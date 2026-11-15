Siêu máy bay 253 tấn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bay thử thành công tại Pháp: Mở màn đơn hàng 390.000 tỷ đồng, tốc độ gần 900 km/h

Chiếc máy bay thân rộng thế hệ mới đầu tiên của Vietjet vừa thực hiện chuyến bay thử tại Pháp, trước khi được bàn giao cho hãng hàng không Việt Nam.

Vừa qua, chiếc Airbus A330-900neo mang số đăng ký dự kiến VN-A821 của Vietjet đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên tại Toulouse, Pháp, nơi đặt cơ sở sản xuất máy bay thương mại của Airbus.

Theo trang chuyên theo dõi đội bay Phil's Airline Fleet News, chiếc máy bay có số xuất xưởng MSN 2150, sử dụng số đăng ký thử nghiệm F-WWKY tại Pháp. Đây là chuyến bay đầu tiên sau quá trình sản xuất, nhằm kiểm tra các hệ thống trước khi hoàn tất thủ tục bàn giao.

Ảnh: DN280

VN-A821 là chiếc Airbus A330neo đầu tiên được sản xuất cho Vietjet, mở màn kế hoạch tiếp nhận 40 máy bay thân rộng thế hệ mới của hãng hàng không do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch.

Đáng chú ý, Airbus A330-900neo có kích thước đồ sộ với chiều dài 63,69 m, sải cánh 64 m và chiều cao gần 17 m. Theo thông số của Airbus, phiên bản có trọng lượng cất cánh tối đa lớn nhất đạt 253 tấn, trong khi tốc độ hành trình khoảng 870 km/h, tương đương Mach 0,82.

Ảnh: DN280

Dòng máy bay này có thể bay xa tới 13.600 km, sử dụng hai động cơ Rolls-Royce Trent 7000 thế hệ mới, giúp tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu quả khai thác so với các thế hệ trước.

Về sức chứa, A330-900neo có thể bố trí tối đa 465 ghế theo chứng nhận của Airbus, tùy cấu hình. Máy bay được thiết kế phục vụ các đường bay dài, kết nối những thị trường cách nhau hàng nghìn km mà không cần dừng tiếp nhiên liệu.

Ảnh: AN TRUONG

Việc VN-A821 bắt đầu bay thử đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch mở rộng đội máy bay thân rộng của Vietjet.

Trước đó, tháng 7/2024, Vietjet ký hợp đồng mua 20 máy bay A330neo của Airbus với tổng giá trị 7,4 tỷ USD theo giá niêm yết, tương đương khoảng 195.000 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2025, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hãng hàng không của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục đặt mua thêm 20 chiếc A330neo, nâng tổng đơn hàng lên 40 máy bay.

Nếu tính theo đơn giá của hợp đồng đầu tiên, toàn bộ 40 chiếc A330neo có giá trị ước tính khoảng 14,8 tỷ USD, tương đương gần 390.000 tỷ đồng. Đây là mức ước tính theo giá niêm yết, không phải giá trị hợp đồng thực tế được công bố.

Theo kế hoạch, đội A330neo sẽ giúp Vietjet mở rộng mạng bay quốc tế, đặc biệt là các đường bay dài tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hướng tới thị trường châu Âu.

Hiện Vietjet đang khai thác dòng Airbus A330-300 trên nhiều đường bay quốc tế. Việc bổ sung A330neo sẽ giúp hãng nâng cấp đội máy bay thân rộng, tăng hiệu quả vận hành và mở rộng năng lực khai thác.

Sau chuyến bay thử đầu tiên tại Toulouse, VN-A821 sẽ tiếp tục trải qua các bước kiểm tra cần thiết trước khi được bàn giao và đưa vào khai thác thương mại. Thời điểm chiếc máy bay chính thức về Việt Nam hiện chưa được công bố.