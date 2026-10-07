Sách du lịch nổi tiếng giới thiệu vịnh Hạ Long 'đẹp nhất thế giới'

Routard - thương hiệu sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng của Pháp - vừa giới thiệu vịnh Hạ Long, TP. Quảng Ninh là một trong những kỳ quan đẹp nhất thế giới, du khách nên chiêm ngưỡng ít nhất một lần trong đời.

Trong bài viết đăng trên Routard.com ngày 5/10, tác giả Aurélie Michel dành nhiều lời ca ngợi cảnh quan vịnh Hạ Long, đồng thời gợi ý những trải nghiệm giúp du khách cảm nhận vẻ đẹp của di sản. Những đảo đá vôi phủ thực vật, mặt nước xanh ngọc cùng hệ thống hang động tạo nên cảnh sắc được tác giả đánh giá thuộc hàng ngoạn mục nhất châu Á và thế giới.

Làng chài Cửa Vạn trên vịnh Hạ Long.

Routard là phiên bản trực tuyến của Guide du Routard, thương hiệu sách hướng dẫn du lịch ra đời tại Pháp năm 1973. Theo thông tin giới thiệu của thương hiệu, các ấn phẩm đã bán hơn 55 triệu bản, với danh mục hướng dẫn du lịch bao phủ 90 quốc gia.

Bài viết nhắc lại dấu mốc vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1994. Theo tác giả, cảnh quan nơi đây vừa huyền thoại vừa huyền bí, được hình thành khi nước biển tràn vào vùng địa hình đá vôi dạng tháp.

Để thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp ấy, Routard khuyên du khách dành ít nhất một đêm trên du thuyền, khởi hành từ cảng Tuần Châu. Qua cửa sổ cabin, những khối núi đá vôi lần lượt hiện ra giữa mặt nước. Buổi sáng, du khách có thể thức giấc trong tiếng chim hót từ các đảo đá phủ cây xanh.

Hang xuyên thủy, cổng làng chài Vung Viêng trên vịnh Hạ Long.

Hành trình khám phá vịnh cũng được gợi ý mở rộng ra ngoài boong tàu. Với kayak, du khách có thể đến gần các vách đá, len qua đường hầm tự nhiên, rồi dừng chân tại những bãi cát nhỏ để tắm biển.

Hang Đầu Gỗ, động Thiên Cung và hang Sửng Sốt là những điểm đến được Routard giới thiệu cho người yêu thích khám phá hang động. Trong khi đó, đỉnh đảo Ti Tốp mang đến góc nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long. Theo bài viết, du khách cần vượt qua khoảng 400 bậc thang, mất khoảng 15 phút đi bộ để tới điểm ngắm cảnh.

Đảo Soi Sim, vịnh Hạ Long.

Bên cạnh vịnh Hạ Long, Routard gợi ý du khách khám phá vịnh Bái Tử Long nếu muốn tìm không gian yên bình hơn. Khu vực này có cảnh quan tương đồng nhưng ít tàu thuyền hơn, phù hợp với những người muốn tránh các tuyến tham quan đông khách.

Tại làng chài Vung Viêng, du khách có thể đi thuyền truyền thống qua những ngôi nhà nổi và đường hầm tự nhiên. Tham quan cơ sở nuôi ngọc trai cũng là trải nghiệm được tác giả giới thiệu để tìm hiểu thêm một nét đặc trưng của địa phương.