Đã bao giờ hội bạn thân của bạn đánh rơi nhịp điệu vui vẻ chỉ vì câu hỏi: “Tối nay ăn gì?” chưa? Giữa muôn vàn lựa chọn ngoài phố, việc tìm ra một hàng quán hợp gu để chốt kèo đôi khi còn khó hơn cả việc thưởng thức.

‏Thế nhưng giờ đây, những tín đồ ẩm thực đã có riêng cho mình một chiếc la bàn sành điệu để biến mọi cuộc vui thành những trải nghiệm không thể quên.

6 giờ tối, màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn quen thuộc: ‏‏"Ê đang ở đâu đấy? Đi ăn gì không?"‏‏. Thế nhưng, ngay sau câu rủ rê đầy hào hứng ấy lại là một sự im lặng đáng sợ, hoặc điệp khúc "ăn gì cũng được" vang lên khiến cả hội mất cả buổi tối chỉ để lướt mạng trong vô vọng. ‏

‏Câu chuyện chọn quán, tìm một hương vị mới hay thống nhất quay lại địa chỉ ruột luôn là bài toán thử thách tình bạn trước mỗi cuộc gặp gỡ. Để thoát khỏi vòng lặp này và trả lại đúng bản chất tận hưởng cho những cuộc vui, hội sành ăn thực thụ luôn biết cách thủ sẵn cho mình những bí kíp định vị ẩm thực cực kỳ tinh nhạy. Bởi một quán ăn đủ sức chinh phục cả hội, khiến mọi người muốn quay lại nhiều lần không chỉ cần ngon miệng, mà còn phải hội tụ những dấu hiệu rất riêng. Vậy đâu là những yếu tố làm nên sức hút của một địa chỉ ăn uống đáng nhớ? ‏

‏Giải mã sức hút khiến một quán ăn trở thành địa chỉ đáng nhớ‏‏ ‏

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‎‏Một quán ăn đủ sức níu chân người ta quay lại lần hai, lần ba hiếm khi chỉ dựa vào một tấm biển hiệu. Sức hút thực sự bắt nguồn từ những mảng ký ức vị giác rất dung dị: một công thức ướp thịt nướng gia truyền, một nồi nước lèo sóng sánh hầm từ xương ống, hay sự chăm chút tỉ mỉ của người đầu bếp không bao giờ chịu thỏa hiệp với nguyên liệu kém tươi.‏

‏Hơn thế nữa, thứ khiến người ta thương nhớ một góc quán quen đôi khi lại đến từ những tiểu tiết nhỏ bé. Đó có thể là chiếc bàn nhựa kê đúng góc hẻm lộng gió, là âm thanh xóc chảo xèo xèo vui tai, hay ánh mắt nhớ mặt quen tên của cô chủ quán cùng câu nói: "Vẫn không hành nhiều béo như mọi khi hả?". Đôi khi, sự an tâm còn đến từ những điều giản dị như góc bếp được sắp xếp gọn gàng hay chiếc thìa, đôi đũa được cẩn thận tráng qua nước nóng trước khi mang ra phục vụ.‏

‏Chính những dấu ấn dung dị xen lẫn sự ân cần ấy đã biến việc đi ăn không chỉ đơn thuần là nạp năng lượng, mà thăng hạng thành một hành trình khám phá văn hóa bản địa đầy cảm xúc.‏

‏Chỉ cần một góc bàn nhựa quen thuộc, cùng món ruột…

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‏Hay khi chủ quán nhớ mặt, đọc món không sai chỗ nào… cũng khiến thực khách thương nhớ mãi.

