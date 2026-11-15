Vịnh Hạ Long có sảnh tiệc trong nhà hơn 1.000 m² không một cây cột, đón hơn 800 khách cùng lúc

Mùa tiệc cuối năm nay ở đây do một bếp trưởng người Ý dẫn dắt. Theo khu nghỉ dưỡng, người này từng nấu cho nhiều nguyên thủ quốc gia.

Cuối năm nào người được giao lo tiệc cũng gặp một bài toán giống nhau. Sảnh tiệc thì quen, thực đơn buffet thì quen, vài tiết mục văn nghệ chèn giữa các lượt nâng ly, và khi tiệc tàn chẳng mấy ai còn nhớ mình đã ăn gì. Lời giải đôi khi không nằm ở việc thêm tiết mục hay nâng ngân sách, mà ở việc đổi hẳn bối cảnh, rời phố ra gần mặt nước, vào đúng mùa cảnh sắc đẹp nhất.

Mùa đông Hạ Long, thời điểm đẹp nhất cho tiệc trong nhà lẫn ngoài trời

Từ tháng 11 đến tháng 2, thời tiết chuyển lạnh và khô ráo. Làn sương đông phủ lên vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, một vẻ đẹp rất riêng. Đây cũng là lúc các buổi tiệc cả trong nhà lẫn ngoài trời đạt trọn vẹn không khí.

Tại InterContinental Halong Bay Resort, mùa lễ hội năm nay được dẫn dắt bởi tân Bếp trưởng Điều hành Fabio Granata. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm tại nhiều khách sạn 5 sao và nhà hàng đạt sao Michelin, từ Ý đến The St. Regis Singapore. Theo thông tin từ khu nghỉ dưỡng, trong sự nghiệp ông từng phục vụ nhiều nguyên thủ quốc gia và nhân vật tầm cỡ thế giới. Ở Hạ Long, ông phụ trách toàn bộ hệ thống ẩm thực của khu nghỉ dưỡng, cùng đội ngũ gồm Bếp trưởng Kan Wing Shing phụ trách ẩm thực Quảng Đông và Chef Andy Huỳnh phụ trách ẩm thực Nhật Bản.

Bữa tối thân mật cho 10 người, chọn ẩm thực Trung Hoa hay Nhật BảnVới những buổi gặp gỡ đối tác, tri ân khách hàng hay kỷ niệm đặc biệt, không gian riêng tư thường quan trọng hơn quy mô. Resort có hai lựa chọn, mỗi phòng đón tối đa 10 khách. Yulong Mansion có bốn phòng ăn riêng nhìn ra vịnh Hạ Long. Bếp trưởng Kan Wing Shing, đến từ miền Nam Trung Quốc với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm, xây dựng thực đơn từ nguyên liệu như vịt quay Bắc Kinh, hải sản tươi, bò Kobe và thịt heo Iberico. Từ 15 đến 31/12, chương trình Golden Year-End Gathering, tức Tất niên Hoàng Kim, mang đến ba thực đơn Quảng Đông thiết kế riêng gồm Golden Gathering, Imperial Gathering và Yulong Signature Gathering.

Yulong Mansion - Second Floor Private Roo

Roku ở tầng 10, kết hợp cùng Roku Star Bar, là nơi Chef Andy Huỳnh, người từng giữ vị trí bếp trưởng điều hành tại hệ thống Nobu ở Mỹ, thể hiện sáu kỹ thuật chế biến truyền thống của ẩm thực Nhật Bản. Phòng ăn riêng phục vụ tối đa 10 khách, mở cửa 6 ngày mỗi tuần từ thứ Tư đến thứ Hai, và đẹp nhất vào lúc hoàng hôn. Trong tháng 12, thực đơn Festive Family Set Menu có giá 3.980.000 đồng++ mỗi set. Vào ngày 31/12 và 1/1, thực đơn New Year’s Eve Special Set Menu có giá 3.500.000 đồng++ mỗi người, đã bao gồm vé tham dự tiệc chào năm mới tại khu nghỉ dưỡng.

