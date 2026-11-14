Đến Đà Lạt mà chưa ghé nhà máy sữa này là dở rồi: Vào cửa miễn phí, gốc gác từ đàn bò Cuba vượt Thái Bình Dương

Không đồi chè và không vườn hoa cũng chẳng có quán cà phê view đẹp. Vậy mà thời gian gần đây một góc nhỏ ở Tu Tra nằm cách trung tâm Đà Lạt hơn 30 kilomet lại được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Một con đường đá cuội nằm im lìm dưới hàng cây cao cùng tòa nhà gạch đỏ với những ô cửa vòm kiểu châu Âu và mặt hồ phẳng lặng tựa vào dải núi xanh kết hợp cùng một ly sữa tươi uống giữa cái lạnh cao nguyên. Khung cảnh ấy thực chất không nằm trong bất kỳ một khu nghỉ dưỡng nào mà tọa lạc ở chính nơi làm ra những hộp sữa mà nhiều người vẫn uống mỗi ngày.

Chỉ trong chưa đầy một ngày, hình ảnh về nhà máy Dalatmilk đã lan đi rất nhanh trong cộng đồng yêu du lịch. Người ta chia sẻ cho nhau, lưu lại để tính chuyện đi, và rủ bạn bè cùng xem. Điều khiến mọi người say mê không phải là một khu vui chơi dựng sẵn mà là cảm giác mới lạ. Một nơi vốn chỉ quen thuộc qua những hộp sữa trong siêu thị bỗng hiện ra với đường đá cuội, tòa nhà gạch đỏ, mặt hồ và dải núi xanh. Khung cảnh ấy đẹp đến mức nhiều người ngạc nhiên khi biết đó là một nhà máy.

Sức nóng còn thể hiện ở cách mọi người hỏi han và dặn dò nhau. Nhiều người muốn biết chính xác địa chỉ, giá vé và thủ tục vào cổng, nên người đăng bài phải để lại hẳn phần thông tin chi tiết cho ai cần. Những người từng đến thì kể lại trải nghiệm của mình và nhắc nhau nên gọi hỏi trước khi đi, để tránh mất công chạy xa mà gặp đúng giờ nghỉ trưa. Có người còn nhớ lại lần ghé qua từ hồi còn đi học. Chính sự háo hức xen lẫn thận trọng ấy cho thấy nơi này đang trở thành điểm đến được nhiều người để mắt tới.

Ảnh: hoangf_dungg

Khung cảnh đậm chất trời Tây giữa trang trại bò sữa cao nguyên

Con đường lát đá cuội uốn lượn chạy giữa hàng cây cao. Cuối đường là tòa nhà gạch đỏ ba tầng với cửa sổ vòm kiểu châu Âu và có hai chú bò sữa nhỏ đứng trước cửa. Xa hơn là những bồn inox sáng bóng nằm tĩnh lặng dưới nền trời xanh và bên cạnh là các xe bồn mang thương hiệu Dalatmilk. Ra phía ven hồ thì mặt nước phẳng lặng cùng dải núi xanh tạo thành một khung hình rất đẹp và mộng mơ.

Điều thú vị là tất cả những khung cảnh ấy đều nằm trọn vẹn trong khuôn viên của một nơi đang sản xuất thật đó chính là nhà máy và trang trại sữa Dalatmilk. Cái làm nhiều người nhớ nhất không phải là khung cảnh mà là cảm giác được mua và uống thử sữa ngay tại nơi sản xuất chính gốc giữa cái lạnh của cao nguyên. Một ly sữa được uống đúng chỗ nó được làm ra mang một cảm giác tuyệt vời mà hộp sữa mua ở cửa hàng chắc chắn không có.

Nếu muốn mang về vài tấm ảnh sống ảo chất lượng thì đây là những góc đáng dừng chân cho bạn.

Đầu tiên là con đường đá cuội nằm lọt thỏm giữa hàng cây cao dẫn vào tòa nhà chính. Tiếp đến là mặt tiền gạch đỏ ba tầng với ô cửa vòm cùng hai chú bò sữa nhỏ đứng trước cửa. Đừng bỏ qua dãy bồn inox sáng bóng và những xe bồn in thương hiệu vì đây là một góc chụp mang chút chất công nghiệp lạ mắt. Và cuối cùng là ven hồ vốn là nơi mặt nước phẳng lặng mở ra dải núi xanh phía xa. Và ly sữa ấy càng đáng nhớ hơn khi bạn biết đằng sau nó là một câu chuyện kéo dài gần nửa thế kỷ.

