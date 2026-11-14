Món ăn mà G-Dragon rất mê

G-Dragon khiến fan thích thú khi khéo léo lồng ghép loạt món ăn đặc trưng của Thái Lan vào giai điệu ca khúc Bae Bae.

Trong khuôn khổ world tour XX : COSMOS tại Bangkok (Thái Lan), G-Dragon một lần nữa cho thấy khả năng khuấy động bầu không khí và chiều lòng người hâm mộ bằng những màn tương tác đầy ngẫu hứng. Mới đây, đoạn clip nam rapper biến tấu giai điệu ca khúc Bae Bae thành một phiên bản đặc biệt, lần lượt gọi tên những món ăn nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng, được cộng đồng fan chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Không còn những ca từ quen thuộc, phần lời mới khiến người nghe liên tưởng đến một thực đơn ẩm thực Thái Lan với 5 cái tên: Tom Yum Goong, Yum Woon Sen, Pad Thai, Som Tam và Tang Mo Pan. Cách đọc tên món ăn theo nhịp điệu vui tai, kết hợp với giai điệu bắt tai của Bae Bae khiến màn biến tấu càng thêm thú vị. Nhiều người hâm mộ hài hước nhận xét nghe xong chỉ muốn tìm ngay một nhà hàng Thái để thưởng thức đủ cả 5 món.

G-Dragon biến tấu giai điệu ca khúc Bae Bae thành một phiên bản đặc biệt, lần lượt gọi tên những món ăn nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng

Đáng chú ý, đây đều là những món ăn, thức uống khá quen thuộc khi nhắc đến ẩm thực Thái Lan, đại diện cho đủ vị chua, cay, mặn, ngọt đặc trưng. Nếu chưa biết nên bắt đầu khám phá đồ ăn Thái từ đâu, danh sách được G-Dragon nhắc đến cũng có thể xem như một gợi ý thú vị.

Tom Yum Goong - Canh tôm chua cay trứ danh của Thái Lan

Đứng đầu danh sách là Tom Yum Goong, món canh tôm chua cay được xem như một trong những biểu tượng ẩm thực của Thái Lan. Tên gọi Tom Yum có thể hiểu nôm na là món canh chua cay, trong đó Goong có nghĩa là tôm.

Điểm hấp dẫn của món ăn nằm ở phần nước dùng có sự kết hợp của sả, riềng, lá chanh Kaffir, ớt và nước cốt chanh. Tôm tươi được nấu cùng các loại gia vị tạo nên hương thơm đặc trưng, vị chua thanh xen lẫn cái cay nồng, đôi khi có thêm vị béo từ nước cốt dừa hoặc sữa tùy phiên bản chế biến.

Khi thưởng thức, thực khách có thể cảm nhận rõ sự hòa quyện của nhiều tầng hương vị: chua, cay, mặn và thơm. Đây cũng là món ăn thường xuất hiện trong các bữa cơm gia đình, nhà hàng hay những quán ăn đường phố tại Thái Lan. Với những du khách lần đầu đến Bangkok, Tom Yum Goong gần như là cái tên khó có thể bỏ qua.

Yum Woon Sen – Gỏi miến trộn chua cay, càng ăn càng cuốn

Tiếp theo là Yum Woon Sen, món gỏi miến trộn nổi tiếng với sự kết hợp giữa miến thủy tinh, tôm, mực, thịt băm và các loại rau thơm. Trong tiếng Thái, Yum mang ý nghĩa chỉ cách chế biến salad trộn chua cay, còn Woon Sen là miến thủy tinh.

Khác với những món salad thông thường, Yum Woon Sen gây ấn tượng bởi phần nước trộn đậm vị, thường gồm nước mắm, nước cốt chanh, đường và ớt. Sợi miến trong suốt, dai mềm thấm đều gia vị, ăn cùng hải sản tươi, hành tây, cà chua, cần tây và rau thơm.

Món ăn có sự cân bằng khá thú vị: vị chua của chanh, mặn của nước mắm, ngọt nhẹ của đường và cay từ ớt tươi. Tùy từng quán, thực khách có thể lựa chọn phiên bản nhiều hải sản hoặc thiên về thịt băm. Đây là món rất thích hợp để ăn khai vị hoặc dùng trong những ngày thời tiết nóng bởi cảm giác thanh nhẹ nhưng vẫn đậm đà.

Pad Thai - Món mì xào quốc dân của người Thái

Nhắc đến ẩm thực Thái Lan mà bỏ qua Pad Thai chắc chắn là một thiếu sót. Đây là món mì xào với nguyên liệu chính là bánh phở sợi dẹt làm từ bột gạo, kết hợp cùng tôm hoặc thịt, trứng, giá đỗ và hẹ.

