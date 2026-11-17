Từ ngày 21 đến 24/11/2026, khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng các không gian văn hóa trên địa bàn Hà Nội sẽ là nơi diễn ra chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026”, trong không gian mở để người dân và du khách đến xem, trải nghiệm.

Chương trình sẽ chiêu đãi khán giả một bữa tiệc mãn nhãn gồm biểu diễn nghệ thuật cùng diễu hành di sản và triển lãm làng nghề đan xen các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 11 tại hồ Hoàn Kiếm nhằm kết hợp biểu diễn nghệ thuật với diễu hành di sản. Sự kiện kéo dài từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ở khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ. Qua đó công chúng sẽ có dịp tìm hiểu những câu chuyện về lịch sử cùng tín ngưỡng và phong tục cũng như các loại hình nghệ thuật đã góp phần tạo nên diện mạo phong phú của văn hóa Việt Nam.

Theo tiết lộ từ Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường thì buổi lễ bắt đầu bằng nghi lễ dâng hương lúc 7 giờ sáng. Đến 7 giờ 30 phút thì đại thực cảnh Trống hội Thăng Long sẽ mở màn chương trình nghệ thuật với tiếng trống hội rộn ràng hòa cùng ca khúc Đất Việt tiếng vọng ngàn đời. Ai muốn xem trực tiếp thì nên đến trước giờ này để có được chỗ đứng đẹp nhất.

Để làm nên quy mô hoành tráng này thì sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Thành ủy cùng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân lẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Đồng thời chương trình cũng có sự phối hợp của các đoàn thể chính trị xã hội cùng các Sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã phường cũng như các đơn vị liên quan.

Sân khấu đôi rồng thời Lý hoành tráng trước tượng đài vua Lý Thái Tổ

Một trong những điểm nhấn hút mắt nhất của lễ khai mạc là sân khấu quy mô lớn được dựng trước tượng đài vua Lý Thái Tổ. Lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý thì hình tượng đôi rồng được chọn làm chủ thể tạo hình để vừa gợi dấu ấn lịch sử của kinh đô Thăng Long lại vừa mở ra cách tiếp cận mới với giá trị truyền thống trong không gian nghệ thuật đương đại.

Rồng gắn liền với tên gọi Thăng Long nghĩa là Rồng bay lên và cũng là dấu mốc khi vua Lý Thái Tổ dời đô nhằm mở ra thời kỳ phát triển mới của kinh thành. Trên sân khấu thì những đường thân rồng uốn lượn và nối tiếp nhau tạo cảm giác chuyển động liên tục nhằm gợi lên dòng chảy văn hóa bền bỉ qua các thế hệ và khát vọng dựng xây cùng tinh thần tự chủ lẫn ý chí vươn lên của dân tộc.

Hai đầu rồng cùng hướng về vòng tròn ở trung tâm hàm ý tinh hoa văn hóa mọi miền đều hội tụ trên đất Thăng Long Hà Nội. Vòng tròn này còn được diễn giải như cánh cửa kết nối thời gian vốn là nơi ký ức giao hòa với hiện tại. Thế rồng vươn mình hướng về trung tâm rồi mở rộng sang hai phía khi đặt trong mối liên hệ với tượng đài phía trước đã gửi gắm sự tri ân vị vua đã đặt nền móng cho kinh đô ngàn năm văn hiến.

Mãn nhãn với ba chương nghệ thuật trải dài từ thuở Thăng Long đến Thủ đô hội nhập

Chương một mang tên Từ thuở Thăng Long sẽ kể về nguồn cội người Việt qua huyền tích Con Rồng cháu Tiên cùng truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh và Thánh Gióng lẫn Chử Đồng Tử Tiên Dung và không gian hát văn. Đi kèm với đó là những đoàn diễu hành giới thiệu tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh cùng Thánh Gióng và Chử Đồng Tử lẫn Mẫu Tam phủ cùng sắc màu cờ hội và lân rồng cũng như Thăng Long Tứ Trấn. Câu chuyện được tiếp nối qua hình tượng Chiếu dời đô cùng di sản Hoàng thành Thăng Long và màn trình diễn cổ phục của Bách Hoa Bộ Hành nhằm gợi sự quan tâm của thế hệ trẻ với văn hóa dân tộc.