Ảnh: hoangf_dungg

Chặng đường nửa thế kỷ từ đàn bò vượt đại dương đến những hộp sữa quen thuộc

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1976 khi Nông trường quốc doanh Bò sữa Phi Vàng được thành lập bên dòng sông Đa Nhim trên diện tích gần 7000 hecta. Lâm Đồng có truyền thống nuôi bò sữa từ rất sớm vì độ cao trên 1000 mét và khí hậu mát quanh năm với nhiệt độ trung bình khoảng 18 đến 25 độ C. Vào tháng 6 năm 1978 thì 254 con bò Holstein Friesian đã chính thức cập bến sau ba tháng vượt Thái Bình Dương. Đó là món quà của nhân dân Cuba dành cho Việt Nam. Năm 1979 thì chú bê cái đầu tiên của đàn bò này ra đời và những giọt sữa đầu tiên bắt đầu được tạo ra.

Từ nền tảng ấy thì đến năm 2009 nhà máy chế biến sữa cùng trang trại chăn nuôi công nghệ cao được xây dựng tại Tu Tra trên diện tích 548 hecta. Sản phẩm đầu tiên ra đời vào ngày 18 tháng 11 năm 2009 và chính thức mở đầu cho thương hiệu Dalatmilk với mục tiêu làm ra các dòng sữa hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên. Về sau thương hiệu này được Tập đoàn TH tiếp quản và tiếp tục phát triển.

Ngày nay câu chuyện ấy được tiếp nối bằng công nghệ. Theo lời giám đốc nhà máy thì rất ít nhà máy sữa ở Việt Nam được vận hành tự động hoàn toàn từ khâu nhận nguyên liệu đến đóng gói thành phẩm. Còn ở phía trang trại thì chi tiết khiến nhiều người thích thú là đàn bò của các hộ nuôi hợp tác được gắn chip điện tử và nhờ đó sức khỏe từng con có thể theo dõi qua máy tính hoặc điện thoại. Chuỗi sản xuất ấy đã làm ra những hộp sữa tươi cùng sữa chua đã quen mặt trên các kệ hàng.

Bí kíp vi vu để không bị chôn chân ngoài cổng

Về thủ tục thì mọi thứ khá nhẹ nhàng. Vé vào cửa hoàn toàn miễn phí và giờ mở cửa thường từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ mỗi ngày. Bạn chỉ cần mang thẻ căn cước hoặc giấy phép lái xe để xuất trình cho bảo vệ ở cổng.

Nhưng có một điều cần lưu ý kỹ rằng đây là nơi sản xuất chứ không phải khu du lịch mở cửa đại trà. Trong các hội nhóm du lịch đã có người chia sẻ rằng họ vào được nhờ có bạn là người địa phương dẫn đường. Một du khách khác thì kể mình đến đúng giờ nghỉ trưa nên cổng chưa mở. Chưa kể từng đợt thì nhà máy cũng có thể không đón khách. Vì vậy hãy tìm thông tin liên hệ trên trang chính thức của Dalatmilk và xác nhận lịch tham quan trước khi đi. Bỏ ra vài phút để gọi hỏi sẽ đỡ mất cả buổi chỉ để đứng ngoài cổng.

Nhà máy nằm ở thôn Lạc Trường thuộc xã Đơn Dương hay còn gọi là xã Tu Tra cũ của tỉnh Lâm Đồng và cách trung tâm Đà Lạt khoảng 30 đến 35 kilomet về hướng Đông Nam. Bạn có thể đi từ khu vực chợ Đà Lạt theo quốc lộ 20 đến ngã ba Phi Nôm rồi sau đó theo biển chỉ dẫn vào khu vực Tu Tra. Đường khá xa nên hãy mở sẵn bản đồ trên điện thoại hoặc hỏi người dân địa phương dọc đường. Nếu đi xe máy thì bạn có thể tiện ghé thác Prenn hay thác Datanla trên đường đi.

Nhân viên nhà máy cho biết Dalatmilk mở cửa mỗi ngày, nên đến từ 8 giờ đến 9 giờ sáng hoặc 15 giờ đến 16 giờ sẽ có nắng đẹp. Ngoài ra còn có thể ở lại trễ để ngắm hoàng hôn nếu muốn.

Khi đã đến nơi thì hãy chọn buổi sáng sớm hoặc cuối chiều vì đường đi trong khuôn viên có đoạn ít bóng mát và đây là lúc thời tiết dễ chịu nhất. Đây là vùng cao nên đừng quên mang theo một chiếc áo khoác mỏng. Nếu chuẩn bị kỹ như vậy thì chuyến đi sẽ cho bạn nhiều hơn một tấm ảnh bên hồ. Bạn sẽ được đứng ở chính nơi một đàn bò từ bên kia đại dương bắt đầu câu chuyện gần nửa thế kỷ trước và uống trọn vẹn một ly sữa tươi ngay tại nơi làm ra nó.