Pad Thai thường được chế biến trên chảo nóng với nước sốt pha từ me, nước mắm, đường thốt nốt và một số gia vị khác. Chính phần sốt này tạo nên hương vị đặc trưng, vừa chua dịu, ngọt nhẹ vừa có độ mặn đậm đà. Khi dọn ra đĩa, món ăn thường được rắc thêm đậu phộng rang giã nhỏ, ăn kèm chanh tươi, ớt bột và giá đỗ.

Điều khiến Pad Thai được nhiều du khách yêu thích là sự kết hợp giữa sợi mì mềm dai, tôm tươi, trứng béo và chút bùi bùi của đậu phộng. Món ăn có thể tìm thấy ở khắp nơi tại Bangkok, từ những quầy hàng đường phố bình dân đến các nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực truyền thống.

Đây cũng là một trong những món ăn dễ thưởng thức với du khách nước ngoài, đặc biệt là những người chưa quen với các món Thái có vị cay nồng.

Som Tam - Gỏi đu đủ xanh giã tay, linh hồn ẩm thực đường phố Thái Lan

Nếu yêu thích những món ăn có vị chua cay rõ nét, Som Tam chắc chắn là lựa chọn đáng thử. Đây là món gỏi đu đủ xanh nổi tiếng, có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc Thái Lan (Isan), sau đó trở nên phổ biến trên khắp cả nước.

Nguyên liệu chính là đu đủ xanh bào sợi, được cho vào cối giã cùng tỏi, ớt, đậu đũa, cà chua, nước mắm, nước cốt chanh và đường thốt nốt. Một số phiên bản còn có tôm khô, lạc rang hoặc cua muối tùy khẩu vị từng vùng.

Điểm đặc biệt của Som Tam nằm ở cách chế biến: các nguyên liệu được giã nhẹ để hòa quyện gia vị nhưng vẫn giữ được độ giòn của đu đủ. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận vị chua, cay, mặn, ngọt đan xen, thêm chút giòn sần sật rất bắt miệng.

Som Tam thường được ăn cùng xôi nếp, gà nướng hoặc các món thịt nướng. Đây là một trong những món ăn thể hiện rõ nét phong cách ẩm thực Thái Lan: hương vị mạnh, nhiều gia vị nhưng vẫn có sự cân bằng.

Tang Mo Pan - Sinh tố dưa hấu mát lạnh giải nhiệt

Khép lại danh sách là Tang Mo Pan, thức uống đơn giản nhưng rất được yêu thích tại Thái Lan, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tang Mo có nghĩa là dưa hấu, còn Pan chỉ cách xay hoặc xay nhuyễn, vì vậy món này có thể hiểu là sinh tố dưa hấu.

Thức uống được làm từ những miếng dưa hấu tươi, bỏ hạt, xay cùng đá lạnh để tạo thành hỗn hợp sánh mịn, mát lạnh. Một số nơi có thể thêm chút đường hoặc siro tùy độ ngọt tự nhiên của quả.

Không cầu kỳ về nguyên liệu, Tang Mo Pan vẫn hấp dẫn nhờ vị ngọt thanh, mọng nước và cảm giác giải nhiệt tức thì. Màu đỏ hồng bắt mắt của dưa hấu cũng khiến món uống này thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh check-in đồ ăn tại các khu chợ đêm, quán nước và điểm du lịch ở Bangkok.

Sau những món ăn đậm vị chua cay như Tom Yum Goong hay Som Tam, một ly Tang Mo Pan mát lạnh quả là lựa chọn hợp lý để kết thúc bữa ăn.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên G-Dragon khiến người hâm mộ thích thú bằng cách đưa ẩm thực bản địa vào những màn giao lưu trên sân khấu. Trước đó, trong hai đêm concert của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) hồi tháng 10, nam rapper cũng từng có màn biến tấu lời ca khúc Lies thành “Pho pho pho” theo giai điệu quen thuộc.

BIGBANG ấn tượng mạnh với phở Hà Nội khi tổ chức 2 đêm concert tại đây

Khoảnh khắc này nhanh chóng được fan Việt chia sẻ bởi cách chơi chữ vừa bất ngờ vừa gần gũi. Không chỉ G-Dragon, Taeyang cũng liên tục nhắc đến phở trong phần giao lưu, thậm chí còn hô vang “1, 2, 3 bánh mì” khi chụp ảnh cùng khán giả trong đêm diễn thứ hai.

Từ phở, bánh mì của Việt Nam đến Tom Yum Goong, Pad Thai hay Som Tam của Thái Lan, những màn biến tấu ngẫu hứng cho thấy cách BIGBANG tạo ra dấu ấn riêng tại mỗi điểm dừng chân của tour diễn. Với người hâm mộ, đôi khi bên cạnh những sân khấu hoành tráng và loạt bản hit đình đám, chính những khoảnh khắc đời thường, hài hước như thế lại là điều khiến concert trở nên đáng nhớ hơn.