Chương hai có chủ đề Hà Thành phồn hoa sẽ tái hiện truyền thống hiếu học và trọng dụng hiền tài qua hình ảnh Sĩ tử lên kinh cùng Vinh quy bái tổ. Cùng với đó là ca trù cùng xẩm và múa Bài Bông lẫn múa Bồng và chèo tàu Tổng Gối cùng múa rối và cồng chiêng Mường xen lẫn các hình thức kéo co truyền thống. Mỗi loại hình này đều gắn với phong tục và sinh hoạt cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chương ba chốt lại bằng thông điệp Thủ đô hội nhập nhằm chuyển sang không khí trẻ trung và hiện đại với các tiết mục Hà Nội hồ Gươm sáng sớm cùng Rực rỡ Hà Nội và màn kết Việt Nam Tinh Hoa. Tất cả đều hướng tới hình ảnh một Thủ đô văn minh cùng sự năng động và giàu sức sáng tạo.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc dự kiến sẽ có sự góp mặt của nhóm Oplus cùng các ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp và Thu Thủy lẫn Quách Mai Thy cùng Phạm Anh Duy và Nguyễn Ngọc Anh lẫn Anh Tú và Trần Ngọc Ánh cùng Nghệ sĩ Ưu tú Lương Huy và ca nương Thu Thảo cùng hàng loạt các nghệ nhân và lực lượng biểu diễn. Dẫn chương trình là hai MC Hữu Bằng và Mỹ Lan. Phần lời bình sẽ do Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức cùng nghệ sĩ Kim Yến và Biên tập viên Nguyễn Hữu Chiến Thắng thể hiện. Những người không có điều kiện đến được hồ Gươm thì hoàn toàn có thể xem truyền hình trực tiếp trên sóng của đài Hà Nội.

Mang di sản xuống phố để người xem có thể chạm tận tay

Bên cạnh sân khấu thì màn diễu hành di sản là phần giúp người dân dễ dàng tiếp cận nhất. Các giá trị truyền thống được tái hiện qua diễn xướng cùng nghi lễ và trang phục lẫn sản phẩm thủ công với sự tham gia của nhiều nghệ nhân cùng các phường rối và giáo phường ca trù lẫn câu lạc bộ nghệ thuật và các làng nghề.

Làng nghề Thủ đô sẽ góp mặt với tranh Hàng Trống cùng gốm Bát Tràng và tò he Xuân La lẫn cỏ tế Lưu Thượng cùng chuồn chuồn tre Thạch Xá và tăm hương Quảng Phú Cầu. Đó là chưa kể đến nón Chuông cùng diều Bá Dương Nội và áo dài Trạch Xá lẫn lụa Vạn Phúc và quạt giấy Chàng Sơn cùng sắc hoa Tây Tựu và hoa đào Nhật Tân. Với những gia đình có trẻ nhỏ thì đây là dịp tuyệt vời để các con xem tận mắt cách nặn tò he và làm chuồn chuồn tre ngay giữa phố.

Màn diễu hành kết hợp âm nhạc cùng múa và lời bình với hình ảnh cổ phục cùng tà áo dài và phố nghề lẫn làng hoa cùng các thế hệ nghệ sĩ và vận động viên. Sự đan xen giữa biểu diễn và giới thiệu di sản giúp công chúng không chỉ được thưởng thức tiết mục trên sân khấu mà còn có cơ hội tìm hiểu những nghề thủ công và thực hành truyền thống vẫn đang hiện diện trong đời sống.

Bí kíp “ghép lịch” cho ngày nghỉ lễ 24 tháng 11

Ngày cuối của chuỗi sự kiện rơi vào thứ Ba ngày 24 tháng 11 và đây cũng là ngày nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên nên người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương. Theo Thông tư 167 năm 2026 của Bộ Tài chính thì sẽ có 5 bảo tàng ở Hà Nội miễn phí vé tham quan trong ngày này bao gồm Bảo tàng Lịch sử quốc gia cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lẫn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đặc biệt là Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Phụ nữ chỉ cách hồ Gươm vài phút di chuyển rất tiện lợi.

Với chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 21 đến 24 tháng 11 thì sự kiện hướng tới việc khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ cùng việc phát huy giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại. Từ không gian hồ Hoàn Kiếm thì thông điệp về sức mạnh cội nguồn cùng tinh thần đoàn kết và khát vọng sáng tạo được gửi tới công chúng đó là văn hóa không chỉ là ký ức lưu giữ qua các thế hệ mà còn là nguồn lực bồi đắp bản sắc cùng kết nối cộng đồng và nuôi dưỡng tương lai.