Roku Private Dining Room

Muốn ở lại luôn sau bữa tiệc thì có penthouse và biệt thự riêng

Với nhóm bạn thân hoặc đại gia đình, một bữa tiệc sẽ trọn vẹn hơn khi cả nhóm không phải di chuyển đi đâu.

Halong Bay Penthouse rộng 479 m², sức chứa hơn 15 khách, có phòng khách và khu dùng bữa thiết kế mở, phòng tập thể hình, phòng xông hơi ướt và ban công ngắm trọn vịnh. Khách được nhận phòng riêng, có quản gia cá nhân túc trực 24/7 và bể sục jacuzzi ngoài trời nhìn ra vịnh. Dịp lễ này, Bếp trưởng Fabio và đội ngũ mang đến quầy pha chế cocktail trực tiếp cùng tiệc khai vị phong cách Ý.

Halong Bay Estate là dinh thự sáu phòng ngủ ngay bên bãi cát ven vịnh. Không gian trong nhà và ngoài trời rộng 2.200 m² đón thoải mái tối đa 12 khách, với sân hiên hướng biển và hồ bơi vô cực. Đầu bếp riêng thiết kế bữa ăn theo sở thích từng khách, từ bữa sáng, trà chiều đến cocktail tối. Thực đơn VIP Private Dining kết hợp nguyên liệu địa phương và nhập khẩu như thăn bò Wagyu Nhật Bản, mực Hạ Long, cá mú Phú Quốc. Khi cả công ty cùng vào tiệc, từ 390 đến hơn 800 khách. Với sự kiện doanh nghiệp quy mô lớn, bài toán khó nhất thường là sức chứa và sự linh hoạt. Cô Tô Terrace là không gian ngoài trời trên bãi cát mịn và thảm cỏ xanh, đón tối đa 390 khách cho tiệc cocktail dưới ánh trăng, dạ hội phong cách hay tiệc bên bờ biển.

Thực đơn nổi bật là tiệc nướng hải sản Premium Ha Long Seafood BBQ do Bếp trưởng Fabio thực hiện, gồm tôm sú, tôm hùm đá, nhum biển, mực nang, sò điệp, hàu, cá nướng nguyên con và ốc móng tay xào chảo.

Tonkin Grand Ballroom rộng hơn 1.000 m², theo khu nghỉ dưỡng cho biết là không gian tổ chức sự kiện trong nhà lớn nhất tại vịnh Hạ Long, không cột chắn, trần cao thoáng đãng, trang bị hệ thống màn hình LED. Sảnh phục vụ tối đa 680 khách ngồi bàn hoặc tiệc cocktail cho hơn 800 người, nối thẳng ra Ti Top Terrace hơn 600 m² hướng ra vịnh. Thực đơn buffet được chia thành ba phong cách, gồm món Việt với súp bào ngư, quầy mì tươi và các món thịt quay, món châu Á với vịt quay nguyên con, cua lột chiên giòn và quầy cắt thịt tại chỗ, cùng món quốc tế từ salad, khai vị đến cá hồi Tasmania và sườn bò nướng.

Tonkin Ballroom - Cabaret Setup

Một địa chỉ cho mọi quy mô

Điểm đáng chú ý của cách tiếp cận này nằm ở chỗ một khu nghỉ dưỡng duy nhất có thể đáp ứng cả bữa tối 10 người lẫn đại tiệc hơn 800 khách, với cùng một tiêu chuẩn ẩm thực. Theo giới thiệu của đơn vị này, InterContinental Halong Bay Resort là khu nghỉ dưỡng sang trọng quốc tế đầu tiên tại vịnh Hạ Long, sở hữu 174 phòng nghỉ và suite, 60 căn hộ nghỉ dưỡng, 41 biệt thự riêng biệt, hệ thống 6 không gian ẩm thực cùng hơn 4.500 m² không gian hội họp và sự kiện trong nhà lẫn ngoài trời.