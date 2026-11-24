Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh thông báo 392 trường hợp phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ được ghi nhận qua hệ thống camera từ ngày 9/11 đến 15/11/2026.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Bắc Ninh vừa thông báo danh sách 392 trường hợp phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong thời gian từ ngày 09/11/2026 đến ngày 15/11/2026.

Theo Phòng CSGT, các trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do đơn vị vận hành.

Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.