‏Thêm một điểm đến ngon miệng, một trải nghiệm đáng nhớ cùng Coca-Cola Foodmarks‏

‏Mỗi thành phố đều có những tọa độ ăn ngon mang dấu ấn riêng, đôi khi nằm trong những hàng quán bình dị mà nếu không được người địa phương bật mí, chưa chắc bạn đã biết. Và nếu đang tìm một "tấm la bàn" để khám phá những địa chỉ thú vị ấy, ‏‏Coca-Cola Foodmarks‏‏ chính là gợi ý dành cho các tín đồ ẩm thực hay đơn giản là những ai chưa biết "hôm nay ăn gì?".‏

‏Là nền tảng tập hợp các quán ăn địa phương được tuyển chọn dựa trên ba yếu tố: món ngon, an toàn thực phẩm và những câu chuyện mang đậm dấu ấn bản địa, Coca-Cola Foodmarks hiện quy tụ hơn 5.000 quán ăn tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng cùng nhiều điểm đến như Huế, Nha Trang, Cần Thơ... Truy cập‏‏ ‏‏https://foodmarks.coca-cola.com/‏‏ để dễ dàng tìm kiếm quán ngon gần bạn với tính năng định vị, chỉ đường và khám phá thêm các trải nghiệm, ưu đãi hấp dẫn từ đối tác công nghệ. Dù mê những hàng quán thân quen hay muốn đổi gió với tọa độ mới lạ mang đậm dấu ấn ẩm thực địa phương, Foodmarks đều có những gợi ý đáng thử dành cho bạn!‏

Với tính năng định vị và gợi ý địa điểm khám phá ẩm thực theo khu vực, Coca-Cola Foodmarks giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm những quán ăn chất lượng ngay quanh mình, kể cả những địa chỉ chưa từng biết đến.

‏Một quán ngon có thể khiến thực khách gật gù khen ngợi ngay từ miếng đầu tiên. Những để một điểm đến trở thành "căn cứ địa" của riêng mình hay hội nhóm, nơi đó cần phải mang lại cảm giác an tâm về chất lượng cũng như không gian mà nơi đấy mang lại.‏‏ ‏‏Coca-Cola Foodmarks làm nhiệm vụ chắt lọc những tiêu chí ấy, thu bé thế giới ẩm thực phong phú vào một chiếc màn hình để việc chọn lọc trở nên dễ dàng trong chớp mắt. ‏

‏Và dĩ nhiên dù là mạnh dạn nếm thử một quán mới toanh hay kéo nhau về lại góc hẻm thân thuộc, hành trình ấy sẽ luôn bùng nổ nhất khi có sự đồng hành của những lon Coca-Cola ướp lạnh. Cảm giác bọt ga sảng khoái đánh thức vị giác không chỉ vỗ về cơn ngấy của những món đồ nướng, đồ chiên, mà còn là chất xúc tác hoàn hảo kéo dài những tràng cười nói rôm rả không muốn tàn bên cạnh hội bạn thân.‏

‏Khi quán ruột của hội bạn trở thành toạ độ tiềm năng của hội sành ăn ‏

‏Niềm vui ẩm thực chưa bao giờ dừng lại ở việc tự mình âm thầm thưởng thức. Đôi khi, chỉ một bức ảnh mướt mát đĩa sườn nướng hay khoảnh khắc "múa chảo" cực ngầu của bếp đăng vội lên mạng xã hội, hoặc một lời xuýt xoa rỉ tai chốn văn phòng cũng đủ để một địa chỉ ẩn mình vụt sáng thành tụ điểm rần rần của giới sành ăn.‏

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Cùng với Coca-Cola Foodmarks, người dùng giờ đây có thêm một "sân chơi" để không ngừng tìm kiếm, trải nghiệm và tự hào chia sẻ kho tàng quán ngon của riêng mình. Sự cộng hưởng này không chỉ lan tỏa niềm đam mê ăn uống, mà còn trực tiếp đưa những viên ngọc ẩn của ẩm thực địa phương đến gần hơn với cộng đồng.‏

‏Đừng để những cuộc hẹn cuối tuần bị trì hoãn chỉ vì điệp khúc chốt kèo lửng lơ. Dù là thèm một hương vị là lạ để đổi gió hay muốn quay về êm ấm nơi góc quán đã bao năm gắn bó, mọi quyết định giờ đây đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Tấm bản đồ Coca-Cola Foodmarks đã sẵn sàng mở ra một hành trình khám phá đầy màu sắc, nơi mỗi món ngon không chỉ là thức ăn, mà là một câu chuyện đẹp và một kỷ niệm đắt giá đang chờ bạn tự mình trải nghiệm.‏