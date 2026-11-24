Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nhiệt độ giảm sâu. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 14-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 24/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong đó, Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ tại các khu vực giảm 3-6 độ C. Đáng chú ý, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Ảnh minh hoạ (Nguồn ảnh: Nam Trần/Báo Tuổi trẻ)

Dự báo chiều tối và đêm 24/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh tại Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, dự báo có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Theo dự báo, trong đêm 24 và ngày 25/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 17-19 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Đến đêm 25 và ngày 26/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ tiếp tục giảm, phổ biến 13-16 độ C; vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 18-20 độ C.

Không chỉ gây rét trên đất liền, không khí lạnh còn khiến tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m. Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4m.

Đáng chú ý, ven biển từ TP Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp với nước dâng do gió và sóng lớn, có thể gây sạt lở bờ biển.

Về mưa lớn, trong đêm 24 và sáng 25/11, Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đặc biệt, từ tối 24/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to và dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển cũng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.