi đò chèo tham quan làng chài Vung Viêng, các chương trình kết nối di sản vịnh Hạ Long với văn hóa và đời sống địa phương... Ngoài ra, các tour tuyến kết nối điểm du lịch di sản liên thành phố Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội sẽ được các đơn vị lữ hành xúc tiến đưa khách du lịch đến trải nghiệm.
Thời gian qua, du lịch tàu biển đang trở thành một trong những dòng sản phẩm có nhiều triển vọng của Quảng Ninh. Trong 10 tháng năm 2026, địa phương đã đón 52 chuyến tàu biển quốc tế, đưa gần 62.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Khi những chuyến tàu biển liên tục cập cảng, mỗi nụ cười, mỗi trải nghiệm và sự hài lòng của du khách sẽ góp phần làm nên thương hiệu điểm đến.